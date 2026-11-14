Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết, Ngày Văn hóa Việt Nam

Trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân thi đua chào mừng kỷ niệm 96 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, sáng nay (14/11) Ban Công tác Mặt trận, cán bộ và nhân dân các Tổ dân phố số 1,2,3,6 thuộc Cụm số 1, phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Hoàng Thành Thăng Long. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu tại ngày hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Từ sáng sớm, nhân dân các tổ dân phố của phường Ba Đình đã nô nức đến Hoàng thành Thăng Long dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày hội văn hóa. Các tiết mục văn hóa, văn nghệ vừa sâu lắng, vừa sôi nổi từ truyền thống tới hiện đại do chính nhân dân biểu diễn có sức lôi cuốn đặc biệt, trong không khí đoàn kết, ấm áp, thân tình.

Ngày hội của nhân dân có sự quan tâm, tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng các lãnh đạo Đảng nhà nước và thành phố Hà Nội là nguồn động viên lớn để bà con cùng chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển.

Cháu Trần Thiện Tâm chia sẻ cảm thấy rất vui và tự hào vì được tham dự buổi lễ. Qua sự kiện, cháu thấy mọi người cùng nhau đoàn kết và đồng lòng như vậy sẽ góp phần giúp Thủ đô ngày càng phát triển hơn.

Bà Lê Thị Thu (phường Ba Đình) bày tỏ, người dân ở phường đoàn kết, cùng tham gia các tiết mục văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, cùng chia sẻ những vui buồn. Tình đoàn kết đó sẽ nâng lên để mọi người đều vui vẻ, phấn khởi.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tại ngày hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi lời thăm hỏi thân tình, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới lãnh đạo, nhân dân phường Ba Đình và Thủ đô Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ, gặp gỡ bà con tại Hoàng thành Thăng Long, chúng ta càng trân trọng những giá trị lịch sử, văn hóa được các thế hệ gìn giữ, trao truyền. Trách nhiệm của mỗi người hôm nay là tiếp tục tiếp nối, phát huy những giá trị truyền thống dân tộc, cùng xây dựng cộng đồng đoàn kết, văn hóa, văn minh, xứng đáng với truyền thống của Thủ đô.

Kỷ niệm 96 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chúng ta càng thấm thía giá trị của đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua các thời kỳ cách mạng, Mặt trận đã tập hợp mọi tầng lớp nhân dân, phát huy lòng yêu nước, sức người, sức của để giành độc lập, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã khẳng định sức mạnh của đất nước bắt nguồn từ nhân dân, được nhân lên khi mọi người cùng chung mục tiêu, được tôn trọng và được góp sức, cùng thụ hưởng những thành quả.

Ba Đình là địa danh thiêng liêng gắn với ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nơi đây có Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được đón đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế về thành kính viếng Bác, đồng thời là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, là nơi đặt trụ sở các cơ quan Trung ương của Đảng và Nhà nước.

"Niềm tự hào của mảnh đất Ba Đình càng nhắc nhở mỗi cán bộ, mỗi người dân về trách nhiệm gìn giữ truyền thống, xây dựng cộng đồng đoàn kết, văn minh, góp phần làm đẹp hình ảnh Thủ đô và của đất nước", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết.

Nêu rõ, sau sắp xếp, 4 tổ dân phố tiếp tục duy trì hoạt động trong Cụm 1, gìn giữ sự gắn bó trong cộng đồng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận những hoạt động thể hiện rõ nét sự đoàn kết của nhân dân như tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp, chung tay bảo vệ an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy; công trình tranh tường tại ngõ 87 Quán Thánh của thanh niên; cụm tiếp tục duy trì không có hộ nghèo, hộ cận nghèo và đóng góp gần 300 triệu đồng cho các quỹ hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Sự cải thiện môi trường sống, cảnh quan Thủ đô trong thời gian gần đây, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đó là sự đóng góp của các cấp, các ngành và đặc biệt là sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước bày tỏ trân trọng tấm lòng và sự chia sẻ của bà con, sự đồng thuận của các gia đình trong thực hiện những dự án quan trọng trên địa bàn và biểu dương các cán bộ Mặt trận, tổ dân phố, những người tận tụy hòa giải, thăm hỏi, giúp đỡ bà con, kiên trì chăm lo những việc thường ngày ở khu dân cư, khu dân phố.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, ngày hội năm nay diễn ra trong dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi.

Thực hiện Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị, cần làm cho văn hóa thấm sâu vào đời sống, góp phần xây dựng con người và củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đoàn kết là một giá trị văn hóa quý báu của dân tộc, lòng yêu nước, tinh thần nhân ái, trọng nghĩa tình và đạo lý đã gắn bó với các thế hệ, tạo nên sức mạnh cộng đồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, gắn Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với Ngày văn hóa Việt Nam là dịp để bồi đắp những giá trị ấy, để văn hóa củng cố đoàn kết, đoàn kết tạo thêm sức mạnh để xây dựng đời sống văn hóa ngày càng tốt đẹp, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước.

“Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và đến năm 2045, đòi hỏi phát huy sức mạnh toàn dân, khơi dậy ý chí vươn lên và khả năng sáng tạo của mỗi người. Thành quả phát triển phải được thể hiện ở cuộc sống ấm no, bình yên của mỗi người, mỗi gia đình, ở cơ hội học tập, lao động và tiến bộ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chia sẻ với những khó khăn của phường, của cụm dân cư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị chính quyền thành phố, cấp ủy đảng các cấp và phường quan tâm sắp xếp có được một "nhà văn hóa", là nơi sinh hoạt cộng đồng của cụm, gồm các tổ dân phố.

Cụm nào cũng phải có nhà văn hóa, và khu dân cư có nhà văn hóa để làm nơi sinh hoạt chung, chi bộ, tổ đảng phải có nơi sinh hoạt, nơi họp, nơi bàn, nơi quyết định những chủ trương, chính sách ở địa phương.

Để nhân dân có hoạt động văn hóa tại những địa điểm này, để người cao tuổi, thanh, thiếu niên có nơi sinh hoạt chung, không để ai bị bỏ lại phía sau, tiến đến những mục tiêu an sinh xã hội tới từng người dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đề nghị, thành phố, phường nghiên cứu để tiến tới nhà văn hóa có thể trở thành nơi sinh hoạt chung cho mỗi gia đình.

"Nhà văn hóa là nơi sinh hoạt chung cho mỗi gia đình, cho mỗi xóm phố. Gia đình nào có những sự kiện trong gia đình, mừng thọ ông bà, sinh nhật cho các cháu, có những việc riêng tư của gia đình: đám cưới, đám giỗ, cần có chỗ để sinh hoạt chung. Mời hàng xóm láng giềng sang cùng chung dự. Môi trường của đô thị hiện nay nếu không có những thiết chế ấy, rất khó trong sinh hoạt của nhân dân", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, bây giờ sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cơ cấu, quy hoạch lại rồi, rất cần có những chỗ như vậy.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị thành phố, phường nghiên cứu những nơi sinh hoạt chung như vậy. "Cơ quan Trung ương, cơ quan của Thành phố, phường, quận Ba Đình ngày xưa rất nhiều những trụ sở, có thể sắp xếp được những việc như vậy", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn cuộc sống của người dân được chăm sóc chu đáo, từ người già cho đến em bé, từ những người làm việc ở trong các cơ quan đến các doanh nghiệp, ai cũng được chăm sóc sức khỏe, được thăm khám và quản lý sức khỏe từ sớm, đặc biệt cần quan tâm tới nhóm người yếu thế, để người dân sống khỏe và sống thọ. Công tác giáo dục đào tạo phải được quan tâm để thế hệ trẻ cống hiến cho đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, đây là những việc thiết thực đối với đời sống nhân dân, cả cộng đồng đoàn kết để xây dựng những mục tiêu đó. Từ ngày hội hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong tinh thần đoàn kết và những giá trị văn hóa tốt đẹp sẽ tiếp tục được vun đắp bằng những việc làm thiết thực, để mỗi gia đình thêm đầm ấm, mỗi khu dân cư thêm gắn bó, mỗi thế hệ có trách nhiệm gìn giữ, phát huy truyền thống văn hiến, cách mạng của Thủ đô, trao truyền cho con cháu lòng yêu nước, lối sống nghĩa tình và ý thức vì cộng đồng. Đó là nền tảng bền vững để chúng ta cùng xây dựng Thủ đô, đất nước ngày càng phát triển, nhân dân có cuộc sống ấm no, bình yên, hạnh phúc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Sơn La VOV.VN - Ngày 11/11, bà Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, cùng đoàn công tác đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại bản Tà Số, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La.