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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm điện thăm hỏi về vụ động đất tại Trung Quốc

Thứ Sáu, 21:31, 23/10/2026
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VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đã gửi điện thăm hỏi tới đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trước những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản sau trận động đất 7 độ hôm 22/10.

Được tin tối ngày 22/10/2026 đã xảy ra vụ động đất nghiêm trọng tại huyện Ba Thanh, thành phố Na Khúc, Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ngày 23/10/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gửi Điện thăm hỏi đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường, Ủy viên trưởng Nhân đại Triệu Lạc Tế và đồng chí Thái Kỳ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam dien tham hoi ve vu dong dat tai trung quoc hinh anh 1
Ngày 23/10, lực lượng cứu hỏa tiến hành các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn tại khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất ở Khu tự trị Tây Tạng. (Ảnh: Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Tây Tạng)

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện thăm hỏi đến Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

PV/VOV.VN
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