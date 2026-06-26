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VOV.VN - Với khẩu hiệu hành động "Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai", sáng nay (25/6) tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra phiên trọng thể.
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https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_tong_bi_thu_chu_tich_nuoc_to_lam_phong_trao_cua_doan_phai_bam_sat_nhiem_vu_chinh_tri_cua_dat_nuoc.m3u8
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phong trào của Đoàn phải bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước
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2026-06/tiktok_tong_bi_thu_chu_tich_nuoc_to_lam_phong_trao_cua_doan_phai_bam_sat_nhiem_vu_chinh_tri_cua_dat_nuoc.m3u8
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