Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự, chỉ đạo Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2026 trong Đảng bộ Công an Trung ương; nghe các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trình bày một số báo cáo liên quan đến công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội…

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận những thành tích, kết quả đạt được của Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Công an trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, trong kết quả đạt được của hệ thống chính trị có đóng góp hết sức quan trọng của lực lượng Công an nhân dân.

Đồng tình với đánh giá của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh thêm một số kết quả nổi bật của lực lượng Công an nhân dân từ đầu năm 2026 đến nay. Trong đó, Đảng uỷ Công an Trung ương tiếp tục khẳng định rõ nét sự tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, gương mẫu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, các chủ trương chiến lược của Đảng, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần hành động bằng các công tác rất cụ thể. Công tác tham mưu chiến lược tiếp tục có bước tiến mới… Tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được kéo giảm sâu; đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, lừa đảo đạt nhiều kết quả tích cực. Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chuyển đổi số quốc gia... Sơ kết 1 năm thực hiện mô hình mới của hệ thống chính trị cho thấy, lực lượng Công an tiếp nhận, triển khai 5 nhiệm vụ mới kết quả phục vụ nhân dân tốt hơn, hiệu quả hơn.

Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị

Về công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh một số vấn đề, trong đó, quyết liệt triển khai bảo vệ an ninh quốc gia theo đúng tư duy, nhận thức mới của Đảng, mở rộng phạm vi bảo vệ, tăng cường năng lực, giữ vững an ninh quốc gia trong mọi tình huống. Tập trung tham mưu xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Tiếp tục khẳng định rõ nét vai trò gương mẫu thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tập trung xây dựng lực lượng Công an nhân dân Ba Nhất và thực hiện mục tiêu hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ…

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng các đồng chí được Bộ Chính trị tín nhiệm chỉ định tham gia Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030, chúc các đồng chí hoàn thành xuất sắc sứ mệnh vẻ vang, cùng tập thể Đảng ủy Công an Trung ương lãnh đạo lực lượng Công an thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.