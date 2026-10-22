Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị nâng cấp thương mại Việt Nam-EU

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ, sáng 22/10 (giờ địa phương) tại thủ đô Brussels, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự tọa đàm cấp cao với lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu.

Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: “Chính phủ Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành, lắng nghe và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, thuận lợi để các nhà đầu tư quốc tế yên tâm đầu tư lâu dài, cùng Việt Nam phát triển nhanh và bền vững.

Ông Andrie Gryfroy, Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Bỉ phát biểu tại tọa đàm

Phát biểu chào mừng ông Andrie Gryfroy, Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Bỉ bày tỏ vinh dự có cơ hội gặp gỡ đoàn đại biểu Việt Nam; khẳng định Việt Nam, Bỉ và châu Âu đã có mối quan hệ kinh tế rất sâu sắc, tọa đàm là cơ hội để tiếp tục làm sâu sắc hơn mối quan hệ, phục vụ cho sự tăng trưởng.

Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Bỉ cho biết, Hiệp định EVFTA đã mở ra nhiều cơ hội mới và sẽ tiếp tục xây dựng quan hệ đối tác ngày càng sâu rộng và bền chặt hơn. Việt Nam vẫn luôn là một đối tác rất là đáng tin cậy đối với châu Âu, với Bỉ. Sự tự cường, tính kiên cường của nền kinh tế, cam kết và thị trường mở giúp Việt Nam trở thành một điểm đến được ưa chuộng ở châu Âu.

Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ và các doanh nghiệp khác của Bỉ và Việt Nam hợp tác hiệu quả, tạo động lực phát triển cho nền kinh tế, giúp vượt qua những thách thức trên toàn cầu. Vì vậy, Tọa đàm là dịp để thúc đẩy hợp tác kinh tế xuyên biên giới và chia sẻ những cơ hội của hiệp định EVFTA, đẩy mạnh tinh thần khởi nghiệp, kinh doanh, hợp tác kinh tế.

“Việt Nam đang nổi lên trở thành một trong những nền kinh tế mạnh ở khu vực về năng lực công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Khi những thế mạnh của Việt Nam được kết nối với những thế mạnh về kinh tế, công nghệ của Bỉ và châu Âu sẽ tạo ra động lực lớn, nhất là trong các lĩnh vực cảng biển và logistics, mang lại cơ hội mới cho các doanh nghiệp của hai nước. Doanh nghiệp của cả hai nước tham dự cuộc tọa đàm đều đóng vai trò quan trọng trong việc hai bên cùng đổi mới, cùng sáng tạo. Nếu xây dựng được quan hệ đối tác sẽ tạo ra một môi trường thương mại thực sự là rộng mở và bền vững. Vậy thì tọa đàm là nơi để hai bên có thể gợi mở những ý tưởng mới trong khuôn khổ EVFTA, góp phần tiếp tục vượt qua những thử thách cùng với nhau và tạo ra những liên minh thực sự vững chắc”, ông Andrie Gryfroy cho biết.

Bà Roxana Minzatu, Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu phát biểu tại tọa đàm

Bà Roxana Minzatu, Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu cho rằng, Diễn ra vào thời điểm rất quan trọng, khi Việt Nam và EU vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, cuộc tọa đàm có ý nghĩa góp phần triển khai khuôn khổ hợp tác này một cách thực chất, biến quyết tâm thành hiện thực, vì lợi ích của cả hai bên.

“Sự năng động của nền kinh tế Việt Nam, mục tiêu phát triển công nghiệp của Việt Nam với khả năng nghiên cứu, năng lực công nghệ của EU sẽ mang lại những cơ hội để hai bên cùng nhau xây dựng những giá trị chung trong những lĩnh vực năng lượng sạch, bán dẫn, AI, y tế, hiện đại hóa sản xuất, mở rộng các chuỗi cung ứng địa phương, tạo ra công ăn việc làm chất lượng cho cả hai nền kinh tế. EU luôn duy trì cam kết hợp tác lâu dài với Việt Nam, kết nối đầu tư với cơ hội, đổi mới sáng tạo, tạo việc làm chất lượng và cơ hội với lợi ích chung”, bà Roxana đánh giá.

Sau khi nghe các ý của các doanh nghiệp châu Âu và Bỉ về định hướng hợp tác đầu tư trong thời gian tới trong các lĩnh vực như hạ tầng, logistics, công nghệ cao, chuyển đổi số, kinh tế xanh, y tế, dược phẩm, nông nghiệp công nghệ cao và chế biến thực phẩm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, những ý kiến đó cho thấy cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tiếp tục quan tâm, tin tưởng và kỳ vọng lớn hơn vào Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây là thời điểm phù hợp để đặt ra yêu cầu cao hơn cho hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và châu Âu, Việt Nam và Bỉ. Hợp tác này không chỉ mở rộng thương mại và đầu tư, mà phải nâng cao chất lượng hợp tác, nâng cao hàm lượng công nghệ, tiêu chuẩn phát triển, năng lực cạnh tranh và nâng cao vị trí của doanh nghiệp hai bên trong các chuỗi giá trị toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ. Trong 9 tháng năm 2026, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam tiếp tục duy trì ở mức cao. GDP tăng 9,01%; Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt hơn 50 tỉ USD.

