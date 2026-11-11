English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản

Thứ Tư, 14:48, 11/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 11/11, theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Tokyo, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 8-11/11/2026.

Tiễn đoàn tại sân bay có lãnh đạo Bộ Ngoại giao Nhật Bản; Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki và Phu nhân; Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Trong thời gian chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã hội kiến và dự chiêu đãi của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản tại Hoàng cung Nhật Bản; dự lễ đón chính thức, hội đàm, phát biểu báo chí chung và chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác cùng với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae; phát biểu tại Quốc hội Nhật Bản, thăm tỉnh Kanagawa; gặp gỡ chuyên gia, trí thức, nhà khoa học tiêu biểu người Việt Nam tại Nhật Bản; dự Diễn đàn công tư về hợp tác kinh tế và khoa học công nghệ Việt Nam-Nhật Bản; gặp gỡ một số tổ chức tài chính hàng đầu Nhật Bản và tiến hành nhiều cuộc tiếp xúc cấp cao quan trọng khác.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam ket thuc tot dep chuyen tham chinh thuc nhat ban hinh anh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly rời Tokyo, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Takaichi tiếp tục khẳng định Việt Nam và Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài của nhau, có nhiều lợi ích tương đồng, sự phát triển của nước này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của nước kia.

Hai bên đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản trong thời gian qua, nhất là sau khi quan hệ hai nước được nâng cấp thành “Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới” năm 2023. Tin cậy chính trị được củng cố và tăng cường mạnh mẽ thông qua hoạt động giao lưu và tiếp xúc cấp cao thường xuyên trên các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội. Các cơ chế đối thoại giữa các ban, bộ, ngành, địa phương hai nước được triển khai hiệu quả.

Trong bối cảnh môi trường quốc tế gia tăng phức tạp, trên cơ sở tầm nhìn chiến lược mới của quan hệ hai nước Việt Nam và Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Takaichi nhất trí thông qua Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản nhằm thúc đẩy quan hệ “Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới” lên tầm cao mới, trên tinh thần “Đối tác đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, vì tăng trưởng chất lượng cao, tự chủ chiến lược và tự cường”.

Xuất phát từ nhu cầu và lợi ích của mỗi bên trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng, tăng cường tự chủ chiến lược và tự cường, cũng như trên nền tảng hợp tác kinh tế giữa hai nước trong nhiều năm qua, hai bên nhất trí tăng cường kết nối hai nền kinh tế theo hướng phát triển bền vững, lâu dài trên nguyên tắc bình đẳng, đồng kiến tạo, bổ sung, tương trợ lẫn nhau và cùng có lợi. Hai nước phối hợp chặt chẽ trong quá trình phát triển, cùng đóng góp tri thức, nguồn lực, đồng kiến tạo các giá trị mới và cùng thụ hưởng thành quả hợp tác. Hai bên xác định bốn trụ cột hợp tác gắn kết, bổ trợ lẫn nhau gồm: Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; giáo dục và đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; liên kết chuỗi sản xuất và cung ứng; tài chính, đầu tư và hỗ trợ phát triển.

Có thể nói, chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã góp phần quan trọng trong việc nâng tầm quan hệ hai nước, tăng cường sự hiểu biết và củng cố hợp tác trong nhiều lĩnh vực trên cả bình diện song phương, đa phương theo đúng tinh thần đồng hành, đồng kiến tạo, phù hợp với chiến lược phát triển của hai bên, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

 Kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã góp phần quan trọng tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản, tập trung thúc đẩy hợp tác thực chất, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực trụ cột, tạo thêm cơ hội phát triển của mỗi nước, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân và đóng góp cho hòa bình, ổn định, thịnh vượng của khu vực.

Việt Cường/VOV
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh chuông tại Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh chuông tại Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo

Tiếp tục chương trình chuyến thăm chính thức Nhật Bản, sáng 11/11/2026, tại Thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm và đánh chuông tại Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo (TSE).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh chuông tại Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh chuông tại Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo

Tiếp tục chương trình chuyến thăm chính thức Nhật Bản, sáng 11/11/2026, tại Thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm và đánh chuông tại Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo (TSE).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Tập đoàn tài chính MUFG
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Tập đoàn tài chính MUFG

Trong chương trình thăm chính thức Nhật Bản, sáng 11/11/2026, tại Thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Hironori Kamezawa, Chủ tịch Tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ, Inc. (MUFG).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Tập đoàn tài chính MUFG

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Tập đoàn tài chính MUFG

Trong chương trình thăm chính thức Nhật Bản, sáng 11/11/2026, tại Thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Hironori Kamezawa, Chủ tịch Tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ, Inc. (MUFG).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tọa đàm với lãnh đạo một số tổ chức tài chính hàng đầu Nhật Bản
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tọa đàm với lãnh đạo một số tổ chức tài chính hàng đầu Nhật Bản

Tiếp tục chương trình thăm chính thức Nhật Bản, sáng 11/11/2026, tại Thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tọa đàm với lãnh đạo một số tổ chức tài chính hàng đầu của Nhật Bản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tọa đàm với lãnh đạo một số tổ chức tài chính hàng đầu Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tọa đàm với lãnh đạo một số tổ chức tài chính hàng đầu Nhật Bản

Tiếp tục chương trình thăm chính thức Nhật Bản, sáng 11/11/2026, tại Thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tọa đàm với lãnh đạo một số tổ chức tài chính hàng đầu của Nhật Bản.

 
KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội