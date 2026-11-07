Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Công nhân vùng mỏ

Lễ kỷ niệm do TP Quảng Ninh và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam long trọng tổ chức. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chúc mừng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Cùng dự Lễ kỷ niệm có các Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố; các bậc lão thành cách mạng; Mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động; lãnh đạo thành phố Quảng Ninh; các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên, người lao động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi lẵng hoa chúc mừng.

Diễn văn tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường nêu rõ: Cách đây tròn 90 năm, ngày 12/11/1936, dưới sự lãnh đạo của Đảng, hàng vạn thợ mỏ đã vùng lên đấu tranh, làm nên thắng lợi của cuộc Tổng bãi công của công nhân Vùng mỏ. Tiếng gọi “Kỷ luật và Đồng tâm” từ cuộc đấu tranh đã vượt ra ngoài phạm vi một phong trào đòi quyền lợi thiết thân, trở thành biểu tượng của sức mạnh đoàn kết, ý chí kiên cường, tinh thần tổ chức và bản lĩnh của giai cấp công nhân Việt Nam. Từ những hầm lò, tầng than, bến cảng, một truyền thống cách mạng được hun đúc, trao truyền qua nhiều thế hệ, trở thành giá trị văn hóa, phẩm chất đặc trưng, nguồn sức mạnh tinh thần của các thế hệ cán bộ, công nhân và Nhân dân Quảng Ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than.

Trong các cuộc kháng chiến, công nhân Vùng mỏ vừa sản xuất, vừa chiến đấu, bảo vệ vùng than, góp sức người, sức của cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.

Bước vào thời kỳ khôi phục, xây dựng và đổi mới, các thế hệ cán bộ, công nhân, người lao động ngành Than tiếp tục vượt qua muôn vàn gian khó, giữ vững nhịp sản xuất, bảo đảm nguồn năng lượng quan trọng cho phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, an ninh và đời sống Nhân dân; đồng thời đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và sự phát triển của Quảng Ninh.

Trao huân chương Huân chương Lao động hạng Ba tặng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các thế hệ công nhân, cán bộ ngành Than; của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh; của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Binh đoàn 19 - Tổng Công ty Đông Bắc cùng các đơn vị trong toàn ngành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, đất nước đang triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, phấn đấu thực hiện các mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và nâng cao khả năng tự chủ của nền kinh tế đặt lên ngành Than những trách nhiệm lớn. Trong đó, bảo đảm nguồn cung năng lượng phải gắn với nâng cao năng suất, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống người lao động.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, điều kiện khai thác ngày càng khó khăn, yêu cầu về an toàn ngày càng cao; công nghệ, thị trường và cơ cấu năng lượng đang thay đổi. Những vấn đề ấy đòi hỏi ngành phải chủ động đổi mới, chuẩn bị tốt hơn về con người, công nghệ và quản trị. Trong hoàn cảnh mới, phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” là cùng nhau tìm cách làm tốt hơn, giải quyết kịp thời những khó khăn đặt ra trong sản xuất và đời sống công nhân.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền Quảng Ninh, các cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức công đoàn và doanh nghiệp trong ngành Than cần xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại, phát huy vai trò làm chủ và chăm lo tốt hơn cuộc sống người lao động.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, xây dựng đội ngũ công nhân lớn mạnh là củng cố lực lượng nòng cốt của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nền tảng xã hội của Đảng. Đồng thời tiếp tục giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị, nâng cao ý thức trách nhiệm và tác phong công nghiệp. Đặc biệt, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động là trách nhiệm trước hết của người đứng đầu và của cả hệ thống quản lý sản xuất. Phải kiểm soát nguy cơ từ sớm, đầu tư đúng mức cho phòng ngừa, bảo đảm điều kiện làm việc an toàn; kịp thời dừng sản xuất khi có nguy cơ trực tiếp đe dọa tính mạng con người. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, việc giao sản lượng, tiến độ và định mức phải căn cứ vào điều kiện an toàn thực tế. Mọi cảnh báo nguy cơ từ hiện trường phải được tiếp nhận, kiểm tra và xử lý kịp thời.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, những yêu cầu ấy phải được thực hiện nghiêm túc trong từng ca sản xuất, bởi phía sau mỗi người thợ mỏ là gia đình, người thân luôn chờ đợi họ trở về bình an.

“Toàn ngành cần nâng cao năng lực dự báo, tổ chức sản xuất và cung ứng than ổn định, nhất là cho sản xuất điện; kết hợp hợp lý khai thác trong nước với nhập khẩu và dự trữ. Chủ động xây dựng phương án ứng phó với biến động thị trường, chuỗi cung ứng, thiên tai và những gián đoạn có thể xảy ra, góp phần bảo đảm hoạt động ổn định của nền kinh tế.

