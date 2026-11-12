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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thống đốc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản

Thứ Năm, 19:41, 12/11/2026
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VOV.VN - Tại buổi tiếp Thống đốc tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) Kuroiwa Yuji, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa hai bên, đề nghị tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực.

Chiều 12/11, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thống đốc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản, Kuroiwa Yuji nhân dịp Thống đốc thăm Việt Nam và tổ chức các hoạt động giao lưu kinh tế, văn hóa, du lịch tại Thành phố Đà Nẵng và Thành phố Hà Nội, trong đó có Lễ hội Kanagawa diễn ra tại công viên Thống Nhất, Hà Nội từ ngày 14-15/11/2026.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng gặp lại Thống đốc Kuroiwa Yuji ngay sau chuyến thăm chính thức thành công tốt đẹp tới Nhật Bản, trong đó có chương trình thăm tỉnh Kanagawa. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, chân tình của chính quyền và nhân dân tỉnh Kanagawa, đánh giá cao tình cảm, tâm huyết và những đóng góp tích cực của Thống đốc Kuroiwa trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ hài lòng với những kết quả tốt đẹp của chuyến thăm chính thức Nhật Bản vừa qua, đặc biệt là việc hai bên thông qua Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản; cho rằng các thỏa thuận và cam kết đạt được trong chuyến thăm sẽ tạo động lực để thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả. Trong thành công chung đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao kết quả hợp tác giữa tỉnh Kanagawa và các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, y tế, chăm sóc sức khỏe và giao lưu văn hóa. Trên cơ sở sự tin cậy chính trị, quan hệ gắn bó và tiềm năng hợp tác giữa tỉnh Kanagawa và Việt Nam, cùng tình cảm của Thống đốc Kuroiwa dành cho Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng hợp tác giữa tỉnh Kanagawa và Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Hoan nghênh việc tỉnh Kanagawa khai trương Văn phòng đại diện tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Văn phòng phát huy vai trò cầu nối, góp phần thúc đẩy và cụ thể hóa các định hướng hợp tác giữa hai bên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc Lễ hội Kanagawa tổ chức tại Hà Nội nhân dịp này thành công tốt đẹp, đồng thời đánh giá đây là hoạt động giao lưu văn hóa có ý nghĩa thiết thực, góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn bó và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Thống đốc Kuroiwa Yuji bày tỏ vinh dự được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dành thời gian tiếp tại Hà Nội; cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của Lãnh đạo Việt Nam dành cho tỉnh Kanagawa, đồng thời bày tỏ vinh dự được đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thăm tỉnh vừa qua. Đề cập quan hệ hợp tác lâu năm với Việt Nam từ năm 2013, Thống đốc Kuroiwa cho rằng việc quyết tâm duy trì tổ chức thường niên các Lễ hội Kanagawa tại Việt Nam và Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa trong nhiều năm qua là một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào việc tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước, tạo nền tảng cho những thành quả hợp tác giữa tỉnh Kanagawa và Việt Nam hiện nay, đúng như câu ngạn ngữ của Nhật Bản: “kiên trì sẽ tạo nên sức mạnh”.

Thống đốc Kuroiwa khẳng định tỉnh Kanagawa coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam và sẽ nỗ lực hết sức để tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực trong thời gian tới. Thống đốc bày tỏ tin tưởng Văn phòng đại diện tỉnh Kanagawa tại Hà Nội và Lễ hội Kanagawa năm 2026 sẽ góp phần tăng cường kết nối, thúc đẩy hơn nữa hợp tác thực chất và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Thống đốc tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Kanagawa với các địa phương Việt Nam, nhất là Hà Nội, Đà Nẵng và Hưng Yên trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Việt Cường/VOV
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