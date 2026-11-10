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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thống đốc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản

Thứ Ba, 19:07, 10/11/2026
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VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, chiều 10/11 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm tỉnh Kanagawa và tiếp Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji.

Tại buổi tiếp Thống đốc Kuroiwa Yuji, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng tới thăm tỉnh Kanagawa; hoan nghênh sự phát triển tích cực của quan hệ hợp tác giữa tỉnh Kanagawa và Việt Nam. Việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong chuyến thăm lần này, qua đó đóng góp thiết thực cho sự phát triển mạnh mẽ, sâu rộng và thực chất trên các lĩnh vực của quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao những tình cảm tốt đẹp của Thống đốc Kuroiwa dành cho Việt Nam, đặc biệt là việc hằng năm, Thống đốc chủ trì 2 lễ hội và nhiều hội thảo đầu tư, lao động tại Việt Nam và tỉnh Kanagawa; cảm ơn Thống đốc và tỉnh Kanagawa đã luôn quan tâm, hỗ trợ cộng đồng hơn 45.000 người Việt Nam đang học tập và làm việc tại tỉnh; hoan nghênh việc tỉnh sẽ thành lập Văn phòng Kinh tế - Thương mại Hà Nội - Kanagawa trong năm 2026.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi tiếp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết đã có cuộc hội đàm rất thành công với Thủ tướng Takaichi Sanae, hai bên cùng nhất trí ra Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản, mở ra giai đoạn phát triển mới với tư cách là đối tác đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, vì tăng trưởng chất lượng cao, tự chủ chiến lược và tự cường, phù hợp với định hướng phát triển của cả hai nước. Hai bên xác định hợp tác địa phương là kênh quan trọng để cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao, tạo nền tảng bền vững cho quan hệ hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng tỉnh Kanagawa đăng cai Green Expo 2027, sự kiện lớn về phát triển xanh và bền vững, tin tưởng đây sẽ là dịp để tỉnh giới thiệu các thành tựu về công nghệ xanh, đổi mới sáng tạo, đô thị bền vững, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực môi trường và tăng trưởng xanh.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Thống đốc tỉnh Kanagawa thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác với các địa phương Việt Nam nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có thông qua đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn các cấp; ủng hộ doanh nghiệp của tỉnh tăng cường hợp tác kinh tế, đầu tư với Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực tỉnh có thế mạnh như công nghệ cao, bán dẫn, chuyển đổi xanh… Kanagawa tiếp tục thúc đẩy hợp tác y tế và chăm sóc sức khỏe, phổ biến mô hình chăm sóc sức khỏe (ME-BYO) giúp nâng cao chất lượng sống của người già Việt Nam; đồng thời, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường, công nghệ và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Kanagawa. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp của tỉnh Kanagawa đầu tư, kinh doanh thành công tại Việt Nam.

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Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji phát biểu tại buổi tiếp

Thống đốc Kuroiwa nhiệt liệt chào mừng và bày tỏ vinh dự được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thăm tỉnh Kanagawa lần đầu tiên. Báo cáo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về tình hình hợp tác giữa tỉnh Kanagawa và Việt Nam trong thời gian qua, Thống đốc Kuroiwa cho biết, hiện có gần 40 doanh nghiệp của tỉnh đang đầu tư tại Việt Nam; cộng đồng người Việt Nam là cộng đồng người nước ngoài lớn nhất tại tỉnh. Kanagawa tự hào là nơi tổ chức lễ hội lớn nhất của Việt Nam tại Nhật Bản, đồng thời cũng tự hào đã tổ chức lễ hội tại Hà Nội từ năm 2018 với sự tham dự đông đảo của người dân Hà Nội, Việt Nam.

Ông Kuroiwa cho biết sẽ tổ chức Lễ hội Kanagawa 2026 tại Hà Nội vào tháng 11/2026 và Nhạc kịch Công nữ Anio tại Nhà hát Hồ Gươm vào tháng 3/2027, mong muốn vở Nhạc kịch Công nữ Anio được biểu diễn rộng rãi hơn ở Việt Nam; tin tưởng các sự kiện này sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và tỉnh Kanagawa.

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Toàn cảnh buổi tiếp

Thống đốc Kuroiwa nhấn mạnh, Kanagawa là trung tâm sản xuất vệ tinh nhân tạo hàng đầu Nhật Bản; khẳng định mong muốn hợp tác trong lĩnh vực không gian vũ trụ,  tăng cường hợp tác với các địa phương Việt Nam, tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe, đổi mới sáng tạo, bán dẫn, AI… tiếp nhận hơn nữa các lao động chất lượng cao, thực tập sinh kỹ năng Việt Nam sang làm việc tại tỉnh trong thời gian tới.

Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham quan Triển lãm điêu khắc Việt - Nhật; dự Hòa nhạc hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản và dự chiêu đãi của Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji.

Việt Cường-Tuấn Nhật/VOV
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