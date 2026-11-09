Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Quốc hội Nhật Bản

Phát biểu chào mừng, Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Mori Eisuke nhấn mạnh Nhật Bản và Việt Nam có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, dựa trên sự tin cậy chính trị sâu sắc, sự tương đồng về văn hóa, lịch sử và sự gắn kết bền chặt giữa nhân dân hai nước.

Quốc hội Nhật Bản đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội vượt bậc của Việt Nam trong những năm qua, cũng như vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế và khu vực. Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nhật Bản mang ý nghĩa vô cùng to lớn, tiếp thêm động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của quan hệ hai nước trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn cấp cao Việt Nam

“Hiện nay, Nhật Bản và Việt Nam đang nỗ lực xây dựng một mối quan hệ bền chặt chưa từng có trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế đến văn hóa. Trong bối cảnh thế giới có một sự phân hóa lớn, ngài lại đề cao sự đồng thuận đa phương và đề xướng việc tôn trọng luật pháp quốc tế. Điều này thể hiện một trái tim và nghị lực mạnh mẽ. Nhật Bản, đang nỗ lực hiện thực hóa Sáng kiến về khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở và đây là những nền tảng để hai nước tiếp tục đóng góp cho hòa bình, ổn định của thế giới. Xin chúc Việt Nam thành công trong vai trò Chủ tịch APEC 2027", Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Mori Eisuke nói.

Toàn cảnh buổi phát biểu chính sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Quốc hội Nhật Bản

Phát biểu tại Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng được trở lại Nhật Bản lần đầu tiên trên cương vị mới và cảm nhận sâu sắc hơn giá trị và chiều sâu lịch sử của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản. 53 năm quan hệ ngoại giao và những giao lưu từ nhiều thế kỷ trước đã tạo nên một nền tảng quý giá giữa hai dân tộc.

Trân trọng sự đóng góp của Chính phủ, Quốc hội, doanh nghiệp, chuyên gia và người dân Nhật Bản đối với sự phát triển của Việt Nam trong nhiều năm qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tình hữu nghị giữa hai nước cũng thể hiện trong những thời điểm khó khăn.

Chính phủ, các tổ chức và nhân dân Nhật Bản đã có nhiều hoạt động giúp đỡ Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh, chăm sóc người có hoàn cảnh khó khăn và ứng phó với thiên tai, từ rà phá bom mìn, phục hồi chức năng và dạy nghề cho nạn nhân chất độc da cam, đến các chương trình y tế và hỗ trợ người dân sau bão lũ. Việt Nam luôn ghi nhớ sự sẻ chia nghĩa tình của Chính phủ và nhân dân Nhật Bản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, trên nền tảng hữu nghị và tin cậy đặc biệt, Việt Nam mong muốn cùng Nhật Bản đồng hành trong chặng đường phát triển mới, để sự phát triển của mỗi nước tạo thêm cơ hội vươn lên cho nhau, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân và đóng góp cho hòa bình, ổn định, thịnh vượng của khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính thời đại. Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng của giai đoạn phát triển mới. Trong tiến trình ấy, Nhật Bản có vị trí rất quan trọng.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước cùng tạo dựng năng lực phát triển mới trên nền tảng tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong đó, Việt Nam mong muốn cùng Nhật Bản phát triển những mối liên kết bền vững giữa các nhà lãnh đạo, giữa trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp; để ý tưởng có thể được thử nghiệm, hoàn thiện và đưa vào cuộc sống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Quốc hội Nhật Bản

Trên cơ sở các ưu tiên đã thống nhất, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên cần tập trung triển khai, như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ số, công nghệ vũ trụ, công nghệ biển và đại dương và các giải pháp phục vụ chuyển đổi xanh. Đồng thời cần thúc đẩy các ứng dụng phục vụ y tế, giáo dục, sản xuất và quản lý thiên tai, đi cùng với bảo vệ dữ liệu, an toàn và tạo điều kiện để người dân tiếp cận công nghệ. Đối với công nghiệp bán dẫn, đào tạo nhân lực và kết nối doanh nghiệp cần được triển khai đồng bộ.

Tăng cường khả năng chống chịu, thích ứng và thúc đẩy tăng trưởng xanh, bền vững. Sự ổn định của chuỗi cung ứng, nguồn năng lượng và hệ thống logistics có ý nghĩa trực tiếp đối với hoạt động của doanh nghiệp và đời sống người dân. Việt Nam mong muốn cùng Nhật Bản xây dựng các chuỗi cung ứng đa dạng, minh bạch, có khả năng thích ứng, trên tinh thần hợp tác rộng mở và tuân thủ các cam kết quốc tế.

