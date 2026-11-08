Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ diễn thuyết tại Lưỡng viện Quốc hội Nhật Bản

Thượng viện Nhật Bản chính thức thông báo, vào ngày mai (9/11), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm sẽ có bài diễn thuyết tại cả hai viện Quốc hội Nhật Bản và cơ quan lập pháp tối cao nước chủ nhà sẽ dành nghi thức trang trọng để chào mừng nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam và Phu nhân.

Tòa nhà Quốc hội Nhật Bản. Ảnh: VOV Tokyo

Cụ thể, theo chương trình dự kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sẽ đến trụ sở Quốc hội Nhật Bản vào chiều mai. Đầu tiên sẽ là hoạt động chào mừng ngay tại cửa chính của tòa nhà Quốc hội Nhật Bản, với sự có mặt của Chủ tịch và các Phó chủ tịch Lưỡng viện. Tiếp đó, Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản sẽ phát biểu đề dẫn để Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn thuyết trước toàn thể các nhà lập pháp Nhật Bản. Cuối cùng sẽ là phần đáp từ của Chủ tịch Thượng viện.

Về nội dung diễn thuyết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, truyền thông Nhật Bản nhận định, trong bối cảnh cả Nhật Bản cũng như Việt Nam đều đang nỗ lực tăng cường quan hệ và Nhật Bản tiếp tục là quốc gia hỗ trợ phát triển lớn nhất cho Việt Nam, bài phát biểu sẽ đề cập việc thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương.

Các nhà lập pháp Nhật Bản cũng có chung nhận định với các chính trị gia và giới kinh tế Nhật Bản về đóng góp quan trọng trong chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đối với việc làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị, hợp tác Nhật - Việt và tin tưởng chắc chắn hoạt động ngoại giao thượng đỉnh này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người dân hai nước.