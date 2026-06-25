Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phong trào của Đoàn phải bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội; cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Lê Minh Hưng, nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Ban bộ ngành Trung ương, địa phương và 788 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên ưu tú, đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại đại hội

Một trong những dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ 2022-2026 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là sự đổi mới mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền, giáo dục, các cấp bộ Đoàn đã chủ động chuyển đổi số, đẩy mạnh giáo dục trên không gian mạng, từng bước hình thành hệ sinh thái số phục vụ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh thiếu nhi. Hệ thống hơn 4.000 trang cộng đồng và gần 3.000 nhóm trên mạng xã hội được duy trì hiệu quả, tạo thành mạng lưới tuyên truyền rộng khắp. Ứng dụng “Thanh niên Việt Nam” tiếp tục được hoàn thiện, trở thành nền tảng quan trọng trong quản lý đoàn viên, tổ chức học tập, kiểm tra nhận thức và kết nối thanh niên. Nhiều chiến dịch truyền thông lớn tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng như “Hòa bình đẹp lắm”, “Phủ đỏ mạng xã hội”, “Tự hào Việt Nam”.

Trong nhiệm kỳ, toàn Đoàn huy động hơn 6,5 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện; gần 49 triệu lượt thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện do Đoàn, Hội tổ chức; đã hỗ trợ hiện thực hóa hơn 156.000 ý tưởng, sáng kiến của thanh niên; triển khai hơn 13.000 đội hình “Bình dân học vụ số”, tổ chức hàng chục nghìn hoạt động hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ và dịch vụ số. Đặc biệt, công tác xây dựng Đoàn tiếp tục được đẩy mạnh, việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý đoàn viên, triển khai thẻ đoàn viên điện tử, số hóa hồ sơ đoàn viên được tăng cường. Tỷ lệ tập hợp thanh niên đạt 69,3%, tăng 3,3% so với nhiệm kỳ trước. Công tác phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú tiếp tục được chú trọng, góp phần bổ sung nguồn cán bộ trẻ cho Đảng và hệ thống chính trị…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, trải qua 95 năm xây dựng, học tập, lao động, chiến đấu, cống hiến và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, lực lượng xung kích cách mạng, người bạn đồng hành thân thiết của tuổi trẻ Việt Nam; biểu dương những kết quả, thành tích rất đáng trân trọng của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước trong nhiệm kỳ qua; mặc dù vậy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng thẳng thắn chi rõ, những hạn chế, bất cập trong công tác Đoàn thời gian qua, do đó đòi hỏi Đoàn phải đổi mới mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, thực chất hơn trong nhiệm kỳ tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII

Cơ bản tán thành với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh thêm 5 vấn đề để Đại hội quan tâm thảo luận, thống nhất thực hiện, trong đó Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải quan tâm, làm sâu sắc hơn công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và khát vọng cống hiến cho thanh niên; tinh thần phải giáo dục bằng lý lẽ đúng, sự thật thuyết phục, tấm gương gần gũi, đối thoại chân thành và môi trường rèn luyện thực tiễn. Trên không gian mạng, Đoàn phải hiện diện mạnh mẽ, thông minh, nhân văn; biết lắng nghe, nói đúng điều thanh niên cần, nói bằng cách thanh niên hiểu; lan tỏa điều tốt đẹp, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với thông tin xấu độc, tin giả, lối sống thực dụng, lệch chuẩn, vô cảm. Mỗi cán bộ Đoàn phải là người truyền cảm hứng; mỗi cơ sở Đoàn là điểm tựa niềm tin; mỗi đoàn viên là hạt nhân tích cực trong cộng đồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: "Phải xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam học tập suốt đời, làm chủ khoa học - công nghệ, tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Trong kỷ nguyên mới, tri thức, công nghệ, dữ liệu, đổi mới sáng tạo và chất lượng con người quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia. Đầu tư cho thanh niên chính là đầu tư cho năng lực cạnh tranh lâu dài của đất nước. Một quốc gia muốn phát triển nhanh, bền vững, tự chủ và hội nhập thành công thì phải có lớp thanh niên giỏi chuyên môn, vững kỹ năng, sáng văn hóa, bền bản lĩnh và giàu trách nhiệm xã hội. Thanh niên không thể chỉ học để có bằng cấp, mà phải học để làm người, làm việc, sáng tạo, làm chủ cuộc sống và phụng sự Tổ quốc. Mỗi bạn trẻ cần hình thành thói quen tự học, luyện ngoại ngữ, rèn kỹ năng số, kỹ năng nghề nghiệp, tư duy phản biện, khả năng hợp tác và năng lực thích ứng với biến đổi nhanh của xã hội và thị trường lao động”.

