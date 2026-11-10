Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Tập đoàn Meiko, Nhật Bản

Meiko là tập đoàn điện tử có lịch sử hơn 50 năm kể từ khi thành lập vào năm 1975 tại tỉnh Kanagawa, Nhật Bản, và đã trở thành một trong những nhà sản xuất bo mạch in (PCB) hàng đầu thế giới cùng dịch vụ lắp ráp linh kiện điện tử (EMS).

Hoạt động kinh doanh cốt lõi của Meiko tập trung vào sản xuất bo mạch in và cung cấp các giải pháp lắp ráp linh kiện điện tử, với sản phẩm cung cấp cho nhiều đối tác lớn trong ngành công nghệ toàn cầu. Các sản phẩm bo mạch in và dịch vụ lắp ráp linh kiện điện tử của Meiko được sử dụng trong thiết bị thông minh, thiết bị công nghiệp và giải pháp tự động hóa cao, giúp công ty duy trì vị thế cạnh tranh trong bối cảnh nhu cầu về linh kiện tinh vi ngày càng tăng. Hiện tại, Tập đoàn đang sản xuất các bảng mạch điện tử hỗ trợ cho các lĩnh vực tiên tiến nhất trên thế giới như máy chủ AI, truyền thông vệ tinh, ô tô và điện thoại thông minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm và làm việc tại Tập đoàn Meiko. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, ông Tsuchibashi Akito, Chủ tịch Tập đoàn Meiko cho biết, kể từ khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam vào năm 2006 và xây dựng nhà máy đầu tiên vào năm 2008, công ty đã liên tục đầu tư và không ngừng mở rộng năng lực sản xuất. Hiện tại, có khoảng 9.000 nhân viên đang làm việc tại Việt Nam, đưa nơi đây trở thành cơ sở sản xuất lớn nhất của Tập đoàn Meiko.

Chủ tịch Tập đoàn Meiko cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục tích cực đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam. Trong đó, mong muốn thành lập một cơ sở nghiên cứu và phát triển (R&D) mới tại Việt Nam, nhằm đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển các thiết bị tự động hóa, robot hình người, cũng như các loại thiết bị cảm biến đa dạng cần thiết cho AI vật lý (Physical AI). Các thiết bị tự động hóa và ứng dụng IoT phục vụ sản xuất sẽ được nghiên cứu và mở rộng chế tạo ngay tại Việt Nam. Khẳng định, thông qua các hoạt động đầu tư, đào tạo nhân lực và nghiên cứu phát triển, Meiko sẽ tiếp tục đồng hành, phát triển cùng Việt Nam và kiến tạo nên tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm﻿ phát biểu tại cuộc làm việc với Tập đoàn Meiko. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng được đến thăm Tập đoàn Meiko, nơi khởi nguồn của một doanh nghiệp đã đi cùng sự phát triển của ngành điện tử Nhật Bản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận những đóng góp của Meiko về tạo việc làm, đào tạo nhân lực, hỗ trợ cộng đồng và quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản. Trong đó, một số tỉnh miền Bắc Việt Nam là địa bàn Meiko gắn bó từ năm 2006, với vốn đầu tư lũy kế đạt 850 triệu USD đến năm 2025 và kế hoạch bổ sung thêm 650 triệu USD trong năm 2026. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao quyết định đầu tư dài hạn đó, và trân trọng ghi nhận những đóng góp của Meiko cho việc làm, đào tạo nhân lực, hỗ trợ cộng đồng và quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Tập đoàn Meiko. (Ảnh: TTXVN)​​​

Từ thành quả và sự tin cậy gần 20 năm vun đắp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Meiko và các đối tác tại Việt Nam chuyển lên phân khúc giá trị cao hơn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh định hướng của Tập đoàn phát triển vi mạch cho vệ tinh tại Việt Nam, xây dựng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, đẩy mạnh nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, công nghệ đóng gói tiên tiến.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam không chỉ muốn đón nhận các nhà máy sản xuất, mà mong muốn cùng các đối tác như Meiko từng bước làm chủ công nghệ, tham gia sâu hơn vào những khâu có giá trị cao của chuỗi giá trị bán dẫn và điện tử toàn cầu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, hai bên cần đi từ sản xuất, lắp ráp sang nghiên cứu, thiết kế và sáng tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan khu vực phòng thí nghiệm của Tập đoàn Meiko. (Ảnh: TTXVN)

“Đưa Việt Nam thành một trụ cột trong chiến lược phát triển của Tập đoàn. Tôi được biết, Meiko đặt mục tiêu đưa các cơ sở tại Việt Nam trở thành trung tâm nghiên cứu, phát triển và sản xuất của Tập đoàn vào năm 2030, với kế hoạch khởi công Trung tâm R&D tại Hòa Lạc trong năm 2027. Đây là định hướng chiến lược, thể hiện niềm tin của Tập đoàn đối với Việt Nam và con người Việt Nam. Hiện nay, hơn một nửa nhân sự của Tập đoàn là người Việt Nam, đang giữ vai trò ngày càng quan trọng trong quản lý, nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh. Tôi đánh giá cao định hướng tiếp tục nâng tỉ lệ này, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo, quản lý là người Việt Nam. Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về thể chế, hạ tầng và nguồn lực để Meiko triển khai hiệu quả các dự án, nhất là Trung tâm R&D tại Hoà Lạc. Đề nghị Tập đoàn tiếp tục đồng hành với các đối tác tại Việt Nam theo hướng phát triển xanh, bền vững, bảo đảm môi trường, an toàn lao động và quyền lợi của người lao động”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.

Nhấn mạnh, một nền công nghiệp mạnh phải có chuỗi cung ứng trong nước đủ năng lực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Tập đoàn tiếp tục đưa nhiều doanh nghiệp Việt Nam hơn tham gia vào chuỗi cung ứng của Meiko, từ vật liệu, cơ khí chính xác, tự động hóa đến dịch vụ kỹ thuật; đồng thời giới thiệu, kết nối các doanh nghiệp Việt Nam với những đối tác Nhật Bản khác trong ngành. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, các bộ, ngành, địa phương Việt Nam sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực, đáp ứng tiêu chuẩn của Meiko và của thị trường toàn cầu, để Meiko cùng đi lên với các doanh nghiệp Việt Nam, cùng tạo ra giá trị mới tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với công nhân người Việt Nam đang làm việc tại Tập đoàn Meiko. (Ảnh: TTXVN)

“Mở rộng hợp tác đào tạo nhân lực vi mạch cùng các trường Việt Nam. Nhân lực chất lượng cao là yếu tố quyết định của công nghiệp bán dẫn. Tôi hoan nghênh việc Meiko đào tạo toàn bộ nhân sự khi gia nhập, hợp tác thực tập với Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, tiếp nhận hơn 1.000 học sinh, sinh viên đến tham quan, học tập; và sắp tới phối hợp với Đại học Quốc gia để đào tạo nhân lực công nghệ cao, vi mạch và trí tuệ nhân tạo. Tôi cũng được biết gần 100 kỹ sư người Việt Nam đang làm việc tại Nhật Bản và sẽ là lực lượng nòng cốt cho các cơ sở sản xuất, nghiên cứu của Tập đoàn tại Việt Nam trong tương lai. Tôi đề nghị Meiko cùng các trường đại học Việt Nam xây dựng những chương trình đào tạo thiết thực, đồng thiết kế nội dung giảng dạy, thực tập tại nhà máy và phòng nghiên cứu, học bổng cho sinh viên giỏi, đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh; từng bước hình thành đội ngũ kỹ sư, nhà nghiên cứu có thể làm chủ công nghệ. Các trường của Việt Nam sẽ là đối tác tin cậy trong sự nghiệp này”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác giữa Tập đoàn Meiko và Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Bày tỏ vui mừng chứng kiến Lễ trao Thỏa thuận về hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Tập đoàn Meiko, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây là một bước đi cụ thể, mong muốn văn kiện được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, để mang lại kết quả cụ thể cho cả hai bên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng rằng, với sự tin cậy lẫn nhau, với quyết tâm của Tập đoàn và sự đồng hành của Chính phủ, Nhân dân Việt Nam, Meiko sẽ có thêm những bước phát triển mới tại Việt Nam, góp phần vào sự nghiệp phát triển của mỗi nước và quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Nhật Bản.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan Khu phòng thí nghiệm và Khu trưng bày lịch sử phát triển Tập đoàn Meiko; chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa Tập đoàn Meiko và một số đơn vị, địa phương của Việt Nam.