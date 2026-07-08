Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phải chuyển từ coi trọng số lượng sang chất lượng nguồn lao động

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà.

Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định, thời gian tới cần phải đánh giá chất lượng nguồn lao động, phải chuyển từ coi trọng số lượng sang coi trọng về chất lượng, hiệu quả sử dụng và khả năng đóng góp cao và năng suất lao động. Không chỉ có đòi hỏi bao nhiêu người có việc làm mà phải đòi hỏi việc làm đó có chính thức, có bền vững, có năng suất cao, có giá trị cao hay không?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với ngành Nội vụ về chất lượng nguồn lao động Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tinh thần là người lao động có kỹ năng, có thu nhập, có bảo hiểm, có cơ hội học tập suốt đời và chuyển nghề hay không. Thước đo cuối cùng là chất lượng việc làm, chất lượng nguồn nhân lực và mức độ đóng góp của người lao động vào năng lực cạnh tranh của quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, chú trọng tạo việc làm tại chỗ bằng cách nâng giá trị việc làm trong nông nghiệp, nông nghiệp phải chuyển mạnh từ sản xuất thô, năng suất thấp sang nông nghiệp giá trị cao, công nghệ cao, nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, sản xuất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn nguồn gốc chế biến logictic xanh, thương mại điện tử.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu: "Tập trung phát triển công nghiệp nông thôn, làng nghề cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chế biến nông sản, dịch vụ cơ khí, vận tải, thương mại, môi trường, năng lượng tái tạo phù hợp với từng vùng phát triển Ocop, du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng, kinh tế hợp tác, hợp tác xã kiểu mới, kinh tế hộ, liên kết chuỗi và khởi nghiệp nông thôn”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, môi trường sinh thái và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Lao động vùng này là nguồn lực để phát triển quan trọng nhưng cũng còn nhiều khó khăn về trình độ học vấn, kỹ năng nghề, tiếng phổ thông, hạ tầng, thông tin thị trường, khả năng tiếp cận đào tạo, tín dụng, dịch vụ việc làm; đề nghị, phải tạo việc làm bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với việc khơi dậy nội lực giảm nghèo bền vững và giữ gìn bản sắc văn hoá bởi việc làm bền vững của vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là chính sách lao động mà còn là chính sách dân tộc, chính sách giảm nghèo, chính sách phát triển con người và củng cố niềm tin của nhân dân.

"Giáo dục nghề nghiệp và đào tạo kỹ năng phải gắn với sinh kế thực tế của từng vùng, từng dân tộc, từng cộng đồng, không đáp áp đặt mô hình chung, không đào tạo theo phong trào cần tập trung vào nông nghiệp đặc sản, kinh tế rừng, dược liệu, chăn nuôi, thủ công truyền thống, du lịch cộng đồng, dịch vụ biên mậu, thương mại điện tử sản phẩm địa phương, bảo vệ và phát triển rừng; mở rộng kết nối thị trường dịch vụ việc làm cho người lao động ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhà nước hỗ trợ hạ tầng tín dụng, thông tin, đào tạo tư vấn pháp luật, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất liên kết bao tiêu hướng dẫn kỹ thuật, xây dựng thương hiệu, tiêu chuẩn chất lượng, địa phương tổ chức kết nối làm việc an toàn, hạn chế di cư tự phát, lao động bấp bênh và bị lợi dụng, bị lừa đảo. Phát triển việc làm ở vùng đồng bào dân tộc gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ rừng, giữ đất, giữ nguồn nước, giữ biên cương mục tiêu không chỉ có thêm việc làm mà phải việc làm phù hợp với điều kiện tự nhiên, văn hóa, tập quán, sản xuất, giúp đồng bào ổn định đời sống, giảm nghèo bền vững, tự tin hội nhập, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết.

Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị, đổi mới đào tạo nguồn nhân lực như xây dựng hệ thống phát triển kỹ năng quốc gia, đào tạo nguồn nhân lực phải chuyển từ đáp ứng nhu cầu trước mắt sang chuẩn bị cho năng lực cạnh tranh dài hạn của quốc gia. Và đây không phải là việc riêng của ngành giáo dục mà phải là nhiệm vụ chung của Nhà nước, của nhà trường, của doanh nghiệp, của các địa phương mà là việc của cả hệ thống chính trị, trọng tâm là thay đổi tư duy từ bằng cấp sang nghề nghiệp, từ đào tạo theo khả năng sẵn có sang đào tạo theo đơn, đặt hàng theo chuẩn kỹ năng và theo kết quả đầu ra.