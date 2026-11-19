Nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao APEC 2026 tại Thâm Quyến, Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với Thủ tướng Papua New Guinea James Marape.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu phát triển mà Papua New Guinea đạt được; đánh giá cao vai trò của Papua New Guinea tại khu vực Nam Thái Bình Dương cũng như tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đề nghị Papua New Guinea ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027, trân trọng mời Thủ tướng Papua New Guinea tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Papua New Guinea James Marape bên lề Diễn đàn cấp cao APEC 2026

Nhấn mạnh hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên chuyển hóa quan hệ chính trị tốt đẹp thành các chương trình hợp tác cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước; tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, nhất là bên lề các hội nghị đa phương; ủng hộ hai bên tăng cường hiện diện ngoại giao tại thủ đô của nhau; rà soát, triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký, trong đó có Bản ghi nhớ về hợp tác thủy sản, đồng thời nghiên cứu các thỏa thuận mới và thiết lập cơ chế tham vấn, đối thoại giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khoáng sản, dầu khí, chế biến, lâm nghiệp, thủy sản, hạ tầng, viễn thông, năng lượng, lao động và đào tạo nghề; khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp, hoan nghênh sinh viên Papua New Guinea sang học tập, đào tạo nghề tại Việt Nam. Đồng thời hai bên cần cải thiện kết nối hàng không, qua đó thúc đẩy giao lưu nhân dân, trao đổi văn hóa và du lịch giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên chuyển hóa quan hệ chính trị tốt đẹp thành các chương trình hợp tác cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước

Thủ tướng James Marape chúc mừng Việt Nam đảm nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2027; bày tỏ ấn tượng sâu sắc về đất nước, con người và tốc độ phát triển của Việt Nam; đánh giá cao những thành tựu tăng trưởng kinh tế nhanh của Việt Nam. Thủ tướng cho rằng hai nước có nhiều điểm tương đồng về lịch sử và nhiều cơ hội mở rộng hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, lâm nghiệp, sản xuất và chế biến cà phê; mong muốn doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Papua New Guinea.

Về hợp tác khu vực và đa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại Liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương; đề cao luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, duy trì hòa bình, ổn định, an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường biển; khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN với Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương, ủng hộ Papua New Guinea tăng cường gắn kết với ASEAN.

Thủ tướng Papua New Guine James Marape chúc mừng Việt Nam đảm nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2027

Thủ tướng James Marape khẳng định Papua New Guinea ủng hộ Việt Nam đảm nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2027; bày tỏ mong muốn tăng cường gắn kết với ASEAN và sẵn sàng làm cầu nối giữa ASEAN với các quốc đảo Thái Bình Dương.