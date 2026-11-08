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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm chính thức Nhật Bản

Chủ Nhật, 08:28, 08/11/2026
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VOV.VN - Nhận lời mời của Nhà nước Nhật Bản, sáng nay (8/11), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 8 - 11/11/2026.

Đây là chuyến thăm chính thức Nhật Bản đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới, đồng thời cũng là chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sau 11 năm. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm cả hai nước đang đứng trước những yêu cầu phát triển mới. Việt Nam đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hướng tới hai mục tiêu phát triển 100 năm vào năm 2030 và năm 2045. Nhật Bản cũng đang thúc đẩy những động lực tăng trưởng mới, gắn phát triển kinh tế với khoa học - công nghệ, nâng cao sức mạnh quốc gia và khôi phục vị thế dẫn đầu trong các lĩnh vực kinh tế, công nghệ then chốt.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 8 - 11/11/2026.

Tham gia đoàn chính thức có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Lương Tam Quang, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng các đồng chí: Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Lê Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Phạm Quang Hiệu, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản.

Chuyến thăm lần này diễn ra khi Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển với những yêu cầu cao về tăng trưởng, chất lượng nền kinh tế và năng lực tự chủ. Sau Đại hội XIV, hoàn thiện thể chế, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và nâng chất lượng nhân lực trở thành những nhiệm vụ gắn chặt với tương lai đất nước.

Chuyến thăm là cơ hội thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực Nhật Bản có thế mạnh và Việt Nam đang cần, từ công nghệ, công nghiệp đến tài chính và quản trị. Việt Nam đến với Nhật Bản trong tâm thế của một đất nước quyết tâm chuyển mình, sẵn sàng cùng đối tác tìm kiếm cơ hội và chia sẻ lợi ích phát triển. Trong giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra đối với hợp tác Việt Nam - Nhật Bản là nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng đóng góp vào năng lực phát triển của mỗi nền kinh tế. Với Việt Nam, thu hút nguồn lực đầu tư gắn với công nghệ, tri thức, quản trị hiện đại và đào tạo nhân lực có ý nghĩa thiết thực đối với mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững.

Nhìn lại chặng đường hơn 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao và 3 năm kể từ khi nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện, có thể thấy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đã có những bước phát triển rất đáng ghi nhận, ngày càng toàn diện, thực chất và hiệu quả. Nhìn tổng thể, có thể thấy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang có nền tảng rất vững chắc, với sự hội tụ của ba yếu tố quan trọng: tin cậy chính trị ngày càng cao, lợi ích kinh tế ngày càng đan xen và sự gắn kết giữa nhân dân hai nước ngày càng sâu sắc. Đây là cơ sở thuận lợi để hai bên tiếp tục đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện phát triển lên tầm cao mới.

Việt Cường/VOV
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