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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tháo gỡ ngay các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng ít nhất 10%

Thứ Bảy, 13:51, 04/07/2026
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VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, Chính phủ phải tổ chức một chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm, với tinh thần rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả và rõ cơ chế kiểm tra; tháo gỡ ngay các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng ít nhất 10%.

Sáng 4/7, tại Trụ sở Chính phủ diễn ra Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Hội nghị.

Cùng dự Hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Phiên họp được trực tuyến đến 34 tỉnh, thành phố.

Ghi nhận nỗ lực của Thủ tướng chính phủ, Lãnh đạo Chính phủ, các bộ trưởng Chính phủ khóa XVI mới nhận nhiệm vụ gần 3 tháng nhưng đã có nhiều nét mới trong tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, có một số cách làm sáng tạo, khoa học, quyết liệt, kịp thời, đem lại kết quả thiết thực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khái quát 6 kết quả nổi bật mà Chính phủ đạt được trong thời gian qua, nổi bật là kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát trong bối cảnh lạm phát toàn cầu tăng, áp lực lớn (CPI bình quân 6 tháng ước tăng 4,5%). Tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng tích cực. Công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng, dịch vụ, du lịch và xuất khẩu đều có chuyển biến tốt. GDP quý II ước tăng 8,39%, đưa mức tăng trưởng 6 tháng lên 8,18%...

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu ý kiến chỉ đạo Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương. (Ảnh: Báo Nhân dân)

Mặc dù vậy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng thẳng thắn chỉ rõ 6 thách thức lớn mà Chính phủ sẽ phải đối mặt trong thời gian tới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị: "Tôi muốn trao đổi 2 nội dung: Thứ nhất là làm thế nào để tăng trưởng kinh tế, mô hình phát triển của đất nước. Hội nghị Trung ương 3 tới đây sẽ có nghị quyết về mô hình phát triển của Việt Nam trong giai đoạn tới, trong đó có sự tăng trưởng kinh tế như thế nào. Các địa phương phải triển khai quyết liệt mới kịp được tiến độ, làm tiền đề cho những năm tiếp theo.

Chúng ta đã có định hướng phát triển, đã tháo gỡ về thể chế, tập trung vào phân bổ nguồn lực, tài chính, con người, đất đai; tập trung giải quyết hạ tầng, thị trường, giải quyết chính sách, có cả chính sách về cán bộ. Thứ hai là công tác giáo dục đào nguồn nhân lực giúp phát triển đất nước. Từ khi có Nghị quyết 71, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã làm được gì, phải làm được như những gì Nghị quyết đã nêu ra. Đó là điều rất quan trọng”.

Nêu rõ, Chính phủ cần xây dựng kế hoạch năm 2027 ngay từ quý III năm 2026, đặt trong tầm nhìn cả giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch không chỉ giao chỉ tiêu mà phải dựa trên đánh giá đúng các điểm nghẽn, có kịch bản điều hành cụ thể. Xác định sớm ưu tiên chính sách, nhiệm vụ và nguồn lực.

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Các đại biểu dự phiên họp.

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về chất lượng xây dựng kế hoạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, Chính phủ khẩn trương cụ thể hóa các nhiệm vụ trên thành chương trình hành động có tiến độ theo tháng, theo quý, xác định rõ cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm và công khai kết quả thực hiện. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo những việc lớn, việc khó, việc liên ngành và các điểm nghẽn kéo dài; Chấm dứt tình trạng nêu khó khăn nhưng không có phương án xử lý, việc thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó phải giải quyết, vượt thẩm quyền phải báo cáo kịp thời, kèm đề xuất cụ thể. Tăng trưởng là trách nhiệm chung nhưng phải gắn với trách nhiệm cá nhân của từng bộ trưởng, trưởng ngành, bí thư, chủ tịch địa phương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng lưu ý, phải khuyến khích cán bộ dám làm vì lợi ích chung, đi đôi với siết chặt kỷ luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm và tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Văn Hiếu/VOV
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