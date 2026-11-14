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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng Ngày lễ Nhà Vua Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland

Thứ Bảy, 16:39, 14/11/2026
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VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm Ngày lễ Nhà Vua Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 14/11/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Nhà Vua Charles III.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam gui dien mung ngay le nha vua lien hiep vuong quoc anh va bac ireland hinh anh 1
Nhà vua Charles III. (Ảnh: TTXVN)

Nhân dịp kỷ niệm Ngày lễ Nhà Vua Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 14/11/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Nhà Vua Charles III; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Andy Burnham; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Hạ viện Lindsay Hoyle và Chủ tịch Thượng viện Forsyth of Drumlean.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao, Thịnh vượng chung và Phát triển Vương quốc Anh Ed Miliband.

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