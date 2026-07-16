Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sơn La
VOV.VN - Sáng nay (16/7,) tại Sơn La, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các chủ trương, nghị quyết lớn của Trung ương.
Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.
Một số hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban thường vụ tỉnh uỷ Sơn La: