Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo OIF, Bulgaria và Benin

Tại cuộc gặp Tổng Thư ký Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF), bà Louise Mushikiwabo hoan nghênh việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự Hội nghị, đánh giá cao vai trò, vị thế và những đóng góp tích cực, trách nhiệm của Việt Nam trong Cộng đồng Pháp ngữ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Tổng Thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ Louise Mushikiwabo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Thư ký Pháp ngữ đánh giá cao những định hướng phát triển chiến lược của Đảng và Nhà nước Việt Nam, bày tỏ ngưỡng mộ trước những thành tựu phát triển to lớn của Việt Nam và khẳng định Việt Nam là hình mẫu phát triển kinh tế-xã hội đối với các thành viên Pháp ngữ. Đánh giá cao cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương và hợp tác Pháp ngữ, Tổng Thư ký mong muốn Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò, tham gia tích cực và đóng góp vào các nỗ lực chung của OIF vì hòa bình, ổn định, đoàn kết và phát triển bền vững. Tổng Thư ký khẳng định OIF sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong thời gian tới, đặc biệt trong các lĩnh vực giảng dạy và quảng bá tiếng Pháp, hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học và công nghệ, nông nghiệp và phát triển bền vững. Tổng Thư ký Louise Mushikiwabo bày tỏ ủng hộ tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước châu Phi và cho biết sẵn sàng đóng vai trò kết nối, thúc đẩy quan hệ hợp tác này, trên cương vị công tác cũng như cá nhân.

Hoan nghênh những đóng góp của OIF và cá nhân Tổng Thư ký trong thúc đẩy đoàn kết, hợp tác và phát triển trong Cộng đồng Pháp ngữ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ và những nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam của Cộng đồng Pháp ngữ thời gian qua. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh trong bối cảnh quốc tế và cộng đồng Pháp ngữ hiện nay, OIF cần tiếp tục phát huy vai trò trong thúc đẩy đối thoại, tăng cường đoàn kết, củng cố lòng tin, ngăn ngừa xung đột và giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế; đồng thời cần tiếp tục góp phần phát huy thế mạnh, tiềm năng của Cộng đồng Pháp ngữ, thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học - công nghệ và phát triển bền vững, vì lợi ích của mỗi người dân.

Khẳng định Việt Nam luôn là thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm của Cộng đồng Pháp ngữ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai các kết quả của Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20; thúc đẩy việc khai thác hiệu quả hơn nữa tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên, đưa hợp tác Việt Nam - OIF ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc củng cố vai trò, vị thế của Cộng đồng Pháp ngữ trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị OIF tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với các nước thành viên Pháp ngữ, nhất là các nước châu Phi; tăng cường hỗ trợ Việt Nam trong quảng bá, giảng dạy tiếng Pháp, trong đó đào tạo tiếng Pháp chuyên ngành cho đội ngũ cán bộ ngoại giao, công chức và lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Pháp ngữ tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm và các nỗ lực của ASEAN trong bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải tại khu vực trên cơ sở thượng tôn luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Bulgaria Iliana Iotova. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Tại cuộc gặp với Tổng thống Bungari, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng bà Iliana Yotova vừa đắc cử Tổng thống Bungari nhiệm kỳ 2027-2032; khẳng định nền tảng vững chắc của mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt trong 76 năm qua giữa hai nước. Bày tỏ vui mừng được gặp lại và cảm ơn lời chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Tổng thống Iliana Yotova khẳng định Nhà nước và nhân dân Bungari luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam, nhấn mạnh sự liên kết giữa nhân dân hai nước, đánh giá chuyến thăm Bungari của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm năm 2025 đã mở ra trang sử mới, tạo sự bứt phá trong quan hệ hai nước.

Trên cơ sở quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược, đặc biệt trong năm kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Bungari (8/1957-8/2027), tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại - đầu tư để tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương lên mức 500 triệu USD và cao hơn nữa trong thời gian tới. Tổng thống Bungari bày tỏ ấn tượng về sự phát triển khoa học – công nghệ tại Việt Nam, chia sẻ hai nước là đối tác phù hợp trong lĩnh vực này khi Bungari có nhiều doanh nghiệp lớn về trí tuệ nhân tạo đã và đang tìm kiếm cơ hội hợp tác với Việt Nam.

Hai bên nhất trí thúc đẩy hoạt động đầu tư, liên doanh trong các lĩnh vực thế mạnh và tiềm năng như công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng cường phát triển hợp tác công nghiệp quốc phòng. Hai nhà lãnh đạo cũng khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác giáo dục – đào tạo khi cùng theo đuổi mô hình phát triển dựa trên khoa học – công nghệ chất lượng cao. Đồng thời, hai bên thống nhất tăng cường trao đổi về các vấn đề quan tâm chung, tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và khu vực, trong đó có Liên hợp quốc, ASEAN-EU, Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM).

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Iliana Yotova đã trao đổi lời mời sớm tiến hành chuyến thăm cấp cao giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Benin Romuald Wadagni. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tại cuộc gặp Tổng thống Benin, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những thành tựu quan trọng mà Chính phủ và nhân dân Benin đã đạt được trong thời gian qua trong việc duy trì ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giúp Benin trở thành một trong những nền kinh tế năng động nhất Tây Phi. Bày tỏ vui mừng lần đầu tiên gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng thống Romuald Wadagni cho biết Benin luôn đánh giá cao quan hệ với Việt Nam và coi Việt Nam là đối tác quan trọng ở châu Á. Cũng như nhiều quốc gia châu Phi, Benin ngưỡng mộ và mong muốn học hỏi kinh nghiệm Đảng lãnh đạo, tổ chức và tinh gọn bộ máy chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời gian vừa qua.

Trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước còn nhiều tiềm năng để phát triển, hai nhà lãnh đạo nhất trí về một số biện pháp tăng cường quan hệ thực chất giữa hai nước trong thời gian tới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên sớm xúc tiến trao đổi và phối hợp triển khai Biên bản ghi nhớ (MoU) hợp tác nông nghiệp, tập trung vào các mặt hàng nhiều tiềm năng như gạo, hạt điều, bông sợi, cũng như hợp tác về nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt, hợp tác giữa các cảng biển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng mong muốn Benin tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu, triển khai đầu tư, kinh doanh tại Benin.

Hai Nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của quan hệ hợp tác song phương thông qua trao đổi đoàn các cấp, tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, tổ chức khu vực nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc, phong trào Không liên kết, Cộng đồng Pháp ngữ. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trân trọng mời Tổng thống Benin Romuald Wadagni sớm thăm Việt Nam.