Đặc biệt là vốn đăng ký mới đạt hơn 29 tỉ USD, tăng 136% so với cùng kỳ. Điều này tiếp tục khẳng định vai trò của Việt Nam là một trung tâm sản xuất, thương mại và kết nối chuỗi cung ứng ngày càng quan trọng trong khu vực, điểm đến đầu tư an toàn và sinh lời.. Đồng thời, Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư quốc tế, là minh chứng sinh động về niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào môi trường đầu tư, kinh doanh và triển vọng phát triển dài hạn của Việt Nam:

“Việt Nam đang quyết liệt triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 08/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, với trọng tâm tạo bước đột phá về thể chế, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài. Việt Nam định hướng thu hút có chọn lọc các dự án FDI chất lượng cao, công nghệ cao, thân thiện với môi trường, có giá trị gia tăng và sức lan toả lớn, gắn với chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước. Chính phủ Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành, lắng nghe và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, thuận lợi để các nhà đầu tư quốc tế yên tâm đầu tư lâu dài, cùng Việt Nam phát triển nhanh và bền vững”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại tọa đàm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn trở thành một cầu nối thực chất trong quan hệ kinh tế EU - ASEAN bằng những dự án cụ thể, những chuỗi cung ứng bền vững, những tiêu chuẩn sản xuất cao hơn và những dòng vốn dài hạn đi vào các lĩnh vực tạo giá trị mới.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên hợp tác phát triển hạ tầng chiến lược, logistics, cảng biển, năng lượng sạch và kinh tế tuần hoàn. Đồng thời mong muốn các doanh nghiệp châu Âu không chỉ tham gia với tư cách nhà cung cấp thiết bị hoặc nhà thầu, mà với vai trò là đối tác cùng thiết kế dự án, cùng đầu tư, cùng quản trị rủi ro, cùng chuyển giao công nghệ và cùng tạo ra giá trị dài hạn.

Bên cạnh đó hai bên cùng thúc đẩy công nghệ cao, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, y tế, dược phẩm, công nghệ sinh học và nông nghiệp công nghệ cao.

Việt Nam mong muốn trở thành một đối tác phát triển công nghệ, nơi các doanh nghiệp châu Âu có thể cùng doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và địa phương Việt Nam xây dựng năng lực mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, một dự án công nghệ thành công tại Việt Nam không nên chỉ được đo bằng số vốn đầu tư, mà bằng số kỹ sư Việt Nam được đào tạo, số doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng và năng lực cạnh tranh mới mà dự án đó tạo ra. Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị cùng nâng cấp thương mại thành chuỗi giá trị có tiêu chuẩn cao, bền vững và có trách nhiệm. Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đã giúp hàng hoá hai bên tiếp cận thị trường thuận lợi hơn. Nhưng giai đoạn tiếp theo phải giúp vốn, công nghệ, doanh nghiệp, tiêu chuẩn và chuỗi cung ứng hai bên gắn kết sâu hơn.

Việt Nam mong muốn tăng tỉ trọng các sản phẩm có hàm lượng công nghệ, chế biến, thiết kế, thương hiệu và giá trị gia tăng cao hơn khi tham gia thị trường châu Âu; đồng thời có nhu cầu rất lớn nhập khẩu máy móc, thiết bị, dược phẩm, công nghệ, nguyên liệu, giải pháp xanh và các dịch vụ chất lượng cao từ châu Âu.

“Tôi mong các doanh nghiệp châu Âu hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng chuẩn quản trị, chất lượng, an toàn, môi trường, số hoá và trách nhiệm chuỗi cung ứng, để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu. Việt Nam không chỉ mong muốn châu Âu và Bỉ là một thị trường lớn của hàng hoá Việt Nam. Chúng tôi còn mong muốn các bạn trở thành đối tác chiến lược trong nâng cấp công nghệ, nâng chuẩn phát triển và nâng vị thế của Việt Nam trong các chuỗi giá trị toàn cầu”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị.

Để những định hướng đó trở thành hiện thực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, Việt Nam phải làm tốt phần việc của mình. Vì vậy Việt Nam cam kết: Tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, minh bạch, cạnh tranh và có khả năng dự báo; Nâng cao chất lượng chuẩn bị dự án, minh bạch thông tin và hoàn thiện các điều kiện để nhà đầu tư có thể đánh giá, huy động vốn và triển khai những dự án dài hạn và Xử lý các khó khăn, vướng mắc chính đáng của doanh nghiệp với tinh thần rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, điều quan trọng sau toạ đàm hôm nay là chuyển từ trao đổi sang hành động. Với các thoả thuận hợp tác song phương, mỗi thoả thuận cần được chuyển thành một kế hoạch triển khai, với kế hoạch, tiến độ và kết quả cụ thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong rằng khi gặp lại, điều được nhắc tới không chỉ là các cuộc đối thoại tốt đẹp hay các văn kiện đã ký, mà là những dự án đã khởi động, những dòng vốn đã đi vào nền kinh tế, những công nghệ đã được chuyển giao, những doanh nghiệp Việt Nam đã được nâng chuẩn, những việc làm chất lượng cao đã được tạo ra và những chuỗi giá trị mới đã hình thành giữa Việt Nam và châu Âu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng rằng với tầm nhìn chiến lược mới của quan hệ Việt Nam - EU, Việt Nam - Bỉ, với năng lực của doanh nghiệp châu Âu và Bỉ, khát vọng phát triển của Việt Nam, hai bên có thể tạo ra một giai đoạn hợp tác mới: Gắn kết hơn, hiện đại hơn, bền vững hơn, cân bằng hơn và có giá trị hơn cho Nhân dân hai bên.

Tại Tọa đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phó Chủ tịch Thứ nhất Thượng viện Bỉ Andries Gryffroy cùng các đại biểu đã chứng kiến Lễ trao các thỏa thuận hợp tác.

* Một số hình ảnh tại toạ đàm