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Tóm tắt
VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, quy hoạch trên mặt đất vẫn còn nhiều lộn xộn, cần chấn chỉnh. Cùng với đó, khi sắp xếp, mỗi phường chỉ còn 1 trường cấp 1, một trường cấp 2 và một trường cấp 3 nhưng có nhiều điểm học, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phân tích điều này khi thảo luận tổ tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phân tích điều này khi thảo luận tổ tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.
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https://vid.vov.vn/2026-08/tiktok_tong-bi-thu-chu-tich-to-lam-nuoc-goi-mo-ve-viec-gian-dan-noi-thanh-sap-xep-truong-lop.m3u8
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Từ khóa
Tổng Bí thư, Chủ tịch Tô Lâm nước gợi mở về việc giãn dân nội thành, sắp xếp trường lớp
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2026-08/tiktok_tong-bi-thu-chu-tich-to-lam-nuoc-goi-mo-ve-viec-gian-dan-noi-thanh-sap-xep-truong-lop.m3u8
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