Việc đầu tư phát triển phải bám sát chiến lược, quy hoạch và nhu cầu sử dụng than. Ngành Than phải bảo đảm nguồn cung hiện nay, đồng thời chuẩn bị cho quá trình chuyển dịch năng lượng trong dài hạn. Mỗi dự án phải được xem xét trên toàn bộ vòng đời, từ khả năng thu hồi vốn, chi phí môi trường đến phương án chuyển đổi. Tăng cường hợp tác quốc tế để củng cố nguồn cung, tiếp thu công nghệ và kinh nghiệm quản lý. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cần phát huy thế mạnh về than, khoáng sản, nghiên cứu đầu tư chế biến sâu và phát triển các loại vật liệu phù hợp. Việc đầu tư phải căn cứ vào lợi thế, điều kiện thực tế và bảo đảm hiệu quả. Binh đoàn 19 tiếp tục kết hợp chặt chẽ sản xuất, kinh doanh hiệu quả với thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tượng Bác Hồ tặng Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị toàn ngành đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa, chuyển đổi số trong các khâu thăm dò, khai thác, chế biến, vận tải và điều hành. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, ưu tiên công nghệ giúp giảm lao động nặng nhọc, kiểm soát nguy cơ, tiết kiệm năng lượng và giảm tổn thất tài nguyên. Đồng thời doanh nghiệp cần liên kết chặt chẽ với các cơ sở đào tạo, tổ chức nghiên cứu; phát triển đội ngũ kỹ sư, chuyên gia và công nhân lành nghề. Từng bước nâng cao năng lực thiết kế, chế tạo, bảo trì những thiết bị phù hợp với điều kiện khai thác của Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cần khuyến khích và khen thưởng xứng đáng những sáng kiến có giá trị. Tạo điều kiện kết hợp kinh nghiệm của người thợ với tri thức khoa học để giải quyết những vấn đề trong sản xuất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cần khai thác có trách nhiệm, gắn phát triển ngành Than với bảo vệ môi trường và tương lai Quảng Ninh.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tài nguyên khoáng sản thuộc sở hữu toàn dân, phải được quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, có trách nhiệm với các thế hệ sau. Bảo vệ môi trường cần được thực hiện trong suốt quá trình hoạt động của mỏ.

“Quảng Ninh và các doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ trong quy hoạch, tổ chức không gian phát triển. Phải hài hòa yêu cầu khai thác với phát triển đô thị, du lịch, dịch vụ; bảo vệ di sản và bảo đảm chất lượng sống của nhân dân. Chủ động chuẩn bị phương án sử dụng đất, hạ tầng sau khai thác, giữ gìn những giá trị lịch sử, văn hóa tiêu biểu của vùng mỏ. Nguồn lực từ khai thác khoáng sản cần được sử dụng để đào tạo con người, đổi mới công nghệ và xây dựng hạ tầng phục vụ sự phát triển lâu dài của địa phương.

Khi cơ cấu lại sản xuất, phải có phương án bố trí việc làm, bảo đảm sinh kế cho người lao động. Việc đào tạo lại phải gắn với nhu cầu việc làm thực tế, có phương án phù hợp đối với người lao động lớn tuổi, sức khỏe suy giảm. Kết quả phải được đánh giá bằng việc làm phù hợp, thu nhập và khả năng ổn định cuộc sống sau chuyển đổi. Những việc này cần được chuẩn bị từ sớm, để công nhân có cơ hội làm những công việc mới và người dân được hưởng lợi từ sự đổi thay của quê hương”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu toàn ngành xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng quản trị và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ. Trong đó các cấp ủy phải bám sát thực tiễn, lãnh đạo giải quyết những vấn đề thiết yếu của đơn vị và người lao động. Cán bộ lãnh đạo, quản lý phải gần công nhân, hiểu công việc, nêu gương trong chấp hành kỷ luật và thực hiện trách nhiệm. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng những công nhân ưu tú, có tay nghề, có uy tín, để tăng cường sức mạnh của tổ chức đảng ngay tại cơ sở sản xuất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành và thành phố Quảng Ninh phối hợp giải quyết kịp thời những vướng mắc về cơ chế, quy hoạch, đầu tư và chính sách đối với người lao động theo thẩm quyền. Gắn phát triển hạ tầng sản xuất với nhà ở, y tế, giáo dục và các thiết chế văn hóa phục vụ công nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, truyền thống 90 năm đã khẳng định bản lĩnh, sức sáng tạo và sự cống hiến của công nhân Vùng mỏ. Trách nhiệm của chúng ta là trao lại cho thế hệ tiếp nối một ngành Than có năng lực cao hơn, một môi trường sống tốt hơn và những cơ hội phát triển rộng mở hơn. Hướng tới 100 năm truyền thống, chúng ta cùng phát huy tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, xây dựng ngành Than hiện đại, an toàn, hiệu quả; xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, góp phần củng cố sức mạnh và khả năng tự chủ của đất nước.

Tại buổi lễ các đại biểu được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt “90 năm - Hùng ca và Khát vọng” gồm 3 chương: Chương 1: Tráng ca từ mạch nguồn; Chương 2: Những đôi mắt di sản; Chương 3: Viết tiếp tương lai xanh. Mỗi chương đều gồm các đại cảnh nghệ thuật, có sự kết hợp giữa yếu tố sử thi nghệ thuật và những khúc tráng ca đất mỏ, tái hiện những dấu mốc quan trọng của ngành Than trong tiến trình lịch sử. Chương trình đồng thời tôn vinh truyền thống vẻ vang, phản ánh hành trình đổi mới, hiện đại hóa sản xuất và khát vọng phát triển bền vững của ngành Than trong thời kỳ mới.