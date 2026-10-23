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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Nhà Vua Vương quốc Bỉ Philippe

Thứ Sáu, 19:42, 23/10/2026
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VOV.VN - Sáng 23/10 (theo giờ địa phương) trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ, tại Lâu đài Hoàng gia ở thủ đô Brussels, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã có cuộc hội kiến với Nhà vua Bỉ Philippe và Hoàng hậu.

Trong không khí thân tình và trọng thị, Nhà vua Philippe bày tỏ vui mừng được đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân và đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Bỉ đang phát triển hết sức tốt đẹp. Nhà vua Philippe nhấn mạnh những gắn kết mạnh mẽ giữa hai nước và tin tưởng chuyến thăm là một dấu mốc quan trọng, tạo động lực hướng tới việc sớm nâng cấp quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Nhà vua Philippe chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội ấn tượng và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế. Khẳng định Bỉ luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam, Nhà vua bày tỏ sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Việt Nam thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững đã đề ra. Nhân dịp này, Nhà vua cũng nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp và tình cảm gắn bó với đất nước, con người Việt Nam trong các chuyến thăm trước đây và cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Việt Nam trong chuyến thăm cấp Nhà nước năm 2025 vừa qua.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà Vua Bỉ Philippe và Hoàng hậu Mathilde. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Bày tỏ vui mừng gặp lại Nhà vua Philippe, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm và những tình cảm quý báu mà Nhà vua, Hoàng hậu cũng như Hoàng gia Bỉ đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định sự gắn kết mạnh mẽ giữa Nhà nước và Nhân dân hai nước; đặc biệt đánh giá cao và trân trọng việc Hạ viện Bỉ là cơ quan lập pháp duy nhất trên thế giới cho đến nay đã thông qua Nghị quyết về hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, minh chứng cho tinh thần nhân đạo và tình đoàn kết sâu sắc giữa hai dân tộc. Đồng tình với ý nghĩa nhân văn sâu sắc này, Nhà vua Philippe cũng nhấn mạnh sự quan tâm, hỗ trợ, đồng cảm và chia sẻ của Bỉ đối với các nạn nhân chất độc da cam.

Đánh giá cao vai trò của Hoàng gia Bỉ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng từ chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Nhà vua và Hoàng hậu đã tiếp thêm xung lực mạnh mẽ cho quan hệ hai nước phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực.

Nhằm đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên đẩy mạnh khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực thế mạnh hai bên như cảng biển, khoa học công nghệ, bán dẫn... Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn thông tin về việc Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) đã được Hạ viện liên bang bỏ phiếu thông qua tại Nghị viện Liên bang Bỉ; đồng thời tin tưởng rằng sau khi EVIPA đi vào thực thi sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư, doanh nghiệp hai bên.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, văn hóa, giao lưu nhân dân. Chia sẻ ngày càng có nhiều người Bỉ đến sinh sống, làm việc và du lịch Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Nhà vua Bỉ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Bỉ đóng góp nhiều hơn nữa cho Vương quốc Bỉ và quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.

Trao đổi về các vấn đề chiến lược và quốc tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Nhà vua Bỉ nhất trí cao về các phương hướng lớn nhằm thúc đẩy toàn diện hợp tác hai nước, quyết tâm đưa quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược trong thời gian tới. Hai bên khẳng định cam kết mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa phương; đề cao vai trò của Liên hợp quốc cùng việc tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác trên thế giới.

Việt Cường - Anh Tuấn/VOV
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