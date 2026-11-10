English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ trao chứng nhận Đại sứ đặc biệt Việt-Nhật

Thứ Ba, 20:24, 10/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, ngày 10/11, tại thủ đô Tokyo, Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức Lễ trao chứng nhận chức danh “Đại sứ đặc biệt Việt - Nhật” nhiệm kỳ 2026 -2029 cho ông Sugi Ryotaro, nhân sĩ hữu nghị có nhiều đóng góp cho quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.

Dự buổi Lễ có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Tại buổi Lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trao tặng chứng nhận chức danh “Đại sứ đặc biệt Việt - Nhật” nhiệm kỳ 2026-2029 cho ông Sugi Ryotaro.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam du le trao chung nhan Dai su dac biet viet-nhat hinh anh 1
Bộ trưởng Lê Hoài Trung trao Quyết định cho Đại sứ Đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản

Ông Sugi Ryotaro, sinh năm 1944, quê quán tỉnh Hyogo (Nhật Bản), là ca sĩ, diễn viên kịch, phim cổ trang nổi tiếng của Nhật Bản. Ông Sugi Ryotaro đã dành nhiều tình cảm, tâm huyết và đóng góp tích cực, bền bỉ cho quan hệ hữu nghị song phương suốt gần 40 năm qua, đặc biệt là thúc đẩy tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa quy mô lớn, cũng như những hỗ trợ thiết thực giàu tính nhân văn dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa tại Việt Nam, góp phần tăng cường sự hiểu biết và củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam du le trao chung nhan Dai su dac biet viet-nhat hinh anh 2
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu tại buổi lễ

Những năm qua, ông Sugi Ryotaro đã được nhận: Huy chương Hữu nghị; Huân chương Lao động Hạng Ba; Công dân danh dự Thủ đô Hà Nội; Kỷ niệm chương vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc của Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Kỷ niệm chương Bảo vệ An ninh Tổ quốc của Bộ Công an. Tháng 11/2026, ông tiếp tục được Bộ Ngoại giao Việt Nam trao tặng chức danh Đại sứ đặc biệt Việt - Nhật nhiệm kỳ 2026-2029.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam du le trao chung nhan Dai su dac biet viet-nhat hinh anh 3
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh cùng Đại sứ Đặc biệt Sugi Ryotaro

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Sugi Ryotaro bày tỏ xúc động và khẳng định, tình cảm gắn bó chân thành và tình yêu dành cho đất nước, con người Việt Nam. Ông Sugi Ryotaro chúc mừng những kết quả quan trọng đạt được trong chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; đồng thời khẳng định, sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan hai nước để triển khai các sáng kiến thiết thực về giao lưu văn hóa, y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; ủng hộ tiếng nói đảm bảo môi trường sống, học tập và làm việc công bằng, thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của hai nước và quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

Việt Cường/VOV
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương ĐCS Nhật Bản
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương ĐCS Nhật Bản

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, sáng 10/11 (giờ địa phương), tại thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc tiếp Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương ĐCS Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương ĐCS Nhật Bản

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, sáng 10/11 (giờ địa phương), tại thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc tiếp Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các nguyên Thủ tướng Nhật Bản
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các nguyên Thủ tướng Nhật Bản

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, sáng 10/11, theo giờ địa phương, tại Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã lần lượt tiếp nguyên Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru; nguyên Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio; nguyên Thủ tướng Nhật Bản, Phó chủ tịch Đảng Dân chủ tự do (LDP), Aso Taro. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các nguyên Thủ tướng Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các nguyên Thủ tướng Nhật Bản

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, sáng 10/11, theo giờ địa phương, tại Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã lần lượt tiếp nguyên Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru; nguyên Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio; nguyên Thủ tướng Nhật Bản, Phó chủ tịch Đảng Dân chủ tự do (LDP), Aso Taro. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đồng chủ tịch Đảng Duy tân Nhật Bản Fujita Fumitake
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đồng chủ tịch Đảng Duy tân Nhật Bản Fujita Fumitake

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, ngày 10/11/2026, tại thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đồng chủ tịch Đảng Duy tân Nhật Bản Fujita Fumitake.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đồng chủ tịch Đảng Duy tân Nhật Bản Fujita Fumitake

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đồng chủ tịch Đảng Duy tân Nhật Bản Fujita Fumitake

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, ngày 10/11/2026, tại thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đồng chủ tịch Đảng Duy tân Nhật Bản Fujita Fumitake.

 
KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội