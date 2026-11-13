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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đặc phái viên Đảng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla

Thứ Sáu, 22:20, 13/11/2026
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VOV.VN - Chiều 13/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Bộ trưởng Ngoại giao, Đặc phái viên Đảng, Chính phủ nước Cộng hòa Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam từ ngày 13-14/11/2026. 

Trong không khí thắm tình đồng chí, anh em, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng đón tiếp đồng chí Đặc phái viên Đảng, Chính phủ Cuba sang thăm Việt Nam lần thứ hai trong năm 2026, thể hiện sự coi trọng đặc biệt, tình cảm gắn bó, thủy chung, trong sáng và mẫu mực hiếm có trong quan hệ quốc tế giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đồng chí Bruno Rodríguez Parrilla, Đặc phái viên Đảng Cộng sản Cuba.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Cuba trên tất cả các kênh và lĩnh vực hợp tác; khẳng định lập trường nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn đoàn kết, ủng hộ và sát cánh cùng nhân dân Cuba anh em và kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp bao vây, cấm vận đơn phương đối với Cuba; chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà Cuba đang phải đối mặt; nhấn mạnh Việt Nam sẽ hỗ trợ Cuba trong khả năng để vượt qua khó khăn, phát triển đất nước.

Đồng chí Bruno Rodríguez Parrilla, Đặc phái viên Đảng, Chính phủ Cuba cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của phía Việt Nam; khẳng định Đảng, Nhà nước Cuba luôn trân trọng và mong muốn củng cố và thắt chặt mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Việt Nam và Cuba; bày tỏ cảm ơn sâu sắc sự chia sẻ giúp đỡ, hỗ trợ của Việt Nam với Cuba thời gian qua; nhấn mạnh thành công của công cuộc Đổi mới của Việt Nam là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với sự nghiệp Cách mạng Cuba.

Tại buổi tiếp, hai bên đã trao đổi và thống nhất về các phương hướng, biện pháp đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn nữa trong giai đoạn tới, phù hợp với bối cảnh mới của mỗi nước và quốc tế.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đồng chí Bruno Rodríguez Parrilla, Đặc phái viên Đảng Cộng sản Cuba.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao; duy trì thường xuyên trao đổi lý luận và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về xây dựng Đảng và đổi mới phát triển đất nước; khẳng định quan hệ đồng chí anh em giữa hai Đảng là nền tảng quan trọng để củng cố sự tin cậy chiến lược giữa Việt Nam và Cuba. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả, thực chất các cơ chế hợp tác, đối thoại đã thiết lập giữa hai Đảng, hai nước; triển khai hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác đã thống nhất.

Về hợp tác kinh tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong một số lĩnh vực, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để nâng tầm quan hệ kinh tế lên tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp; khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và triển khai hiệu quả các dự án hợp tác về lúa gạo, dược phẩm, góp phần giúp Cuba từng bước vượt qua khó khăn, đồng thời, khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam liên doanh và đầu tư tại Cuba.

 

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Toàn cảnh buổi tiếp

Đồng chí Bruno Rodriguez khẳng định Đảng, Chính phủ Cuba luôn ưu tiên tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực tiềm năng như sản xuất hàng tiêu dùng, y tế, dược phẩm và du lịch; tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương; giáo dục thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ Việt Nam - Cuba để tiếp nối mối quan hệ hữu nghị và hợp tác đặc biệt này.

Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thông qua Đặc phái viên Đảng, Chính phủ Cuba đã chuyển lời chào và thăm hỏi thân thiết tới đồng chí Lãnh tụ Cách mạng,  Đại tướng Raúl Castro, đồng chí Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Miguel Díaz Canel và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Cuba.

Việt Cường/VOV
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