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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Phnom Penh bắt đầu các hoạt động ở Campuchia

Thứ Bảy, 15:05, 14/11/2026
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VOV.VN - Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ XX thể hiện sự coi trọng và ủng hộ của Việt Nam đối với Campuchia trên cương vị nước chủ nhà.

Vào lúc 13h35 chiều 14/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Thủ đô Phnom Penh, bắt đầu các hoạt động tại Campuchia và tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ XX.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến sân bay Techo, Campuchia.

Với chính sách đối ngoại đa dạng hóa, đa phương hóa, Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ hợp tác với Cộng đồng Pháp ngữ, chủ trương đóng góp tích cực vào các hoạt động chung của cộng đồng. 

Đón đoàn tại sân bay Techo có: Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Campuchia; lãnh đạo Vụ Lễ tân Campuchia; Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ; Đại sứ, Trưởng phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh, cùng cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia

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Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Campuchia đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay.

Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của Cộng đồng Pháp ngữ và đã có nhiều đóng góp tích cực, góp phần làm sâu sắc nội dung và mở rộng không gian hợp tác của Cộng đồng.

Dấu mốc quan trọng là Hội nghị cấp cao lần thứ VII tại Hà Nội năm 1997, hội nghị đầu tiên tổ chức tại châu Á, cũng là nơi các nước thành viên bầu Tổng Thư ký đầu tiên của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ. Tại hội nghị này, Việt Nam đã đề xuất thúc đẩy hợp tác kinh tế, góp phần mở rộng hoạt động của Cộng đồng từ các lĩnh vực truyền thống về ngôn ngữ, văn hóa sang hợp tác phát triển kinh tế, xã hội.

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Thiếu nữ Campuchia tặng hoa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Từ đó đến nay, Việt Nam tiếp tục đóng vai trò kết nối hợp tác Pháp ngữ tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương; thúc đẩy hợp tác trong giáo dục, đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực; tham gia xây dựng, triển khai các chiến lược, chương trình hợp tác và đóng góp nguồn lực, nhân sự cho các thiết chế Pháp ngữ.

Hà Nội hiện cũng là nơi đặt Văn phòng khu vực châu Á – Thái Bình Dương của OIF và Trung tâm Pháp ngữ khu vực châu Á – Thái Bình Dương cũng được đặt tại TP.HCM, hai cơ quan góp phần thúc đẩy đào tạo tiếng Pháp và hợp tác Pháp ngữ trong khu vực.

Đặc biệt, Việt Nam luôn được đánh giá là một thành viên tích cực và có vai trò quan trọng trong tổ chức Pháp ngữ. Do tham gia đầy đủ và thực chất trên hầu hết các vấn đề ưu tiên của Cộng đồng, từ hoạch định chiến lược hợp tác, thúc đẩy cải cách hành chính, tài chính cho đến điều chỉnh nguồn lực cho các lĩnh vực giáo dục và phát triển, nên Việt Nam thuộc nhóm đang phát triển nòng cốt, có tiếng nói đối với việc hoạch định và triển khai chiến lược hợp tác của Cộng đồng Pháp ngữ.

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Nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Tô Lâm nước tại sân bay.

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tham dự Hội nghị lần này thể hiện sự coi trọng và ủng hộ của Việt Nam đối với Campuchia trên cương vị nước chủ nhà. Các cuộc gặp gỡ, trao đổi dự kiến với lãnh đạo Campuchia sẽ tiếp tục góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, tiếp tục làm sâu sắc quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước.

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Nghi thức múa truyền thống của Campuchia chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Đây cũng là dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ lãnh đạo nhiều nước trong Cộng đồng Pháp ngữ, đặc biệt là các nước Châu Phi, nhằm trao đổi các định hướng lớn để tăng cường hợp tác một cách thực chất và hiệu quả giữa Việt Nam với các nước.

Việt Cường-Văn Đỗ-Tâm Hiếu/VOV
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