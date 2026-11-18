Tại cuộc tiếp, đại diện cho Liên minh Doanh nghiệp Hoa Kỳ - APEC, bà Suzanne Clark, Chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ đánh giá cao tiềm năng phát triển mạnh mẽ của thị trường Việt Nam. Bà khẳng định, cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ luôn coi Việt Nam là điểm đến chiến lược và mong muốn tiếp tục tìm kiếm, mở rộng các cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại sâu rộng hơn nữa trong thời gian tới nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Nhân dịp này, bà cũng gửi lời chúc mừng Việt Nam đảm nhận vai trò chủ nhà của Năm APEC 2027, tin tưởng sự kiện sẽ tạo động lực mới cho kết nối kinh tế khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi tiếp.

Nhân dịp này, lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu như Procter &Gamble (P&G), Hewlett Packard (HP), Johnson & Johnson, Boeing, Pfizer, Google, Mastercard, UL Solutions… bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và vui mừng trước sự phát triển thực chất của quan hệ Đối tác toàn diện chiến lược Việt Nam - Hoa Kỳ, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và tiến triển đàm phán của Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng.

Lãnh đạo các tập đoàn đánh giá cao những chính sách và giải pháp đồng bộ về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, nhất là nỗ lực tạo đột phá về thể chế, phát huy động lực tăng trưởng từ phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, cũng như cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; đồng thời, khẳng định Việt Nam là thị trường chiến lược, mong muốn mở rộng các dự án đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ và kinh tế số, hàng không, tiêu dùng, dược phẩm, tài chính, ngân hàng. Tin tưởng vào đường lối điều hành của lãnh đạo Việt Nam, lãnh đạo các tập đoàn mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư, tăng cường hợp tác thương mại và đồng hành cùng Việt Nam hướng tới Năm APEC 2027. Chúc mừng Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ nhà Năm APEC 2027, lãnh đạo các tập đoàn khẳng định sẵn sàng tham gia tích cực, đóng góp vào thành công của Năm APEC 2027.

Đoàn đại biểu Liên minh doanh nghiệp Hoa Kỳ - APEC tại buổi tiếp.

Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Việt Nam đang chuyển mạnh sang mô hình phát triển đất nước tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập. Giai đoạn 2026 - 2030, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng "2 con số", lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, nguồn nhân lực chất lượng cao làm nền tảng, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, để hiện thực hóa mục tiêu đó, Việt Nam ưu tiên thu hút các dự án đầu tư nước ngoài có hàm lượng công nghệ, tri thức và giá trị gia tăng cao, gắn với phát triển nhà cung cấp trong nước và đưa doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm để nghị cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ nâng tầm hợp tác kinh tế - thương mại, mang lại giá trị và lợi ích lớn hơn cho người dân và doanh nghiệp hai bên. Đồng thời cam kết tiếp tục tạo thuận lợi để doanh nghiệp Hoa Kỳ triển khai các dự án có tỉ lệ nội địa hoá cao, phát triển nhà cung cấp Việt Nam, tăng cường chuyển giao công nghệ, đào tạo kỹ sư, đưa các khâu giá trị cao như nghiên cứu, thiết kế và quản trị chuỗi cung ứng vào Việt Nam, cùng xây dựng Việt Nam thành trung tâm logistics và dịch vụ hàng không khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tạo đột phá về hợp tác khoa học - công nghệ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong các tập đoàn công nghệ Hoa Kỳ không chỉ cung cấp sản phẩm, dịch vụ, mà cùng Việt Nam xây dựng năng lực công nghệ và nhân lực chất lượng cao, thông qua mở rộng nghiên cứu và phát triển (R&D), phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, trên cơ sở bảo đảm hài hoà lợi ích.

Đoàn đại biểu Việt Nam tại buổi tiếp.

“Tôi hoan nghênh việc nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ đã và đang đi theo hướng đó. Nvidia đã thành lập Trung tâm R&D AI (Trí tuệ nhân tạo), Trung tâm Dữ liệu AI và phối hợp xây dựng Học viện AI Việt Nam; sắp tới, Việt Nam sẽ cùng Plug and Play xây dựng Trung tâm xuất sắc về AI và nền tảng đổi mới sáng tạo mang tầm khu vực, kết nối giữa nghiên cứu, doanh nghiệp và dòng vốn mạo hiểm. Tôi cũng đánh giá cao Google với các chương trình đào tạo AI, hỗ trợ khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ… Những chương trình như vậy một mặt giúp Việt Nam bồi đắp tri thức, nâng cao năng lực và mở ra cơ hội cho hàng nghìn người trẻ, doanh nghiệp; mặt khác giúp doanh nghiệp Hoa Kỳ có thêm nguồn nhân lực chất lượng cao, đối tác tin cậy và chỗ đứng vững chắc tại một trong những thị trường công nghệ năng động nhất khu vực. Tôi mong các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục nhân rộng những mô hình này, để hợp tác công nghệ hai nước đi từ tiềm năng đến hiện thực, từ những dự án đơn lẻ thành dòng chảy hợp tác thường xuyên và bền vững”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị doanh nghiệp Hoa Kỳ đẩy mạnh hợp tác tài chính - đầu tư dựa trên nguyên tắc đồng hành và gắn kết lợi ích. Việt Nam đang và sẽ tiếp tục đầu tư quy mô lớn vào đường sắt tốc độ cao, sân bay, cảng biển, năng lượng sạch và hạ tầng số, những công trình có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển dài hạn của đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, đây cũng là những tài sản có vòng đời dài, nhu cầu tăng trưởng ổn định, rất phù hợp với chiến lược của các quỹ đầu tư dài hạn. Đồng thời mong các nhà đầu tư Hoa Kỳ sẽ có mặt ngay từ những bước đi đầu tiên của các Dự án này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi tiếp Liên minh doanh nghiệp Hoa Kỳ - APEC.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho hay: “Để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, Việt Nam đang nỗ lực nâng hạng thị trường chứng khoán, phát triển các quỹ đầu tư, mở rộng kênh vốn cho dự án hợp tác công - tư, và xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Những cải cách này sẽ giúp nhà đầu tư có thêm công cụ, kênh tham gia và linh hoạt hơn trong quản lý dòng vốn. Chúng tôi cam kết bảo hộ vốn và quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư, duy trì chính sách ổn định, có thể dự báo, luôn sẵn sàng lắng nghe cùng tháo gỡ vướng mắc để sự gắn bó hôm nay trở thành thành công chung của cả hai bên.

Chúng tôi mong muốn cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam, phát huy vai trò cầu nối, có tiếng nói khách quan với Chính quyền Hoa Kỳ nhằm góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển ổn định, bền vững và mang lại lợi ích thiết thực hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp hai nước”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ, năm 2027, Việt Nam sẽ vinh dự lần thứ 3 giữ cương vị chủ nhà APEC. Với ý thức sâu sắc về trách nhiệm đối với tương lai chung của khu vực, Việt Nam mong muốn cùng các nền kinh tế thành viên đóng góp tích cực vào tăng trưởng, thịnh vượng và liên kết kinh tế tại châu Á - Thái Bình Dương; hoan nghênh sự tham gia, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ trong tiến trình này và rất mong được chào đón doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam.