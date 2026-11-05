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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sắp thăm chính thức Nhật Bản

Thứ Năm, 17:50, 05/11/2026
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VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 8-11/11, theo lời mời của Nhà nước Nhật Bản.

Thông tin tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh đây là chuyến thăm chính thức Nhật Bản đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới, đồng thời là chuyến thăm Nhật Bản của một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sau hơn 10 năm.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam va phu nhan sap tham chinh thuc nhat ban hinh anh 1
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao, thời gian qua, quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nhật Bản phát triển toàn diện, thực chất và hiệu quả trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội, giao lưu nhân dân, hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương và trên mọi lĩnh vực. Tin cậy chính trị ngày càng được củng cố, hai nước tiếp tục chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược chung.

Nhật Bản hiện là đối tác hàng đầu của Việt Nam, đứng đầu về hợp tác ODA và lao động, thứ ba về đầu tư, thứ tư về thương mại và du lịch.

Về đầu tư, tính đến tháng 7/2026, Nhật Bản có 5.800 dự án tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 80,4 tỷ USD. Kim ngạch thương mại song phương trong 8 tháng đầu năm 2026 đạt 33,7 tỷ USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2025.

Hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và năng lượng tái tạo đạt nhiều tiến triển. Hợp tác về nguồn nhân lực, địa phương và giao lưu nhân dân tiếp tục là những điểm sáng trong quan hệ song phương.

Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản hiện có gần 700.000 người, trong đó tỷ lệ trí thức và lao động chất lượng cao ngày càng tăng. Khoảng 7.000 kỹ sư công nghệ thông tin Việt Nam đang làm việc tại Nhật Bản.

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết hai bên sẽ trao đổi các biện pháp nhằm mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác trên những lĩnh vực truyền thống, đồng thời thúc đẩy các lĩnh vực mới như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đây đều là những lĩnh vực Nhật Bản có kinh nghiệm, thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, còn nhiều dư địa để phát triển. Bên cạnh đó, giáo dục - đào tạo và lao động cũng tiếp tục là những lĩnh vực hợp tác được hai nước quan tâm, ưu tiên trong thời gian tới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng nhấn mạnh hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân là những khía cạnh nổi bật trong quan hệ Việt Nam - Nhật Bản. Hai nước hiện có hơn 100 cặp địa phương thiết lập quan hệ hợp tác. Riêng trong năm 2026, hai bên đã tổ chức 10 lễ hội quy mô lớn tại mỗi nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến hội kiến Nhà vua Nhật Bản, hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản, hội kiến Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản, phát biểu chính sách tại Quốc hội Nhật Bản và thăm tỉnh Kanagawa, cùng một số hoạt động đối ngoại quan trọng khác.

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ để chuyển hóa các thỏa thuận, cam kết giữa lãnh đạo cấp cao hai nước và các cấp thành những chương trình hợp tác được triển khai sâu rộng, hiệu quả, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển và tăng trưởng của mỗi nước, cũng như hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Phan Tùng/VOV.VN
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