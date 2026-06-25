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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện chia buồn về vụ động đất tại Venezuela

Thứ Năm, 19:06, 25/06/2026
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VOV.VN - Trước những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản do trận động đất xảy ra ngày 24/6 tại Venezuela, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống lâm thời, Chính phủ và nhân dân Venezuela.

Được tin vụ động đất ngày 24/6 vừa qua gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản đối với nhân dân Venezuela, ngày 25/6/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống lâm thời Cộng hoà Bolivariana de Venezuela Delcy Eloína Rodríguez Gómez, Chính phủ và nhân dân Venezuela.

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Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Venezuela sau động đất kép

VOV.VN - Sau vụ động đất kép tại Venezuela, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện thăm hỏi lãnh đạo nước này. Việt Nam khẳng định sẵn sàng có hình thức hỗ trợ phù hợp và cho biết công dân Việt Nam tại Venezuela hiện vẫn an toàn.

PV/VOV1
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