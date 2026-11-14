Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng Ngày lễ Nhà Vua Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland

Nhà vua Charles III. (Ảnh: TTXVN)

Nhân dịp kỷ niệm Ngày lễ Nhà Vua Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 14/11/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Nhà Vua Charles III; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Andy Burnham; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Hạ viện Lindsay Hoyle và Chủ tịch Thượng viện Forsyth of Drumlean.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao, Thịnh vượng chung và Phát triển Vương quốc Anh Ed Miliband.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang tiếp Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew VOV.VN - Chiều 24/3, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam đã tiếp Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew nhằm trao đổi về hợp tác ASEAN - Anh và quan hệ song phương Việt Nam - Anh.