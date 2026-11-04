Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ trao Huy hiệu Đảng tại Hà Nội

Dịp này, Đảng bộ thành phố Hà Nội có 28.291 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng từ 30 năm tuổi Đảng trở lên, trong đó có 82 đảng viên từ 70 năm tuổi Đảng trở lên. Tại buổi lễ, các đảng viên lão thành đón nhận Huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng. Với những đảng viên không thể dự lễ vì lý do sức khỏe, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội phân công lãnh đạo thành phố và các xã, phường trao Huy hiệu Đảng tại gia đình.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời thăm hỏi, chúc mừng và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các đảng viên lão thành. Nhắc lại ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với phong trào giải phóng dân tộc và con đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ lý tưởng cộng sản đã hun đúc nên nhiều thế hệ chiến sĩ sẵn sàng hy sinh vì độc lập của Tổ quốc, vì tự do và hạnh phúc của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng được trao cho các đảng viên lão thành hôm nay là phần thưởng vô cùng cao quý của Đảng. Đây là sự ghi nhận những mốc thời gian bền bỉ của đời người, là sự tôn trọng, tôn vinh trọn vẹn cả quá trình tận hiến, phấn đấu, hi sinh, kiên cường vì lý tưởng cộng sản. Tấm huy hiệu trên ngực áo các đồng chí là minh chứng sống động cho khí phách kiên trung, danh dự người cộng sản và thực hiện lời thề sắt son dưới lá cờ của Đảng vinh quang từ thuở thanh xuân.

Khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân mãi mãi ghi nhớ công lao của các đảng viên lão thành, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ cuộc đời và quá trình cống hiến của các đồng chí đã để lại bài học sâu sắc cho các thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay.

"Cuộc đời và sự nghiệp cống hiến của các đồng chí đã để lại cho các thế hệ cán bộ đảng viên hôm nay một bài học đạo đức cách mạng vô cùng sâu sắc. Sức mạnh và uy tín của Đảng cầm quyền bắt đầu chính từ sự tiên phong gương mẫu của từng đảng viên cụ thể. Vào Đảng là để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, càng giữ cương vị càng cao, càng phải khiêm tốn, trong sạch, trách nhiệm, càng có quyền lực càng phải tự giác buộc mình vào kỷ luật, đạo đức, danh dự và lợi ích của nhân dân. Bài học của những chiến sĩ cộng sản dày dặn kinh nghiệm càng thôi thúc chúng ta trong giai đoạn cách mạng hiện nay, khi toàn Đảng đang đẩy mạnh việc đưa nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các nghị quyết khác đi vào cuộc sống, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết làm trong sạch bộ máy và chuẩn bị những bước đi vững chắc cho chặng đường phát triển mới của đất nước từ nay đến năm 2030 và 100 năm tiếp theo", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, tinh thần tự soi, tự sửa, giữ vững phẩm chất của người cách mạng kiên trung theo tinh thần Cách mạng tháng Mười và tư tưởng Hồ Chí Minh, chính là cội nguồn sức mạnh bảo đảm cho Đảng ta trường tồn và phát triển. Điều đó càng có ý nghĩa trong thời điểm hiện nay. Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV vừa qua đã ban hành những văn bản quan trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phát triển đất nước. Mục tiêu của các nghị quyết đó là làm cho mỗi tổ chức Đảng thực sự trong sạch vững mạnh, mỗi cán bộ đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, giữ gìn danh dự của người cộng sản.

Nêu rõ, năm 2026, trong bối cảnh quốc tế còn có nhiều diễn biến phức tạp, nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự ủng hộ, hưởng ứng mạnh mẽ của nhân dân, đất nước ta tiếp tục giữ vững đà phát triển kinh tế xã hội tích cực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định việc chăm lo an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, quan tâm chu đáo tới người có công luôn là ưu tiên hàng đầu, thể hiện bản chất nhân văn sâu sắc của chế độ ta. Đối với Hà Nội, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã và đang phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động bứt phá. Thành phố cũng đang rất khẩn trương cụ thể hóa các mục tiêu tăng trưởng cao, tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn hạ tầng, đẩy nhanh các công trình trọng điểm về giao thông, thoát nước, chỉnh trang đô thị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, việc triển khai đồng bộ Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị thi hành Luật Thủ đô năm 2026 và hiện thực hóa quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn trăm năm đang tạo ra những xung lực phát triển toàn diện, mở ra cơ hội lịch sử để Hà Nội cất cánh.

“Trung ương đặt kỳ vọng rất lớn và trao cho Thủ đô những cơ chế đột phá, điều đó đồng nghĩa với việc trách nhiệm của Hà Nội phải lớn hơn, quyết tâm phải cao hơn. Hà Nội không chỉ phải dẫn đầu về tăng trưởng kinh tế mà còn thực sự là ngọn cờ đi đầu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gương mẫu trong đổi mới tư duy, cải cách hành chính, đi đầu về bảo tồn lan tỏa giá trị của văn hóa Thăng Long - Hà Nội, không ngừng nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Mỗi cán bộ, đảng viên Thủ đô phải thấm nhuần tinh thần trách nhiệm, đưa Thủ đô vươn mình, xứng với vị thế văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng các đồng chí đảng viên lão thành tiếp tục phát huy uy tín, kinh nghiệm, nhiệt huyết cách mạng, luôn là chỗ dựa tinh thần tin cậy cho tổ chức Đảng và chính quyền cơ sở, tích cực đóng góp những ý kiến tâm huyết để xây dựng Đảng, chính quyền các cấp ngày càng trong sạch vững mạnh.

Phát biểu tại Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định Đảng bộ thành phố nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cụ thể hóa thành nhiệm vụ, giải pháp để triển khai. Trong những tháng còn lại của năm 2026, thành phố tập trung phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế – xã hội đã đề ra. Đồng thời cho biết Hà Nội sẽ tiếp tục chăm lo toàn diện hơn đối với đảng viên lão thành, người có công. Thành phố sẽ cụ thể hóa các định hướng chỉ đạo bằng những chính sách thiết thực để người dân Thủ đô, trong đó có các đảng viên lão thành, được thụ hưởng thành quả phát triển. Bí thư Thành ủy mong các đảng viên lão thành tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, bồi đắp niềm tin, ý chí và truyền thống cách mạng cho các thế hệ cán bộ, đảng viên.

Tại Lễ trao tặng, các đảng viên đã gần 100 tuổi nhưng đều một lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và vào quá trình đổi mới, phát triển của đất nước.

“Nhân dịp tôi 92 tuổi đời nhận huy hiệu này, trong bất cứ một hoàn cảnh nào tôi luôn luôn tự nhủ mình là phải giữ vững phẩm chất của Đảng viên và luôn luôn trung thành với lý tưởng của Đảng và bản thân phải phấn đấu hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình. Đảng ta đổi mới bắt đầu từ năm 1986, nhưng thời kỳ này là đổi mới mạnh mẽ nhất. Tôi vẫn luôn luôn tin tưởng và mong rằng sự đoàn kết ở trong Đảng, dân chủ trong Đảng được phát huy hơn thì Đảng ta mới có sức mạnh", Đảng viên Nguyễn Duy Cát, chi bộ 13, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội nói.