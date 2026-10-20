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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Viện Nghiên cứu Niels Bohr, Đan Mạch

Thứ Ba, 06:24, 20/10/2026
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VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch, chiều 19/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Nhà vua Frederik X thăm Viện Nghiên cứu Niels Bohr thuộc Đại học Copenhagen, tìm hiểu các lĩnh vực nghiên cứu khoa học mũi nhọn và thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ giữa Việt Nam và Đan Mạch.

Viện Nghiên cứu Niels Bohr, là trung tâm nghiên cứu vật lý hàng đầu của Đại học Copenhagen, nổi tiếng với những đóng góp nền tảng cho vật lý nguyên tử, cơ học lượng tử.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Viện Nghiên cứu Niels Bohr, Vương Quốc Đan Mạch

Tại đây, Giám đốc Viện Nghiên cứu Niels Bohr Joachim Mathiesen đã giới thiệu khái quát lịch sử ra đời và các hoạt động nghiên cứu của viện. Viện được thành lập năm 1921 theo sáng kiến của nhà vật lý nổi tiếng Đan Mạch Niels Bohr, ban đầu mang tên Viện Vật lý lý thuyết thuộc Đại học Copenhagen. Trong thập niên 1920 - 1930, Viện trở thành trung tâm hàng đầu thế giới về vật lý nguyên tử và cơ học lượng tử. Năm 1965, Viện chính thức mang tên Niels Bohr.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Viện Nghiên cứu Niels Bohr, Đan Mạch

Là đơn vị nghiên cứu và đào tạo vật lý của Đại học Copenhagen, Viện Nghiên cứu Niels Bohr có thế mạnh về vật lý lượng tử, vật lý hạt, thiên văn học, khí hậu - địa vật lý và lý sinh; hiện là một trong những trung tâm nghiên cứu vật lý quan trọng của Bắc Âu, tập trung vào các lĩnh vực khoa học mũi nhọn.

Viện Nghiên cứu Niels Bohr là đơn vị đi đầu của Đại học Copenhagen trong hợp tác khoa học với Việt Nam, trọng tâm là kết nối nghiên cứu, trao đổi học thuật và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Viện Nghiên cứu Niels Bohr

Tháng 7/2025, Học viện Quốc tế Niels Bohr (NBIA) đã ký Biên bản ghi nhớ với Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) tại Quy Nhơn, thống nhất thúc đẩy trao đổi nhà khoa học, phối hợp nghiên cứu, tổ chức hội nghị, hội thảo và các chương trình đào tạo nghiên cứu sinh; dự kiến triển khai các hoạt động khoa học chung tại ICISE trong năm 2026. Các hoạt động đã góp phần tăng cường kết nối giữa giới nghiên cứu Đan Mạch, Việt Nam và khu Vực Đông Nam Á.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đi thăm Phòng thí nghiệm Điện toán lượng tử và Phòng thí nghiệm Chế tạo công nghệ lượng tử thuộc Viện Nghiên cứu Niels Bohr.

Việt Cường/VOV
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