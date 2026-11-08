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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản

Chủ Nhật, 20:30, 08/11/2026
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VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, chiều 8/11 (theo giờ địa phương), tại Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Báo cáo tại cuộc gặp mặt, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu cho biết, cộng đồng người Việt hiện có hơn 700 nghìn người, đông thứ hai trong các cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, sinh sống trên cả 47 tỉnh, thành Nhật Bản.

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Toàn cảnh buổi gặp mặt

Cộng đồng có tính đại diện cao, đầy đủ tầng lớp, vùng miền và nhiều thế hệ, từ bà con định cư lâu năm, doanh nhân, trí thức đến kỹ sư, người lao động, thực tập sinh, du học sinh và các cháu sinh ra tại Nhật thế hệ thứ 2, thứ 3.

Cho biết, cộng đồng tại đây cần cù, có khả năng học hỏi và thích ứng, tích cực đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của Nhật Bản; đồng thời, luôn hỗ trợ lẫn nhau khi khó khăn, giữ gìn tiếng Việt, hướng về Tổ quốc.

Đại sứ Phạm Quang Hiệu khẳng định, đây là thời điểm thuận lợi để hai nước chuyển những thế mạnh của mỗi bên thành năng lực cùng phát triển, nhất là khi hai bên cùng xác định khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng.

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Đại sứ Phạm Quang Hiệu báo cáo tại buổi gặp mặt

Trên cơ sở những thành quả đạt được và từ yêu cầu phát triển của đất nước, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản xác định nhiệm vụ cao nhất trong giai đoạn hiện nay là đóng góp thiết thực vào việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số mà Đảng và Chính phủ đã đặt ra, coi đây là thước đo hiệu quả ngoại giao kinh tế Việt Nam-Nhật Bản.

Ba cơ quan đại diện sẽ phối hợp triển khai ngay các kết quả đạt được sau chuyến thăm, phân công đầu mối, thời hạn và sản phẩm, theo dõi đến khi thỏa thuận trở thành dự án, dự án đi vào hoạt động. Triển khai thực chất Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, gắn việc chăm lo cộng đồng với phát huy nguồn lực kiều bào, đóng góp cho đất nước. Xây dựng các cơ quan đại diện đoàn kết, kỷ cương, có năng lực đáp ứng nhiệm vụ mới...

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Ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Liên Hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản phát biểu tại buổi gặp mặt

Một số đại biểu đại diện cho các thế hệ, thành phần và lĩnh vực hoạt động của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đã phát biểu, bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển của đất nước thời gian qua, đồng thời đánh giá cao việc Đảng, Nhà nước đã ban hành Nghị quyết số 23 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó xác định người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà còn là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia.

Đồng thời mong Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đồng bộ, thông thoáng, đột phá để người Việt Nam ở nước ngoài tham gia sâu rộng vào đời sống kinh tế - xã hội trong nước.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Liên Hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản nhận thức rằng, để Nghị quyết 23 thực sự đi vào cuộc sống, ngoài các cơ chế, chính sách từ trong nước, chính các tổ chức hội đoàn người Việt Nam tại nước ngoài, trong đó có chúng tôi, cũng phải chủ động đổi mới cách làm, nâng cao năng lực tổ chức và nâng cao hơn nữa trách nhiệm của mình trong việc kết nối với các địa phương trong nước.

“Với định hướng là "Một cộng đồng, kết nối hai nền văn hóa", Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản cùng với các hội đoàn luôn ý thức được trách nhiệm, xây dựng một cộng đồng đoàn kết, hội nhập tốt hơn tại nước sở tại; đồng thời giữ gìn bản sắc, tình yêu và trách nhiệm đối với quê hương, đất nước. Chúng tôi mong muốn và tin tưởng rằng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng tinh thần chủ động, khát vọng cống hiến và tiềm lực ngày càng lớn mạnh của kiều bào ta tại Nhật Bản, thì cộng đồng người Việt Nam tại đất nước Mặt Trời mọc không chỉ là cầu nối hữu nghị giữa hai quốc gia, mà sẽ còn là sức mạnh quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, Chủ tịch Liên Hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Hồng Sơn mong muốn.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt cộng đồng

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, chuyến thăm lần này là hoạt động đối ngoại đặc biệt quan trọng giữa Việt Nam và Nhật Bản trong năm nay.

Lãnh đạo hai nước sẽ trao đổi, thảo luận về những định hướng lớn nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản trong giai đoạn mới, phù hợp với chiến lược phát triển của hai bên và tình hình mới; tạo nền tảng quan trọng đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất.

Chia sẻ một số kết quả nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội trong nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam đang nỗ lực hết sức để triển khai các quyết sách lớn về phát triển, rất cần những nhà khoa học, chuyên gia, doanh nhân, trí thức có năng lực và kinh nghiệm quốc tế, cần tri thức, công nghệ, phương pháp quản trị và mạng lưới toàn cầu cùng góp sức phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thời gian tới, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đồng bộ, thông thoáng, đột phá để người Việt Nam ở nước ngoài tham gia sâu rộng vào đời sống kinh tế - xã hội trong nước, phát huy vai trò đồng hành, đồng kiến tạo trong công cuộc phát triển đất nước.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tượng Bác Hồ tặng Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản

“Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, như Nghị quyết 23 hôm nay là bà con cũng đề cập đến, chúng tôi rất mừng. Đây là một nguồn lực chiến lược vô cùng quan trọng trong sự phát triển của đất nước. Đây là sự chuyển đổi về chất và coi trọng nguồn lực này. Để làm sao phát huy được nguồn lực này đóng góp cho đất nước, thì phải có những tư duy, có những chủ trương, có những chính sách.  Bên cạnh việc phát triển về kinh tế thì việc chăm lo, nâng cao cái đời sống của người dân luôn được quan tâm. Sự phát triển của đất nước đi cùng với sự nâng cao đời sống cho người dân, mọi tầng lớp nhân dân, không ai bị bỏ lại phía sau”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết.

Nhấn mạnh tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản sẽ tiếp tục phát triển ổn định, hội nhập tốt, giữ gìn tình cảm với quê hương, chung sức xây dựng một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị bà con phát huy vai trò cầu nối cho quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, phối hợp triển khai hiệu quả các cam kết, thoả thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước và các văn kiện đã được ký kết, khai thác tối đa thế mạnh của hai nước trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục đào tạo, lao động, địa phương, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đa dạng hoá chuỗi cung ứng...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản cần tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, phát huy vai trò, uy tín của cộng đồng như những "đại sứ" của đất nước, văn hoá và con người Việt Nam; tích cực mở rộng hoạt động giáo dục tiếng Việt, góp phần gìn giữ và phát huy tiếng Việt trong thế hệ trẻ; nỗ lực phấn đấu vươn lên, hội nhập tích cực, tuân thủ pháp luật và đóng góp cho phát triển của sở tại.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và các đại biểu tại buổi gặp mặt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản trong thời gian qua và đề nghị Đại sứ quán tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo nhằm thúc đẩy quan hệ song phương, làm tốt hơn bảo hộ công dân, công tác cộng đồng và là mái nhà chung, cầu nối hiệu quả giữa bà con với trong nước.

Nhân dịp này, Phu nhân Ngô Phương Ly đã trao tặng tủ sách tiếng Việt cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

 

Việt Cường-Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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