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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân hội kiến Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản

Thứ Tư, 14:41, 11/11/2026
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VOV.VN - Chiều 11/11, theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã hội kiến Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản.

Trong không khí thân tình và thắm tình hữu nghị, Nhà vua Naruhito và Hoàng hậu bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp, thực chất và toàn diện của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản và giao lưu ngày càng sôi động của lãnh đạo và người dân hai nước; nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp giữa Hoàng gia Nhật Bản với con người và đất nước Việt Nam qua những chuyến thăm ý nghĩa của các thành viên Hoàng gia Nhật Bản như chuyến thăm của Thái Thượng Hoàng và Hoàng Thái hậu năm 2017 trên cương vị Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Nhà vua Naruhito năm 2009 trên cương vị Hoàng Thái tử và chuyến thăm năm 2023 của Hoàng Thái tử Akishino và Công nương nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ cảm ơn chân thành về những tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm mà Nhà vua Naruhito, Hoàng hậu cùng các thành viên Hoàng gia Nhật Bản dành cho nhân dân Việt Nam và quan hệ hợp tác và hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản trong nhiều năm qua. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bày tỏ xúc động trước sự tiếp đón trọng thị và nồng ấm của Nhà vua, Hoàng hậu và Chính phủ Nhật Bản dành cho Đoàn Việt Nam trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản lần này. 

tong bi thu, chu tich nuoc to lam va phu nhan hoi kien nha vua va hoang hau nhat ban hinh anh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà vua Nhật Bản Naruhito và Hoàng hậu Masako. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời thăm hỏi của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đến Thái Thượng hoàng và Hoàng Thái hậu. Khẳng định chuyến thăm năm 2017 của Thái Thượng hoàng Akihito và Hoàng Thái hậu trên cương vị Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản là dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước và là kỷ niệm mà người dân Việt Nam luôn trân trọng và nhớ mãi.

Nhà vua Naruhito và Hoàng hậu bày tỏ vui mừng được đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm chính thức Nhật Bản; tin tưởng thành công của chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước. Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và chu đáo mà Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Hoàng gia Nhật Bản trong nhiều năm qua, Nhà vua Naruhito nhiều lần nhắc đến kỷ niệm thăm Việt Nam vào năm 2009, khi còn là Hoàng Thái tử.

Nhà vua Naruhito chia sẻ về sự giao lưu và gắn kết giữa nhân dân hai nước, trong đó có ảnh hưởng của nhạc Lâm Ấp do Nhà sư Phật Triết đem đến Nara từ thế kỷ thứ VIII vào nhạc cung đình Nhật Bản và nhiều đồ gốm Nhật Bản được tìm thấy ở Hội An; cho rằng việc hai nước có bề dày giao lưu nhân dân trong lịch sử, tương đồng về văn hóa là nền tảng quan trọng, giúp gắn kết nhân dân hai nước và xây dựng quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp như hiện nay.

Tại hội kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã chia sẻ về nhiều hoạt động giao lưu văn hoá trong chuyến thăm cũng như sự tương đồng về tính cách và văn hoá của hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hai nước có nhiều cơ hội thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao, y tế, văn hoá, du lịch, nông nghiệp trong thời gian tới. 

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mời Nhà vua Naruhito và Hoàng hậu sớm sang thăm Việt Nam vào dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản vào năm 2028; khẳng định chuyến thăm sẽ là sự kiện lịch sử quan trọng được nhân dân hai nước mong chờ. Nhà vua Naruhito và Hoàng hậu cảm ơn về lời mời và bày tỏ mong muốn sớm có dịp thăm lại Việt Nam.

Chiều cùng ngày, tại Hoàng cung, Nhà vua và Hoàng hậu đã chủ trì chiêu đãi thân mật Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng một số thành viên chính thức của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Việt Cường/VOV
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