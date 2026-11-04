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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone

Thứ Tư, 19:37, 04/11/2026
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VOV.VN - Ngày 4/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh đồng chí Sonexay Siphandone thăm chính thức Việt Nam; chúc mừng đồng chí được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Lào tại Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa X vừa qua. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao việc đồng chí Sonexay Siphandone lựa chọn Việt Nam là nước đầu tiên thăm chính thức trên cương vị mới, thể hiện sinh động mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai nước.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành thời gian tiếp; trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; chúc mừng những thành tựu phát triển toàn diện, quan trọng mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các mục tiêu phát triển chiến lược đến năm 2030 và 2045, nhấn mạnh thành tựu và kinh nghiệm phát triển của Việt Nam là nguồn động viên và bài học quý giá để Lào thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của mình.

Thông tin với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm một số nét nổi bật về tình hình Lào, hoạt động của Quốc hội Lào gần đây, kết quả hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam - Lào thời gian qua và kết quả hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Lào bày tỏ cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, kịp thời và hiệu quả mà Việt Nam đã dành cho Lào từ trước đến nay; khẳng định Quốc hội Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam, thúc đẩy thực hiện hiệu quả các thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội, góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển ổn định, bền vững.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu to lớn và toàn diện mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đạt được trong thời gian qua; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố, phát triển quan hệ với Lào, ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện công cuộc đổi mới của Lào; bày tỏ tin tưởng với truyền thống lịch sử cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng nhân dân Cách mạng Lào, sự điều hành của Chính phủ, sự giám sát của Quốc hội, nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục giành được những thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ X.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone chia sẻ vui mừng trước sự phát triển hết sức tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược ngày càng đi vào chiều sâu trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, địa phương và nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hai Đảng, hai nước và Quốc hội hai nước đều đang đứng trước yêu cầu đổi mới, hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả quản trị. Để tiếp tục tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác song phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai Đảng, hai Nhà nước cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tập trung thúc đẩy hiệu quả hợp tác chiến lược, kinh tế - thương mại với các chương trình, dự án, công trình cụ thể trên cơ sở thế mạnh, nhu cầu mỗi nước, tương xứng tầm mức quan hệ chính trị và tiềm năng hai nước, để hai nước cùng phát triển; đồng thời, tăng cường giao lưu, kết nối để củng cố tình hữu nghị và sự gắn bó giữa nhân dân hai nước.

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Toàn cảnh buổi tiếp

Về hợp tác giữa hai Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao và biểu dương kết quả hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp Việt Nam - Lào trong thời gian qua, đóng góp tích cực vào việc củng cố vững chắc quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Quốc hội hai bên tiếp tục cụ thể hóa và triển khai hiệu quả nội hàm “gắn kết chiến lược” từ các cơ quan, Ủy ban chuyên trách của Quốc hội,  Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các địa phương, tăng cường trao đổi, hỗ trợ lẫn nhau, coi đây là định hướng lâu dài, là nền tảng bảo đảm cho quan hệ Việt Nam - Lào phát triển bền vững, trường tồn; đẩy mạnh trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong các lĩnh vực công tác của Quốc hội, trong đó có xây dựng, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả hợp tác trong lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong việc lan tỏa thế mạnh hợp tác chính trị, quốc phòng, an ninh sang các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư; đồng hành cùng hai Chính phủ triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, các hiệp định hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại và các dự án trọng điểm như kết nối giao thông, năng lượng, khoáng sản… kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để doanh nghiệp và địa phương hai nước mở rộng hợp tác hiệu quả, bền vững; góp phần huy động sức mạnh nhân dân, kiến tạo cơ hội phát triển mới cho mỗi nước; tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động với nhiều hình thức phù hợp kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2027.

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone khẳng định sẽ cùng các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Lào, Ban Lãnh đạo Quốc hội Lào khoá X chỉ đạo các ban, bộ, ngành, các cơ quan và Ủy ban của Quốc hội tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ với phía Việt Nam, tăng cường kết nối gắn kết giữa hai Đảng, hai nước trên toàn diện các lĩnh vực. Hai Quốc hội sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của mỗi nước; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan nhằm bảo đảm các chủ trương, thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước được thể chế hóa và triển khai hiệu quả, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của mỗi Quốc hội, đáp ứng yêu cầu phát triển của mỗi nước trong giai đoạn mới và nguyện vọng của nhân dân 2 nước.

Việt Cường/VOV
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