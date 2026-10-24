Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Viện Quan hệ quốc tế Hoàng gia Egmont của Bỉ

Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam lựa chọn phương châm hành động “Tự tin - tự chủ - tự lực - tự cường - tự hào dân tộc”. Triết lý: Tự lực, tự cường tạo nên sức đề kháng và tính tự chủ. Hợp tác quốc tế sâu rộng giúp mở thêm không gian phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Viện Quan hệ Quốc tế hoàng gia Egmont

Đoàn đại biểu Việt Nam tại Viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia Egmont.

Phát biểu chính sách, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh chúng ta đang sống trong giai đoạn trật tự quốc tế được tái định hình sâu sắc. Cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc đã thâm nhập sâu vào mọi cấu trúc cốt lõi: từ kinh tế, thương mại, chuỗi cung ứng đến công nghệ chiến lược, AI và tiêu chuẩn dữ liệu. Sự xuất hiện của các chính sách “An ninh kinh tế” hay “Giảm rủi ro” đang tạo ra những ranh giới mới trong các hệ sinh thái công nghệ và chuỗi sản xuất, đẩy thế giới trước nguy cơ phân mảnh địa - kinh tế nghiêm trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết chủ nghĩa đa phương và trật tự dựa trên luật lệ chịu thách thức chưa từng có. Chủ nghĩa đơn phương và làn sóng bảo hộ gia tăng; các thể chế đa phương trung tâm như Liên Hợp Quốc hay WTO đứng trước áp lực cải tổ cấp bách. Thế giới đối mặt với nghịch lý: kết nối sâu hơn nhờ công nghệ, nhưng chia rẽ nhanh hơn vì địa chính trị.

Đoàn đại biểu Vương quốc Bỉ tại Viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia Egmont.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói: “Thực tiễn khẳng định: không quốc gia nào có thể tự mình giải quyết các rủi ro mang tính toàn cầu này. Bài toán chiến lược đặt ra là: Làm thế nào để vừa bảo vệ sự tự chủ quốc gia, vừa đóng góp xây dựng một trật tự quốc tế công bằng, mở và dựa trên luật pháp? Đây chính là câu hỏi đòi hỏi lời giải chung giữa Việt Nam và EU. Và tôi tin rằng, càng trao đổi, hai bên càng nhận ra chúng ta chia sẻ nhiều điểm đồng chiến lược và giá trị cốt lõi hơn là khác biệt. Để trả lời cho câu hỏi đó, Việt Nam lựa chọn phương châm hành động “Tự tin - tự chủ - tự lực - tự cường - tự hào dân tộc”. Triết lý: Tự lực, tự cường tạo nên sức đề kháng và tính tự chủ. Hợp tác quốc tế sâu rộng giúp mở thêm không gian phát triển đất nước. Bước ra khỏi chiến tranh và cấm vận, Việt Nam đã dũng cảm Đổi mới. Đổi mới tư duy lãnh đạo - đổi mới thể chế - đổi mới cách làm và chủ động hội nhập toàn cầu”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia Egmont.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam đang tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới với hai mục tiêu 100 năm. Để hiện thực hóa khát vọng đó, Việt Nam không dựa vào tài nguyên hay lao động giá rẻ, mà chuyển dịch sang mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, lấy con người làm trung tâm. Đồng thời, Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa. Để thực hiện mục tiêu này, Việt Nam rất cần sự đồng hành chiến lược, công bằng, cân bằng và hiệu quả từ các đối tác quốc tế, trong đó Liên minh châu Âu là đối tác tầm vóc hàng đầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Viện Quan hệ Quốc tế hoàng gia Egmont, Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, đối với Việt Nam, quan hệ với EU có vị trí đặc biệt mang tính cấu trúc. EU là đối tác chiến lược sớm đồng hành cùng Việt Nam từ những ngày đầu Đổi mới. Việt Nam tự hào là quốc gia Đông Nam Á duy nhất có mạng lưới hợp tác toàn diện nhất với EU và đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với 11 nước thành viên.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, hợp tác với EU không đơn thuần là một mối quan hệ đối ngoại thông thường mà là trụ cột mang ý nghĩa chiến lược, gắn trực tiếp với tư duy đa phương hóa, đa dạng hóa và con đường phát triển tự chủ của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, vượt qua khoảng cách địa lý và trình độ phát triển, Việt Nam và EU tìm thấy sự đồng điệu sâu sắc trên 4 trụ cột, đó là: sự gặp gỡ giữa “Tự chủ chiến lược” của hai bên và nét đặc trưng tự cường của Việt Nam; góc nhìn tích cực về các tiêu chuẩn xanh mới (CBAM, EUDR); cam kết công bằng, minh bạch, bình đẳng, cùng có lợi về thương mại tự do và an ninh kinh tế; thượng tôn luật pháp quốc tế và an ninh hàng hải (UNCLOS 1982).

