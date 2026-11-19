Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng gặp lại Tổng thống Ferdinand R. Marcos Jr.; khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Philippines, mong muốn cùng Philippines triển khai hiệu quả khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Tăng cường; đề nghị Philippines ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027; trân trọng mời Tổng thống Philippines dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẵn sàng tiếp tục là nguồn cung gạo ổn định, lâu dài cho Philippines, góp phần bảo đảm an ninh lương thực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp ngắn Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. (Nguồn: TTXVN)

Tổng thống Ferdinand R. Marcos Jr. hoan nghênh đà phát triển tích cực của quan hệ hai nước sau khi thiết lập Đối tác Chiến lược Tăng cường; khẳng định coi trọng Việt Nam là nước láng giềng biển và đối tác quan trọng của Philippines tại Đông Nam Á; mong muốn tăng cường hợp tác thực chất về quốc phòng - an ninh, thương mại - đầu tư, công nghệ và chuyển đổi số, nông nghiệp - an ninh lương thực.

Hai bên cũng nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác quốc phòng - an ninh và hợp tác biển; phối hợp giữa các lực lượng thực thi pháp luật, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò của Philippines trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2026; khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Philippines nhằm củng cố đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN.