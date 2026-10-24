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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến lãnh đạo Nghị viện Bỉ

Thứ Bảy, 06:24, 24/10/2026
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VOV.VN - Chiều 23/10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Vincent Blondel và Chủ tịch Hạ viện Liên bang Bỉ Peter De Roover.

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Liên bang Bỉ nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng và diễn ra vào thời điểm quan hệ hai nước đang tốt đẹp nhất từ trước đến nay, góp phần củng cố tin cậy chính trị và tạo động lực mới cho quan hệ song phương. Đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội cũng như vị thế ngày càng cao của Việt Nam, lãnh đạo Nghị viện Bỉ khẳng định đặc biệt coi trọng quan hệ hữu nghị và mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Quốc hội Việt Nam.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm quan Thượng viện Bỉ 2

Nhấn mạnh quan hệ hai nước luôn tốt đẹp trong suốt nhiều năm qua, lãnh đạo Nghị viện Bỉ đặc biệt vui mừng thông báo Hạ viện Liên bang Bỉ đã chính thức bỏ phiếu phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) trong đêm 22/10/2026, ngay trước thềm cuộc hội kiến; khẳng định đây là minh chứng sinh động cho dư địa và quyết tâm hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Trân trọng những tình cảm nồng ấm dành cho đất nước và Nhân dân Việt Nam của lãnh đạo Nghị viện Bỉ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn sự tiếp đón trọng thị khi đích thân Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện đã giới thiệu với Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trụ sở Nghị viện Liên bang - nơi đưa ra những quyết định quan trọng đối với đất nước Bỉ.

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Toàn cảnh buổi tiếp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt hoan nghênh Hạ viện Bỉ phê chuẩn EVIPA ngay trong chuyến thăm; chia sẻ đây là tin tốt lành đã được đích thân Nhà vua Bỉ Philippe thông báo trong cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trước đó cùng ngày 23/10; tin rằng việc phê chuẩn EVIPA sẽ mở ra thêm nhiều điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hợp tác giữa hai nước, nhất là giữa doanh nghiệp hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng thời bày tỏ cảm ơn sâu sắc việc Hạ viện Bỉ là cơ quan lập pháp nước ngoài đầu tiên và duy nhất đến nay thông qua Nghị quyết kêu gọi hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (tháng 10/2023). Nhân dân Việt Nam rất xúc động trước cử chỉ của Hạ viện Bỉ, thể hiện tình cảm hữu nghị, tinh thần nhân đạo và sự sẻ chia chân thành đối với các nỗ lực giải quyết hậu quả chiến tranh tại Việt Nam.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh cùng lãnh đạo thượng viện và Hạ viện Bỉ
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Lãnh đạo Thượng viện và Hạ viện Bỉ
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chụp ảnh cùng lãnh đạo Thượng viện và Hạ viện Bỉ 1

Tại hội kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Nghị viện Bỉ bày tỏ vui mừng trước việc quan hệ hợp tác hai nước không ngừng được củng cố, ngày càng chặt chẽ từ lãnh đạo cấp cao, Chính phủ, Quốc hội, địa phương đến doanh nghiệp và người dân. Lãnh đạo Nghị viện Bỉ đánh giá cao việc Việt Nam áp dụng chính sách miễn thị thực cho công dân Bỉ với thời gian lưu trú tối đa 45 ngày, qua đó góp phần thúc đẩy hiểu biết và giao lưu hơn nữa giữa người dân hai nước.

Hai bên nhất trí đánh giá trong tổng thể quan hệ song phương, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Bỉ đóng vai trò rất quan trọng. Đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Bỉ, nhất là việc ký kết Thỏa thuận hợp tác vào tháng 2/2025, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả thỏa thuận này thông qua duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc giữa lãnh đạo và các cơ quan chuyên môn của Quốc hội, Nghị viện hai nước; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát, hoàn thiện thể chế; phát huy vai trò của các Nhóm nghị sĩ hữu nghị, đồng thời phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện đa phương, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng thực chất, hiệu quả.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chụp ảnh cùng lãnh đạo thượng viện và Hạ viện Bỉ

Nhắc lại những tình cảm tốt đẹp giữa hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Bỉ thời gian qua, dù có sự tăng trưởng tích cực, vẫn chưa tương xứng với quan hệ chính trị cũng như tiềm năng và thế mạnh của hai bên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam và Bỉ có thể làm tốt hơn nữa khi hai nước có đầy đủ những điều kiện vô cùng thuận lợi, có sự kết nối cảng biển và không nên chỉ dừng lại ở hợp tác vận tải hàng hóa mà còn cần mở rộng hơn nữa trong hợp tác kinh tế, đầu tư và nhiều lĩnh vực khác, nhất là sau khi EVIPA đã được Hạ viện Bỉ phê chuẩn.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm quan Thượng viện Bỉ

Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị lãnh đạo Nghị viện Bỉ ủng hộ việc sớm nâng cấp quan hệ Việt Nam - Bỉ lên tầm cao mới; tiếp tục đồng hành thúc đẩy hợp tác kinh tế - đầu tư, đưa khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành lĩnh vực hợp tác ưu tiên. Nhất trí với những ý kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, lãnh đạo Nghị viện Bỉ khẳng định ủng hộ tăng cường hơn nữa hợp tác với Việt Nam, trong đó có lĩnh vực vận tải hàng hóa và an ninh biển.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chuyển lời thăm hỏi thân thiết, lời mời thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Bỉ, khép lại cuộc hội kiến diễn ra trong không khí thân tình, cởi mở và trao đổi thực chất.

Việt Cường - Anh Tuấn/VOV-Paris
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