Cho rằng, phải đổi mới mạnh mẽ các phong trào hành động theo hướng thiết thực, chuyên sâu, có sản phẩm cụ thể và tác động xã hội rõ ràng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, phong trào của Đoàn phải bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, nhu cầu của Nhân dân và nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Phong trào thanh niên không chỉ tạo khí thế, mà phải tạo giá trị; không chỉ đông người tham gia, mà phải có kết quả đo đếm được; không chỉ làm trong một thời điểm, mà phải để lại mô hình, kinh nghiệm, năng lực và đội ngũ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị: "Mỗi phong trào cần trả lời rõ: phục vụ ai, giải quyết việc gì, tạo sản phẩm gì, để lại mô hình gì, phát hiện cán bộ nào, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú nào? Thanh niên tình nguyện phải đi vào việc khó, việc mới, việc ở cơ sở; tham gia chuyển đổi số cộng đồng, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ biên giới, hải đảo. Tuổi trẻ sáng tạo phải gắn với nâng cao năng suất lao động, cải cách hành chính, phát triển khoa học - công nghệ, giải quyết vấn đề thực tiễn. Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc phải góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh mạng, an ninh văn hóa, an ninh con người; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội từ cơ sở; phải đồng hành thiết thực hơn với thanh niên trong học tập, lao động, lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp và phát triển toàn diện”.

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII ra mắt đại hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, Đoàn cũng cần chăm lo tốt hơn việc hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng, hỗ trợ việc làm, khởi nghiệp, nhà ở, đời sống văn hóa, sức khỏe thể chất và tinh thần của thanh niên. Phải quan tâm nhiều hơn đến thanh niên công nhân, nông thôn, sau xuất ngũ, dân tộc thiểu số, tôn giáo, yếu thế, khuyết tật, hoàn lương, thanh niên Việt Nam ở nước ngoài. Không để những ước mơ chính đáng của tuổi trẻ bị bỏ lại phía sau vì thiếu thông tin, thiếu cơ hội, thiếu điểm tựa và thiếu niềm tin. Đồng hành với thanh niên là mở đường, tiếp sức, trao niềm tin, giao việc, tạo môi trường để thanh niên tự tin trưởng thành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu: “Phải xây dựng Đoàn vững mạnh toàn diện, thật sự là đội dự bị tin cậy của Đảng và môi trường rèn luyện cán bộ trẻ cho hệ thống chính trị. Xây dựng Đoàn là góp phần xây dựng Đảng trong thanh niên. Tổ chức Đoàn phải vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động; phải gần thanh niên, hiểu thanh niên, tin thanh niên, giao việc và dẫn dắt thanh niên trưởng thành. Cán bộ Đoàn thời kỳ mới phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, phương pháp dân vận tốt, năng lực tổ chức phong trào, năng lực số, năng lực tham mưu chính sách, khả năng đối thoại và xử lý vấn đề mới phát sinh trong thanh niên. Mỗi cán bộ Đoàn phải là tấm gương về học tập, đổi mới, dấn thân, nói đi đôi với làm; không hành chính hóa, không xa cơ sở, không chỉ giỏi tổ chức sự kiện mà yếu tổ chức thanh niên hành động. Đoàn cần nâng cao chất lượng đoàn viên, sinh hoạt chi đoàn, tổ chức cơ sở Đoàn. Sinh hoạt Đoàn phải tránh hình thức, tăng đối thoại, rèn luyện, việc cụ thể. Việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng phải coi trọng chất lượng, dựa trên bản lĩnh chính trị, đạo đức, năng lực hành động, uy tín trong thanh niên và kết quả rèn luyện qua thực tiễn. Đoàn phải thực sự là môi trường phát hiện, bồi dưỡng, thử thách, cung cấp nguồn cán bộ trẻ chất lượng cao cho Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và hệ thống chính trị.”

Để Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới, dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên, để công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi sẽ phát triển thực chất, mạnh mẽ, sáng tạo hơn, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.