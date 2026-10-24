Thư viện Hoàng gia Bỉ hay còn gọi là Thư viện quốc gia Bỉ được thành lập năm 1837, sở hữu nhiều bộ sưu tập có tầm quan trọng lịch sử và là nơi lưu trữ cho tất cả các cuốn sách từng được xuất bản ở Bỉ hoặc nước ngoài của các tác giả Bỉ. Thư viện Hoàng gia Bỉ là thư viện lớn nhất của Bỉ, với hơn 6 triệu cuốn sách, tạp chí và hàng trăm nghìn bản đồ, bản thảo, tài liệu in cổ, hình ảnh, băng đĩa...

Thư viện cũng là nơi lưu giữ nhiều tác phẩm quý giá, bản đồ và đồ án, bản nhạc, bản thảo, tiền xu và huy chương. Đây cũng là nơi thu thập các tác phẩm nghệ thuật bằng tiếng Hà Lan. Ngoài ra, Thư viện có Trung tâm Nghiên cứu Hoa Kỳ với bộ sưu tập hơn 30.000 cuốn sách và các loại báo tạp chí cùng nhiều cơ sở dữ liệu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tặng sách cho Thư viện Hoàng gia Bỉ.

Trong khoảng một thập kỷ qua, Thư viện Hoàng gia Bỉ đã triển khai chính sách số hóa các bộ sưu tập nhằm bảo tồn và phổ biến trực tuyến, với Bộ phận số hóa được thành lập năm 2011. Tháng 3/2024, Thư viện đã triển khai hợp tác với Google Books để số hóa hơn 100.000 cuốn sách, được cung cấp trực tuyến qua Google Books và Belgica.

Sau khi đi tham quan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã trao tặng cho Thư viện Hoàng gia Bỉ Ấn bản trích từ Mộc bản Triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới đã được UNESCO công nhận. Mỗi mộc bản không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật khắc gỗ thủ công, mà còn mang trong đó dòng chảy của lịch sử, là sự đúc kết tri thức và tâm hồn người Việt; cùng một số đầu sách giới thiệu về lịch sử văn hóa, đất nước, con người Việt Nam.

Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những nỗ lực của Thư viện Hoàng gia Bỉ trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị di sản, đồng thời không ngừng đổi mới phương thức bảo tồn, nghiên cứu, số hóa và mở rộng khả năng tiếp cận tri thức đối với công chúng. Những nỗ lực đó không chỉ góp phần gìn giữ ký ức và bản sắc văn hóa của Bỉ, mà còn tạo điều kiện để các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp cận, tìm hiểu và tiếp nối những giá trị được vun đắp qua nhiều thế kỷ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Bỉ ngày càng được mở rộng trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại đến khoa học - công nghệ, y tế, giáo dục - đào tạo. Trong tổng thể đó, văn hóa luôn là lĩnh vực hợp tác truyền thống và là điểm sáng, góp phần tạo nên sự gắn kết bền vững giữa nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng nhận thấy trong những năm qua, Đại sứ quán Bỉ cùng các cơ quan đại diện của các vùng và cộng đồng của Bỉ tại Việt Nam đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động giao lưu và quảng bá văn hóa phong phú như điện ảnh, nhiếp ảnh, nghệ thuật biểu diễn, văn học và xuất bản. Những hoạt động này đã giúp công chúng Việt Nam có thêm cơ hội tiếp cận một nền văn hóa Bỉ đa dạng, sáng tạo và giàu bản sắc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hy vọng sự hiện diện của ấn bản này tại không gian tri thức của Thư viện sẽ trở thành một nhịp cầu văn hóa, khơi nguồn cảm hứng để các độc giả và nhà nghiên cứu tiếp tục khám phá về một Việt Nam giàu truyền thống và độc đáo về bản sắc.

Trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Thư viện Hoàng gia Bỉ và các cơ quan hữu quan Việt Nam sẽ có thêm nhiều hoạt động trao đổi sách, tư liệu, chia sẻ kinh nghiệm về bảo tồn, số hóa và phổ biến tri thức; đồng thời tổ chức thêm các chương trình giới thiệu văn học, lịch sử và văn hóa của mỗi nước. Qua đó, người dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ, sẽ có thêm những cơ hội trực tiếp tìm hiểu về nhau và tiếp tục vun đắp nền tảng xã hội cho quan hệ hữu nghị Việt Nam - Bỉ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã trao tặng sách cho Thư viện Hoàng gia Bỉ.

Bà Sara Lammens, Giám đốc Thư viện Hoàng gia Bỉ phát biểu bày tỏ cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân đã đến thăm Thư viện Hoàng gia Bỉ.

Xúc động và chân thành cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng Phu nhân đã trao tặng cho Thư viện Hoàng gia Bỉ món quà hết sức đặc biệt và vô giá, Giám đốc Thư viện Hoàng gia Bỉ nhấn mạnh, đây thực sự là minh chứng sinh động cho bề dày văn hóa lâu đời của Việt Nam, đồng thời là cầu nối tri thức đầy ý nghĩa giữa hai quốc gia.

Thư viện Hoàng gia Bỉ cam kết sẽ giữ gìn, bảo tồn cẩn trọng và trân quý những hiện vật di sản này; đồng thời sẽ phát huy tối đa giá trị của các ấn phẩm để đông đảo độc giả, các nhà nghiên cứu tại Bỉ cũng như bạn bè quốc tế có dịp thưởng lãm, học hỏi và hiểu sâu sắc hơn về đất nước, văn hóa, con người và lịch sử Việt Nam.