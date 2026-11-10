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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các nguyên Thủ tướng Nhật Bản

Thứ Ba, 12:09, 10/11/2026
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VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, sáng 10/11, theo giờ địa phương, tại Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã lần lượt tiếp nguyên Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru; nguyên Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio; nguyên Thủ tướng Nhật Bản, nguyên Phó chủ tịch Đảng Dân chủ tự do (LDP), Aso Taro. 

Tại các buổi tiếp, hai bên cùng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển nhanh chóng và toàn diện trên mọi lĩnh vực của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản sau 3 năm nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á và trên thế giới. Trong đó, hợp tác khoa học - công nghệ, trụ cột mới của quan hệ hai nước và hợp tác trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, bán dẫn,… được đẩy mạnh và có nhiều tiến triển với các dự án cụ thể; hợp tác văn hóa, địa phương và giao lưu nhân dân phát triển mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nguyên Thủ tướng Kishida Fumio
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nguyên Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nguyên Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso

Các vị nguyên Thủ tướng Nhật Bản nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân; bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo động lực mạnh mẽ, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á và trên thế giới giữa Việt Nam - Nhật Bản phát triển lên tầm cao mới trên tất cả các lĩnh vực; chúc Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp dành cho đất nước, con người Việt Nam và đóng góp quan trọng của các vị nguyên Thủ tướng Nhật Bản đối với sự phát triển của quan hệ hợp tác và hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản trong nhiều năm qua; đồng thời mong muốn các cựu lãnh đạo Nhật Bản tiếp tục ủng hộ nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á và trên thế giới giữa Việt Nam - Nhật Bản theo tinh thần Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam-Nhật Bản vừa được Lãnh đạo hai nước thông qua. Theo đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên cùng thúc đẩy 04 ưu tiên hợp tác giữa hai nước, gồm tăng cường tin cậy chính trị thông qua trao đổi, tiếp xúc thường xuyên trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội; đẩy mạnh hợp tác kinh tế, liên kết kinh tế và bảo đảm an ninh kinh tế; mở rộng hợp tác đổi mới sáng tạo, công nghệ vũ trụ, nông nghiệp công nghệ cao; nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa các địa phương hai nước.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nguyên Thủ tướng Ishiba Shigeru

Nhất trí với ý kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các vị nguyên Thủ tướng Nhật Bản khẳng định dù ở bất kỳ cương vị nào, sẽ tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy đưa quan hệ hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới với tư cách là đối tác đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, vì tăng trưởng chất lượng cao và tự chủ chiến lược, tự cường, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nguyên Thủ tướng Nhật Bản, Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ tự do (LDP) Aso Taro khẳng định ủng hộ công cuộc cải cách và mục tiêu phát triển của Việt Nam; đánh giá cao kết quả của cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Takaichi Sanae ngày 9/11/2026. Đặc biệt, ông Aso bày tỏ hoan nghênh việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ tự do LDP; nhấn mạnh sẽ tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy quan hệ hai nước và hai Đảng cầm quyền trong thời gian tới; bày tỏ mong muốn sớm trở lại thăm Việt Nam.

Nhắc lại nhiều kỷ niệm với Việt Nam trong suốt thời gian dài đảm nhiệm vai trò Tổng thư ký Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt, nguyên Thủ tướng Kishida Fumio bày tỏ có tình cảm, ấn tượng tốt đẹp với Việt Nam và khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, phát huy vai trò quan trọng của 2 Nhóm Nghị sĩ hữu nghị của hai nước. Ông Kishida Fumio cho biết rất ấn tượng với bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Quốc hội Nhật Bản và vui mừng trước những nội dung trao đổi thiết thực của hai nhà lãnh đạo nhằm làm sâu sắc hơn mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.

Nguyên Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của Việt Nam trong chuyến thăm Việt Nam tháng 4/2025 trên cương vị Thủ tướng Nhật Bản; đánh giá cao những thành tựu đối ngoại của Việt Nam và những đóng góp ngày càng quan trọng của Việt Nam ở khu vực và quốc tế; khẳng định sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian tới.

Việt Cường-Tuấn Nhật-Ngọc Huân/VOV
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