Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện chia buồn về vụ động đất tại Venezuela

Cộng đồng quốc tế chung tay giúp Venezuela ứng phó thảm họa động đất kép

VOV.VN - Trong lúc các đội cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát sau trận động đất kép làm rung chuyển nhiều khu vực tại Venezuela, nhiều quốc gia cũng khẩn trương triển khai các kế hoạch hỗ trợ nhằm giúp quốc gia Nam Mỹ này ứng phó với thảm họa.