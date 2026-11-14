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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ

Thứ Bảy, 12:16, 14/11/2026
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VOV.VN - Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ XX tại Campuchia tiếp tục khẳng định vai trò của Việt Nam là thành viên chủ chốt của Cộng đồng Pháp ngữ tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, hôm nay (14/11), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ XX tại Phnom Penh, Campuchia từ ngày 14–16/11.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ XX tại Phnom Penh, Campuchia.

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao lần thứ XX khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam - nước Pháp ngữ chủ chốt tại Châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời là thành viên có trách nhiệm, chủ động tham gia đóng góp tích cực, thực chất, có trọng tâm vào các hoạt động hợp tác của Cộng đồng Pháp ngữ. 

Tham gia đoàn chính thức có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Lương Tam Quang, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Các Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hải Ninh, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội; Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Cùng các đồng chí: Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Nguyễn Minh Vũ, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Campuchia; Nguyễn Thị Vân Anh, Đại sứ, Đại diện Thường trực của Chủ tịch nước bên cạnh Hội đồng Thường trực Pháp ngữ.

Hội nghị năm nay có chủ đề “Tái đầu tư cho hòa bình vì sự thịnh vượng chung và ổn định bền vững”. Đây là diễn đàn cấp cao nhất của Cộng đồng Pháp ngữ, quy tụ 90 quốc gia và chính phủ thành viên, thành viên liên kết và quan sát viên của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF).

Cộng đồng Pháp ngữ kết nối các quốc gia ở nhiều châu lục, với lợi ích và trình độ phát triển khác nhau. Tại hội nghị, Việt Nam mong muốn cùng các thành viên thúc đẩy đối thoại, tăng cường đoàn kết, mở rộng hợp tác với các đối tác, phục vụ phát triển đất nước.

Dự kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ tham dự các phiên họp, chia sẻ quan điểm của Việt Nam về những vấn đề lớn đặt ra đối với Cộng đồng Pháp ngữ và phát biểu tại phiên khai mạc FrancoTech, hoạt động thúc đẩy hợp tác kinh tế, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa các thành viên.

Về song phương, hội nghị có ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức tại Campuchia, lần thứ 2 tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương sau Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ VII tại Hà Nội năm 1997.  

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ XX tại Campuchia tiếp tục khẳng định vai trò của Việt Nam là thành viên chủ chốt của Cộng đồng Pháp ngữ tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, cũng như sự tham gia tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam vào các hoạt động chung của cộng đồng Pháp ngữ nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung, góp phần tăng cường, củng cố chủ nghĩa đa phương, hợp tác và đoàn kết quốc tế.

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Việt Nam đề cao hòa bình, đối thoại và hợp tác trong Cộng đồng Pháp ngữ

VOV.VN - Nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ XX tại Campuchia, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa chuyến công tác, đóng góp của Việt Nam và thông điệp của Việt Nam tại hội nghị sắp tới.

Việt Cường/VOV
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