Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện chia buồn về vụ động đất tại Venezuela
VOV.VN - Trước những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản do trận động đất xảy ra ngày 24/6 tại Venezuela, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống lâm thời, Chính phủ và nhân dân Venezuela.
Được tin vụ động đất ngày 24/6 vừa qua gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản đối với nhân dân Venezuela, ngày 25/6/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống lâm thời Cộng hoà Bolivariana de Venezuela Delcy Eloína Rodríguez Gómez, Chính phủ và nhân dân Venezuela.