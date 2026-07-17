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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt cựu cán bộ, công chức Ban Chỉ đạo Tây Nguyên

Thứ Sáu, 18:02, 17/07/2026
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VOV.VN - Dự gặp mặt kỷ niệm 24 năm thành lập Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định những đóng góp to lớn của Ban Chỉ đạo trong giữ vững ổn định, phát triển Tây Nguyên và mong các cựu cán bộ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, gắn bó với Nhân dân.

Kỷ niệm 24 năm Ngày thành lập Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, chiều 17/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu tại buổi gặp mặt thân mật đông đảo cựu cán bộ, công chức cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên. Cùng dự có nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Năm 2002, trong bối cảnh vùng Tây Nguyên đứng trước nhiều vấn đề phức tạp, khó khăn gay gắt sau các cuộc biểu tình, bạo loạn xảy ra, đầu tháng 2/2001, với tầm nhìn chiến lược, sáng suốt, Bộ Chính trị (khoá IX) đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Tây Nguyên (ngày 17/7/2002).

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Buổi gặp mặt thân mật đông đảo cựu cán bộ, công chức cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên

Trước 2016, chủ trương xuyên suốt đối với Tây Nguyên là “ổn định để phát triển”; từ năm 2016, trên cơ sở đánh giá thấu đáo tình hình quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên và phụ cận, Ban Chỉ đạo đã tham mưu với Đảng, Nhà nước thực hiện quan điểm “Phát triển để ổn định”. Đây là cơ sở quan trọng để đổi mới mạnh mẽ tư duy, mở rộng thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội ở Tây Nguyên. Cũng từ đây, Tây Nguyên phát triển nhanh, thay da đổi thịt, quy mô kinh tế mở rộng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là người dân tộc thiểu số không ngừng được nâng lên…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, sau khi được thành lập, sứ mệnh của Ban Chỉ đạo là tham mưu, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chủ trương của Đảng, Nhà nước nhằm giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên.

“Có thể khẳng định, tuy chỉ triển khai trong 15 năm, song đóng góp của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đối với phát triển, ổn định vùng Tây Nguyên và phụ cận là hết sức to lớn, quan trọng và rất đáng tự hào. Đó là tâm huyết, trí tuệ, sự cống hiến, đóng góp, tận tâm, tận tụy của mỗi lãnh đạo, cán bộ Ban Chỉ đạo, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo với vùng đất, con người Tây Nguyên nói riêng, với đất nước nói chung. Đến nay, một số đồng chí đã qua đời; nhiều đồng chí đã nghỉ hưu; các đồng chí còn lại công tác và sinh sống ở nhiều nơi, song truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Trí tuệ - Bản lĩnh - Tận tụy” của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên vẫn còn mãi và cần tiếp tục được giữ gìn, phát huy và lan tỏa mạnh mẽ”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định.

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Các đại biểu dự buổi gặp mặt

Một lần nữa bày tỏ tri ân và biểu dương các đồng chí nguyên là cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên qua các thời kỳ đã không quản ngại khó khăn, bám địa bàn, bám cơ sở, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất của người cán bộ Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tiếp tục gần dân, hiểu dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân; bằng uy tín và kinh nghiệm của mình, tiếp tục đóng góp ý kiến cho cấp ủy, chính quyền địa phương, tiếp tục là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đảng, Nhà nước không bao giờ quên những người đã hy sinh vì đất nước

VOV.VN - Thăm lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân không bao giờ quên những người đã hy sinh vì đất nước, đồng thời yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng AI, ADN và chuyển đổi số trong công tác tìm kiếm liệt sĩ.

Văn Hiếu/VOV
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