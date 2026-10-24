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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU và Bỉ

Thứ Bảy, 18:28, 24/10/2026
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VOV.VN - Trưa 24/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ.

 

Trong khuôn khổ chuyến thăm Liên minh châu Âu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Châu Âu António Costa. Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi sâu, rộng về các vấn đề khu vực và quốc tế; nhất trí tăng cường trao đổi, tham vấn và phối hợp tại các diễn đàn đa phương, ủng hộ chủ nghĩa đa phương, Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế; phát huy hiệu quả quan hệ ASEAN - EU, đóng góp tích cực vào duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Trên cơ sở chia sẻ tầm nhìn về phát triển kinh tế biển xanh, bảo vệ đại dương và bảo đảm an ninh hàng hải, hai bên nhất trí nghiên cứu, thúc đẩy hợp tác kinh tế biển trở thành trụ cột hợp tác tiếp theo trong quan hệ hai bên.

Trong khuôn khổ chuyển thăm Vương quốc Bỉ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Bỉ Bart De Wever.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân rời Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU và Vương quốc Bỉ. 

Hai bên nhất trí cần tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, duy trì trao đổi, tìm hiểu mối quan tâm, nhu cầu của nhau để mở rộng quy mô hợp tác, quyết tâm hướng tới đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới. Hai bên thống nhất cần tạo ra những bước đột phá mới về kinh tế, thương mại và đầu tư; đẩy mạnh các dự án hợp tác quy mô lớn, mang tính chiến lược trong các lĩnh vực Bỉ có thế mạnh truyền thống và Việt Nam có nhu cầu cấp thiết như phát triển cảng biển, chuỗi logistics thông minh, năng lượng xanh, khu công nghiệp sinh thái và nông nghiệp công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu...

Hai nhà lãnh đạo chia sẻ quan điểm rằng, khoa học - công nghệ là lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác lớn; nhất trí đẩy mạnh các dự án nghiên cứu chung, chuyển giao công nghệ, hợp tác trong các ngành công nghệ chiến lược và công nghệ mới nổi như công nghệ sinh học, dược phẩm, y tế, chíp bán dẫn.

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Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Vincent Blondel và Chủ tịch Hạ viện Liên bang Bỉ Peter De Roover. Dịp này Hạ viện Liên bang Bỉ đã chính thức bỏ phiếu phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) vào đêm 22/10 và khẳng định đây là minh chứng sinh động cho dư địa và quyết tâm hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã  đến thăm và phát biểu chính sách tại Viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia Egmont. Phát biểu chính sách, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chia sẻ phương châm hành động của Việt Nam là: “Tự tin - tự chủ - tự lực - tự cường - tự hào dân tộc”.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân rời Thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, triết lý: Tự lực, tự cường tạo nên sức đề kháng và tính tự chủ. Hợp tác quốc tế sâu rộng giúp mở thêm không gian phát triển đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ, bước ra khỏi chiến tranh và cấm vận, Việt Nam đã dũng cảm Đổi mới. Đổi mới tư duy lãnh đạo - đổi mới thể chế - đổi mới cách làm và chủ động hội nhập toàn cầu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, là một trong những quốc gia Đông Nam Á hợp tác toàn diện nhất với EU và đang đảm nhiệm vai trò điều phối viên quan hệ ASEAN - EU, Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò “mô hình thử nghiệm” và cầu nối chiến lược, thúc đẩy đưa hợp tác ASEAN - EU trở thành một trục liên khu vực kiểu mẫu, đóng góp thiết thực cho hòa bình và thịnh vượng ở cả hai châu lục.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Cơ quan đại diện Việt Nam tại Bỉ và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu; tiếp đại diện chuyên gia, trí thức tiêu biểu người Việt Nam tại Bỉ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước biểu dương và động viên bà con tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam với các nước châu Âu. Đồng thời mong doanh nhân, doanh nghiệp thúc đẩy đưa hàng hóa Việt Nam tới địa bàn châu Âu và kết nối doanh nghiệp châu Âu về đầu tư tại Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong các chuyên gia, trí thức, nhà khoa học nghiên cứu, phát triển công nghệ tiên tiến, công nghệ chiến lược và triển khai các chương trình, dự án hợp tác với trong nước. Thế hệ trẻ tiếp tục hội nhập, phát triển, giữ gìn bản sắc Việt.

Việt Cường/VOV
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