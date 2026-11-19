Chiều 19/11, sau khi kết thúc các hoạt động tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2026 tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, tiếp tục các hoạt động trong chương trình công tác tại Trung Quốc.

Ngay sau khi đến Côn Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa và thăm Khu di tích nhà ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại số 89-91 phố Nam Hoa Sơn, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tham quan Khu di tích nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh, Trung Quốc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tham quan nơi đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã nghe giới thiệu về quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh, qua những hiện vật, hình ảnh, tư liệu quý được lưu giữ cẩn thận, tái hiện thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và làm việc ở đây.

Cùng với các hiện vật về cuộc sống đời thường của Người, khu di tích còn lưu giữ nhiều hình ảnh, tư liệu về tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân Trung Quốc; hình ảnh, tư liệu về thời kỳ hoạt động cách mạng và các chuyến thăm, làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc…

Khu di tích Nhà ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh là căn nhà số 89-91, phố Nam Hoa Sơn, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, có vị trí đặc biệt và nổi bật, thuộc phạm vi khu vực bảo tồn của khu phố thương mại văn hóa lịch sử lâu đời của thành phố Côn Minh.

Trong khoảng thời gian các năm 1940 và 1944, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng đến và lưu trú tại địa điểm này trong quá trình hoạt động cách mạng của Người. Sau khi cách mạng thành công, Người đã từng đến thăm lại khu nhà này trong các năm 1959 và 1964.

Khu di tích nơi ở của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh hiện đang được Cục Văn hóa du lịch quận Ngũ Hoa – thành phố Côn Minh quản lý, vận hành. Năm 2019, Khu nhà được công nhận là khu bảo tồn di tích cấp tỉnh. Năm 2022, Tỉnh ủy và chính quyền tỉnh Vân Nam tiến hành trùng tu và mở cửa Khu nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Côn Minh. Ngày 25/3/2023, Khu nhà chính thức mở cửa miễn phí cho công chúng.

Kể từ khi mở cửa đến nay, có hơn 2 vạn lượt khách, trong đó khoảng 5 nghìn lượt khách Việt Nam đã đến tham quan; hơn 30 đoàn lãnh đạo, cán bộ Việt Nam với hơn 1.000 lượt người đã đến thăm và dâng hoa tại Khu di tích.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm Khu di tích nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Ký sổ lưu bút tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ xúc động, đến thăm nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng ở tại Côn Minh, nơi ghi dấu một chặng đường hoạt động cách mạng của Người, minh chứng sống động cho tình cảm gắn bó, thủy chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc; chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc, trực tiếp là Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vân Nam đã quan tâm tôn tạo, gìn giữ di tích lịch sử quý báu này.