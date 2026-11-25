Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cấp Hội quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có phẩm chất, năng lực, tâm huyết bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng cán bộ có năng lực, uy tín, tạo điều kiện để hội viên, nhất là phụ nữ và người trẻ, tích cực tham gia công tác Hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt đại biểu tiêu biểu Hội Người mù Việt Nam

Báo cáo của Hội Người mù Việt Nam cho biết, nhiệm kỳ qua, tổ chức Hội được củng cố, kiện toàn hoạt động có hiệu quả sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp với gần 68 nghìn hội viên, 703 chi hội, 163 Hội xã, phường. Phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Tàn nhưng không phế”, cán bộ, hội viên của Hội luôn đoàn kết, đồng lòng, chung tay góp sức, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức thực hiện hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu Người mù toàn quốc nhiệm kỳ X (giai đoạn 2022-2026).

Trọng tâm là các cuộc vận động của Hội như: “Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, hòa nhập với cộng đồng”, “Chương trình hành động việc làm giảm nghèo bền vững”, “Cuộc vận động cải cách hành chính - đẩy mạnh chuyển đổi số ứng dụng công nghệ thông tin”. Học tập, thực hành và làm theo: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, Hội cũng thực hiện chương trình vay vốn dạy nghề, truyền nghề tạo việc làm, tăng thu nhập ổn định cuộc sống góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Toàn cảnh buổi gặp mặt

Với những kết quả đạt được, nhiều tập thể, cá nhân trong toàn Hội đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành và Trung ương Hội biểu dương, khen thưởng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương những kết quả mà Hội Người mù Việt Nam đã đạt được trong suốt thời gian qua. Trân trọng cảm ơn các thế hệ cán bộ, hội viên, các gia đình và những người đã bền bỉ đồng hành với Hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, trong suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người khuyết tật với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, sự quan tâm ấy cần được thể hiện trong từng cơ hội học tập, việc làm, sinh kế và trong khả năng tiếp cận dịch vụ, tham gia đời sống văn hóa, xã hội của người mù.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết các kiến nghị đề xuất của các đại biểu về điều kiện hoạt động, về kết nạp đảng viên, chế độ, chính sách của cán bộ, hội viên các cấp, hỗ trợ kinh phí, thiết bị và học liệu chuyên dùng là rất xác đáng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng những vấn đề vượt quá khả năng tự giải quyết của Hội, đòi hỏi trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp quan tâm hỗ trợ, giải quyết. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ những chính sách đã ban hành phải được thực hiện đúng, kịp thời, hiệu quả.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao 10 chỉ tiêu cụ thể của công tác Hội và phong trào của người mù cả nước trong nhiệm kỳ mới. Để đạt được những mục tiêu trong nhiệm kỳ 2026-2031, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở và hội viên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hội cần phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người mù, xây dựng Hội thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy, mái nhà chung ấm áp của người mù trong cả nước.

“Các cấp Hội quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có phẩm chất, năng lực, tâm huyết bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng cán bộ có năng lực, uy tín, tạo điều kiện để hội viên, nhất là phụ nữ và người trẻ, tích cực tham gia công tác Hội. Lấy việc chăm lo đời sống, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên làm trọng tâm. Quan tâm hỗ trợ người mù có hoàn cảnh khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới. Khi một người mới mất thị lực, ngành y tế, chính quyền cơ sở và Hội cần sớm giúp họ tập đi lại, sử dụng công cụ trợ giúp và từng bước trở lại với công việc. Phát triển các mô hình dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ vay vốn, sản xuất, kinh doanh phù hợp. Tăng cường kết nối với doanh nghiệp và các tổ chức xã hội để mở rộng cơ hội việc làm, giúp người mù có thu nhập ổn định, từng bước tự chủ về kinh tế”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hội mở rộng cơ hội học tập, tiếp cận tri thức và phát huy những tiến bộ của khoa học, công nghệ, chuyển đổi số. Đồng thời tiếp tục duy trì, phát triển hoạt động giáo dục chữ Braille, thư viện sách nói và tài liệu học tập dễ tiếp cận. Khuyến khích người mù học tập suốt đời, nâng cao trình độ và kỹ năng nghề nghiệp. Cùng với đó cần phối hợp với các cơ quan chức năng tháo gỡ rào cản trong tiếp cận giao thông, công trình công cộng, giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin và truyền thông, bảo đảm người mù được tiếp cận thuận lợi, an toàn và bình đẳng.

“Đề nghị tiếp tục phát huy vai trò chủ động của Hội trong tuyên truyền, vận động xã hội, tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện chính sách đối với người khuyết tật. Cần kịp thời đề xuất tháo gỡ những bất cập, xóa bỏ định kiến, kỳ thị, phân biệt đối xử và lan tỏa những tấm gương người mù tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần huy động sự đồng hành của toàn xã hội. Làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với người mù. Hội cần thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời phản ánh những khó khăn, kiến nghị của hội viên đến cơ quan có thẩm quyền. Cần mời người mù tham gia ngay từ khâu thiết kế, thử nghiệm công trình, dịch vụ để người sử dụng có thể tự đi lại, tự hoàn tất thủ tục và giữ được sự riêng tư của mình”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong hội tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên xây dựng hình ảnh người mù Việt Nam tự tin, sáng tạo, có trách nhiệm với cộng đồng. Qua đó khơi dậy ý chí, nghị lực vượt khó và khuyến khích hội viên chủ động học tập, lao động, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao và đóng góp cho đất nước. Đồng thời tạo điều kiện để người mù tham gia các hoạt động xã hội, quản lý, điều hành và đại diện cho tiếng nói của người khuyết tật.

Các đại biểu phát biểu tại buổi gặp mặt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong các cấp Hội cùng ngành văn hóa, thể thao tạo thêm cơ hội để anh chị em được thưởng thức nghệ thuật, sáng tác, biểu diễn và thi đấu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, những dịp cùng cất tiếng hát hay cùng thi đấu giúp các hội viên hiểu nhau hơn và chia sẻ niềm vui trong đời sống chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành ở Trung ương và các cấp ủy, chính quyền các địa phương khẩn trương xem xét các đề xuất, kiến nghị của Hội; rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về trợ giúp xã hội, nhất là y tế, giáo dục, bảo hiểm xã hội, đào tạo nghề cho người khuyết tật nói chung, người mù nói riêng, bảo đảm thực thi hiệu quả. Tạo điều kiện để Hội tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế và nâng cao năng lực số cho người khiếm thị.