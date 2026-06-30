Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa

Tóm tắt

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, các địa phương. Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

