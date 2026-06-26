Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phong trào của Đoàn phải bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước

Tóm tắt

VOV.VN - Với khẩu hiệu hành động "Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai", sáng nay (25/6) tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra phiên trọng thể.