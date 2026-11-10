English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự chương trình Hòa nhạc hữu nghị Việt - Nhật

Thứ Ba, 23:35, 10/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, tối 10/11 (theo giờ địa phương), tại tỉnh Kanagawa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự chương trình Hòa nhạc hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam du chuong trinh hoa nhac huu nghi viet - nhat hinh anh 1
Chương trình Hòa nhạc hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản

Phát biểu mở đầu chương trình, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh, sự hội tụ giữa các nghệ sĩ giàu kinh nghiệm với những phong cách và hành trình nghệ thuật riêng không chỉ tạo nên một chương trình đặc sắc với nhiều điều mới mẻ, mà còn mở ra nhiều cơ hội giao lưu, học hỏi và cùng sáng tạo.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam du chuong trinh hoa nhac huu nghi viet - nhat hinh anh 2
Đại sứ Phạm Quang Hiệu phát biểu tại hòa nhạc

Cuộc gặp gỡ này cùng với sự kiện giao lưu thời trang và Triển lãm điêu khắc nhỏ Việt Nam - Nhật Bản sẽ góp phần thúc đẩy các hoạt động biểu diễn chung, trao đổi chuyên môn và bồi dưỡng tài năng trẻ; qua đó đưa hợp tác ngoại giao văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng phát triển sâu rộng, thiết thực, tương xứng với khuôn khổ Hợp tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.

Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng các vị khách quý đã dành thời gian quý báu đến tham dự buổi hòa nhạc. Thống đốc tỉnh Kanagawa cho biết, năm 2015, tỉnh bắt đầu tổ chức Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa, năm 2018, đã cùng với thành phố Hà Nội tổ chức Lễ hội Kanagawa tại Việt Nam, từ đó những hoạt động lễ hội như vậy liên tục được tổ chức. Những hoạt động giao lưu văn hóa đã góp phần ngày càng mở rộng và làm sâu sắc thêm những hoạt động giao lưu về kinh tế và con người.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam du chuong trinh hoa nhac huu nghi viet - nhat hinh anh 3
Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji phát biểu tại hòa nhạc

Ông Kuroiwa Yuji chia sẻ, Vở nhạc kịch “Công nữ Anio” đã được biểu diễn tại Nhà hát Nghệ thuật Kanagawa vào tháng 9 năm nay là tác phẩm của ông và buổi tối nay, dưới sự chỉ đạo của ông, những nghệ sĩ từ Việt Nam và Nhật Bản sẽ cùng nhau tạo nên những giai điệu giao hưởng, minh chứng cho sự hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản cũng như của tỉnh Kanagawa và Việt Nam.  

tong bi thu, chu tich nuoc to lam du chuong trinh hoa nhac huu nghi viet - nhat hinh anh 4
Các đại biểu làm lễ chào cờ

Trong chương trình, các nghệ sĩ tài năng của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và các nghệ sĩ đang và từng biểu diễn tại các dàn nhạc danh tiếng của Nhật Bản như: Dàn nhạc Giao hưởng NHK, Dàn nhạc Giao hưởng Tokyo, New Japan Philharmonic và Kanagawa Philharmonic đã cùng biểu diễn các tác phẩm âm nhạc đặc sắc. Chỉ huy dàn nhạc, ông Honna Tetsuji là người đã dành cả chục năm tâm huyết cho âm nhạc Việt Nam.  

tong bi thu, chu tich nuoc to lam du chuong trinh hoa nhac huu nghi viet - nhat hinh anh 5
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân dự hòa nhạc

Trước đó, tại Tòa nhà Trụ sở chính quyền tỉnh Kanagawa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã tham quan Triển lãm Điêu khắc nhỏ Việt Nam - Nhật Bản với chủ đề “Đối thoại” và nghe giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu.

Triển lãm được khởi xướng từ ý tưởng của Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và được Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cùng Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức với sự phối hợp của chính quyền tỉnh Kanagawa. Triển lãm giới thiệu 31 tác phẩm của 18 nghệ sĩ điêu khắc thuộc nhiều thế hệ, gồm 13 nghệ sĩ Việt Nam và 5 nghệ sĩ Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên một triển lãm quy tụ đông đảo các nhà điêu khắc đương đại tiêu biểu của Việt Nam được tổ chức ở nước ngoài.

Việt Cường-Tuấn Nhật/VOV
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ trao chứng nhận Đại sứ đặc biệt Việt-Nhật
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ trao chứng nhận Đại sứ đặc biệt Việt-Nhật

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, ngày 10/11, tại thủ đô Tokyo, Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức Lễ trao chứng nhận chức danh “Đại sứ đặc biệt Việt - Nhật” nhiệm kỳ 2026 -2029 cho ông Sugi Ryotaro, nhân sĩ hữu nghị có nhiều đóng góp cho quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ trao chứng nhận Đại sứ đặc biệt Việt-Nhật

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ trao chứng nhận Đại sứ đặc biệt Việt-Nhật

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, ngày 10/11, tại thủ đô Tokyo, Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức Lễ trao chứng nhận chức danh “Đại sứ đặc biệt Việt - Nhật” nhiệm kỳ 2026 -2029 cho ông Sugi Ryotaro, nhân sĩ hữu nghị có nhiều đóng góp cho quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp nguyên Chủ tịch Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp nguyên Chủ tịch Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nguyên Chủ tịch Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt và Thống đốc một số địa phương của Nhật Bản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp nguyên Chủ tịch Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp nguyên Chủ tịch Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nguyên Chủ tịch Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt và Thống đốc một số địa phương của Nhật Bản.

Vietjet mở rộng cầu nối Việt Nam - Nhật Bản với đường bay mới Đà Nẵng - Osaka
Vietjet mở rộng cầu nối Việt Nam - Nhật Bản với đường bay mới Đà Nẵng - Osaka

VOV.VN - Đường bay mới thúc đẩy du lịch, giao thương và góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản trong giai đoạn mới.

Vietjet mở rộng cầu nối Việt Nam - Nhật Bản với đường bay mới Đà Nẵng - Osaka

Vietjet mở rộng cầu nối Việt Nam - Nhật Bản với đường bay mới Đà Nẵng - Osaka

VOV.VN - Đường bay mới thúc đẩy du lịch, giao thương và góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản trong giai đoạn mới.

 
KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội