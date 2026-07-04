Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026

Khai mạc phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ: Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, đi kèm với các rủi ro về địa chính trị, an ninh phi truyền thống và biến đổi khí hậu. Đặc biệt, xung đột tại Trung Đông đã gây đứt gãy chuỗi cung ứng, làm gia tăng áp lực lạm phát và buộc các đối tác lớn phải điều chỉnh chính sách theo hướng bảo hộ, dịch chuyển đầu tư.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Hội nghị.

Ở trong nước, bên cạnh niềm tin và khí thế mới sau thành công của Đại hội XIV của Đảng, nền kinh tế cũng phải đối mặt với áp lực lớn về ổn định vĩ mô, bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc phiên họp.

Trước bối cảnh đó, với tinh thần quyết liệt, quyết đoán, "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm", Chính phủ và các địa phương đã phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả. Nhờ vậy, tình hình kinh tế - xã hội tháng 6, quý II và 6 tháng đầu năm tiếp tục có sự chuyển biến khá tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng với xu hướng "quý sau tốt hơn quý trước", tạo đà vững chắc cho cả năm 2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các đại biểu tập trung phân tích sâu vào các nhóm vấn đề cốt lõi và đề xuất các giải pháp chính sách tổng thể, toàn diện.

Bên cạnh các báo cáo định kỳ, Thủ tướng cho biết, hội nghị lần này sẽ nghe báo cáo chuyên đề về công tác chuẩn bị cho năm học mới 2026 - 2027. Đây được xem là một trong những nội dung trọng tâm để các đại biểu tập trung thảo luận.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung phân tích sâu vào các nhóm vấn đề cốt lõi và đề xuất các giải pháp chính sách tổng thể, toàn diện để đảm bảo yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Các đại biểu tại phiên họp.

"Chúng ta cần phải đánh giá những kết quả đạt được đã đúng tiềm năng, phù hợp với nguồn lực hiện nay chúng ta đang có hay không. Chúng ta đã quyết tâm cao nhất trong việc thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong 6 tháng đầu năm hay chưa? Trên cơ sở những tiềm năng, nguồn lực hiện có, chúng ta có thể đạt kết quả cao hơn nếu có quyết tâm, nỗ lực mạnh mẽ hơn nữa? Chúng ta cũng cần phân tích, đánh giá kỹ lưỡng những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức và kết quả triển khai Kết luận số 18 của Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng với các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của các bộ, ngành, các cấp, địa phương; những nhiệm vụ cần triển khai trong 6 tháng cuối năm để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô...

Các đại biểu tại phiên họp.

...Về thể chế, những nội dung nào cần tiếp tục đột phá để tạo nền tảng cho việc phát triển nhanh và bền vững, khơi thông các nguồn lực của Nhà nước, xã hội, các nguồn lực trong và ngoài nước, thúc đẩy các động lực mới, nhất là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số?", Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo và thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2026; tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2026; về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tháng 6 và 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới; về công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027 và một số nội dung khác.