Toàn cảnh buổi phát biểu chính sách tại Viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia Egmont.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng một khuôn khổ quan hệ chỉ thực sự có sức sống khi tạo ra sự hiểu biết chiến lược sâu sắc, đan xen lợi ích và mang lại kết quả cụ thể. Trong đó, quan hệ Việt Nam - Bỉ chính là minh chứng sống động nhất cho chiều sâu của hợp tác Việt Nam - EU.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên nâng tầm tin cậy chính trị và an ninh kinh tế; đưa hợp tác Việt Nam - EU trở thành nhân tố nòng cốt trong Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của EU. Đồng thời, đẩy mạnh hợp tác an ninh mạng, an ninh hàng hải và phối hợp giữa EU - Việt Nam - ASEAN để định hình cấu trúc an ninh khu vực dựa trên luật lệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói: “Thể chế hóa hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư tầm cao mới: Trên nền tảng EVFTA và EVIPA, mở rộng sang kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và thị trường tín chỉ carbon. Đề nghị EU hỗ trợ kỹ thuật giúp doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn xanh (CBAM, EUDR), đồng thời khuyến khích các quỹ đầu tư châu Âu mở rộng hiện diện trong hạ tầng chiến lược và logistics tại Việt Nam. Bứt phá trong khoa học công nghệ, bán dẫn và đổi mới sáng tạo: Nhằm hưởng ứng Đạo luật Bán dẫn (EU Chips Act) và Chiến lược AI của châu Âu, Việt Nam đề xuất kết nối hệ sinh thái công nghệ hai bên, trọng tâm là hợp tác với Bỉ - nơi sở hữu trung tâm nghiên cứu bán dẫn hàng đầu thế giới (IMEC). Hình thành các trung tâm nghiên cứu phát triển chung về bán dẫn, AI có trách nhiệm, công nghệ sinh học và kết nối mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, với vị thế là một trong những quốc gia Đông Nam Á hợp tác toàn diện nhất với EU và đang đảm nhiệm vai trò điều phối viên quan hệ ASEAN - EU, Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò “mô hình thử nghiệm” và cầu nối chiến lược, thúc đẩy đưa hợp tác ASEAN - EU trở thành một trục liên khu vực kiểu mẫu, đóng góp thiết thực cho hòa bình và thịnh vượng ở cả hai châu lục.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với mục tiêu xây dựng một quốc gia thịnh vượng, một nền kinh tế xanh, hiện đại và một xã hội nhân văn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong rằng các nhà chính sách và học giả châu Âu sẽ nhìn thấy ở Việt Nam “một quốc gia đối tác tin cậy” và một “mắt xích chiến lược” gắn kết hai châu lục Á - Âu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng khi tầm nhìn được hiện thực hóa, quan hệ Việt Nam - EU và Việt Nam - Bỉ sẽ vượt khỏi những trang văn kiện ngoại giao, trở thành một hành lang kinh tế - tri thức - công nghệ sống động nối liền Hà Nội và Brussels.

Với phương châm trên Quốc huy Vương quốc Bỉ “Đoàn kết tạo nên sức mạnh” và di huấn bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đây chính là mẫu số chung cho thời đại mới: đoàn kết trong đa dạng, song hành trong tôn trọng khác biệt, để cùng nhau viết nên một chương mới cho hòa bình và thịnh vượng của cả hai châu lục.