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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae

Thứ Hai, 22:15, 09/11/2026
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VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản theo lời mời của Nhà nước Nhật Bản, chiều 9/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Thủ tướng Takaichi Sanae cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của Lãnh đạo Việt Nam trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 5 vừa qua; nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Nhật Bản; khẳng định Việt Nam là đối tác ưu tiên trong triển khai chính sách đối ngoại và hiện thực hóa Chiến lược tăng trưởng mới của Nhật Bản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng được gặp lại Thủ tướng Takaichi Sanae; chân thành cảm ơn sự đón tiếp thân tình, trọng thị mà Chính phủ và nhân dân Nhật Bản dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi Nhật Bản là một trong những đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu, người bạn chân thành, tin cậy, cùng đồng hành hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững; ủng hộ Nhật Bản phát huy vai trò tích cực tại khu vực và trên thế giới và thực hiện thành công Chiến lược tăng trưởng mới.

Hai nhà Lãnh đạo khẳng định Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản là cơ sở quan trọng để đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện lên tầm cao mới với vị trí là Đối tác đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, vì tăng trưởng chất lượng cao, tự chủ chiến lược và tự cường.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae

Trong bầu không khí hữu nghị, thân tình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Takaichi Sanae đã điểm lại tình hình quan hệ hai nước và bày tỏ hài lòng về sự phát triển toàn diện, thực chất, hiệu quả của quan hệ song phương kể từ khi nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2023; đánh giá cao nỗ lực của hai bên với gần 80% các cam kết, thoả thuận đã được thực hiện và có nhiều tiến triển.

Hai bên nhất trí cho rằng thành tựu trong hợp tác Việt Nam – Nhật Bản thời gian qua là kết quả của sự tin cậy chính trị cao, sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo hai nước, sự hiểu biết lẫn nhau, phát huy lợi ích tương đồng, nâng cao hiệu quả hợp tác, nỗ lực hướng tới tương lai cùng sự ủng hộ rộng rãi của nhân dân hai nước.

Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị; duy trì trao đổi cấp cao và các cấp; thúc đẩy hợp tác trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương; phát huy vai trò của 2 Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước; nâng cao hiệu quả các cơ chế đối thoại trong lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng - an ninh.

Về hợp tác kinh tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường liên kết kinh tế đảm bảo an ninh kinh tế, nâng cao tự chủ chiến lược; tiếp tục tăng cường đầu tư chất lượng cao từ Nhật Bản vào Việt Nam gắn với chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy hợp tác ODA thế hệ mới trong các lĩnh vực như AI, bán dẫn, năng lượng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, thúc đẩy các dự án phát triển cơ sở hạ tầng quy mô lớn, chất lượng cao ở Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh việc hai bên ký kết Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các dự án viện trợ không hoàn lại của Nhật Bản tại Việt Nam; đề nghị hai bên khởi công đúng tiến độ các dự án Đại học Việt Nhật và Bệnh viện Chợ Rẫy; hợp tác chặt chẽ để phấn đấu kim ngạch thương mại đạt 80 tỷ USD vào năm 2030.

Thủ tướng Takaichi Sanae khẳng định Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực đa dạng hóa và nâng cấp mạng lưới chuỗi cung ứng của Nhật Bản, Nhật Bản sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu và thực chất hơn vào các chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Nhật Bản; sẵn sàng hợp tác để đảm bảo an ninh năng lượng và dự trữ năng lượng, thúc đẩy sớm triển khai các dự án điện khí LNG tại Việt Nam trong khuôn khổ sáng kiến POWERR ASIA.

Hai bên nhất trí thúc đẩy trụ cột khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo theo hướng đồng hành, đồng kiến tạo, hợp tác công tư; nhất trí thúc đẩy hợp tác về công nghệ vũ trụ, biển và đại dương, AI, kỹ thuật số, chất bán dẫn, công nghệ y học, sinh học tiên tiến, nông nghiệp công nghệ cao, khoáng sản chiến lược; tiếp tục tăng cường các dự án nghiên cứu chung, AI, mở rộng tiếp nhận nghiên cứu sinh theo Chương trình NEXUS sang lĩnh vực bán dẫn, AI; nhất trí triển khai hiệu quả 14 dự án theo Cơ chế tín chỉ chung (JCM- Joint Crediting Mechanism).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị xây dựng mạng lưới các nhà khoa học trong 6 lĩnh vực như robot, chip bán dẫn, công nghệ năng lượng, công nghệ sinh học, đường sắt tốc độ cao và lượng tử. Thủ tướng Nhật Bản khẳng định sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam thông qua đóng góp vào kế hoạch đào tạo 100 tiến sĩ AI của Việt Nam..

Hai bên nhất trí tăng cường kết nối nguồn nhân lực, thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương và hợp tác trên các lĩnh vực y tế, lao động, giáo dục; phối hợp chặt chẽ tổ chức Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 3 vào năm 2027; tăng cường hợp tác giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy hợp tác y tế, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, sớm kết thúc đàm phán để ký Hiệp định bảo hiểm xã hội giữa hai nước; nhất trí khởi động tham vấn về Thoả thuận thông báo và tiếp xúc lãnh sự. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Nhật Bản tạo thuận lợi và nới lỏng điều kiện thị thực cho kỹ sư công nghệ Việt Nam.

Thủ tướng Takaichi Sanae chia sẻ việc Chính phủ Nhật Bản đang triển khai kênh thông tin để hỗ trợ công dân Việt Nam gặp khó khăn tại Nhật Bản. Hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, hai bên nhất trí khởi động Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Nhật Bản 2027-2028.

Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và thế giới; ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, tổ chức quốc tế và khu vực như Liên hợp quốc, APEC, ASEAN… Thủ tướng Nhật Bản cam kết đồng hành và hỗ trợ Việt Nam chủ trì thành công Năm APEC 2027 và mong sớm thăm lại Việt Nam.

Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản, đối tác đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, vì tăng trưởng chất lượng cao, tự chủ chiến lược và tự cường, cùng chứng kiến việc trao 9 văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành hai nước trong các lĩnh vực chính sách biển, môi trường, năng lượng, giáo dục, viện trợ không hoàn lại, tư pháp...

Việt Cường/VOV
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