Trong lĩnh vực năng lượng, hai bên cần kết hợp yêu cầu bảo đảm nguồn cung với chuyển đổi xanh, phù hợp điều kiện và lộ trình của mỗi nước. Hợp tác cần hướng vào sử dụng năng lượng hiệu quả, phát triển năng lượng tái tạo, hệ thống truyền tải, lưu trữ và các công nghệ giảm phát thải có tính khả thi về kinh tế.

Ở cấp độ khu vực, Việt Nam mong muốn phối hợp với Nhật Bản bảo vệ hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, phát huy hiệu quả CPTPP và tăng cường liên kết kinh tế.

"Hướng tới Năm APEC 2027 tại Việt Nam, chúng tôi mong nhận được sự hợp tác của Nhật Bản để thúc đẩy những sáng kiến thực chất về tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và sự tham gia của doanh nghiệp, người dân vào các cơ hội phát triển”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Bày tỏ sự trân trọng việc Thủ tướng Takaichi Sanae công bố những định hướng cập nhật của Tầm nhìn Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở tại Hà Nội vào tháng 5 năm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tổ Lâm nhấn mạnh, Việt Nam ủng hộ Tầm nhìn này trên cơ sở kết nối với Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, tuân thủ luật pháp quốc tế và góp phần gìn giữ hòa bình, thúc đẩy hợp tác, phát triển ở khu vực.

Việt Nam sẵn sàng cùng Nhật Bản chủ động đề xuất và triển khai những hoạt động hợp tác đáp ứng các ưu tiên chung của khu vực. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn mỗi bước tiến trong quan hệ Việt Nam – Nhật Bản vừa tạo thêm cơ hội phát triển cho hai dân tộc, vừa góp phần củng cố một khu vực hòa bình, rộng mở, nơi mọi quốc gia đều được tôn trọng và cùng hưởng lợi từ hợp tác.

Nhấn mạnh đặt con người ở vị trí trung tâm và làm sâu sắc hơn sự gắn kết giữa hai xã hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng người Việt Nam tiếp tục tuân thủ pháp luật, tôn trọng văn hóa sở tại, nỗ lực học tập, làm việc và đóng góp cho xã hội Nhật Bản; trân trọng đề nghị các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng hội nhập và phát triển.

Về phía mình, Việt Nam sẽ nâng cao chất lượng đào tạo và quản lý hoạt động phái cử, phối hợp xử lý những hành vi vi phạm, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động và doanh nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng đề nghị Quốc hội hai nước tiếp tục ủng hộ những định hướng hợp tác đã nêu, thông qua hoạt động lập pháp, giám sát và trao đổi chính sách. Sự đồng hành lâu dài có ý nghĩa thiết thực đối với các chương trình khoa học, công nghệ và đào tạo nhân lực, cũng như việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người lao động.

Để hợp tác đi vào chiều sâu, những thỏa thuận đã đạt được cần được thực hiện nhất quán. Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng quản trị, cải cách thủ tục hành chính, phát triển hạ tầng và nguồn nhân lực. Việt Nam coi trọng việc bảo đảm môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, có khả năng dự báo, cùng việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

"Chúng tôi lắng nghe những khó khăn của doanh nghiệp và mong muốn giải quyết vướng mắc trên tinh thần trách nhiệm, phù hợp pháp luật và hài hòa lợi ích. Sự phối hợp giữa các cơ quan trung ương và địa phương cần hiệu quả hơn; những vấn đề đã được thống nhất cần được theo dõi đến khi có kết quả. Niềm tin của nhà đầu tư được củng cố qua chính chất lượng thực thi”, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng rằng, với sự đồng hành của Quốc hội, Chính phủ và Nhân dân hai nước, Việt Nam và Nhật Bản sẽ tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị bằng những kết quả hợp tác cụ thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong hai bên cùng hướng tới một tương lai trong đó sự phát triển của Việt Nam mở thêm cơ hội cho Nhật Bản và sự phát triển của Nhật Bản tiếp tục góp phần vào thành công của Việt Nam. Thành quả hợp tác sẽ được thể hiện trong cuộc sống tốt đẹp hơn của người dân và những đóng góp chung cho hòa bình, thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới...