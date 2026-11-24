Dự lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể Trung ương; các vị đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Việt Nam; đại diện các lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; đại diện văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, trí thức, chức sắc tôn giáo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 1946 là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử. Dưới ngọn cờ độc lập dân tộc, Nhà nước mới của nhân dân đã quy tụ giới văn hóa cả nước, nối dài mạch tư tưởng của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943.

Hội nghị khẳng định văn hóa là một mặt trận của cách mạng cùng với chính trị, kinh tế, quân sự trong sự nghiệp kháng chiến kiến quốc. Hội nghị đã tiếp thêm ngọn lửa niềm tin để chưa đầy một tháng sau, khi Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vang lên đã biết bao trí thức, văn nghệ sĩ rời phố thị lên chiến khu, mang theo cây bút, cây đàn, giá vẽ, máy ảnh, nguyện gắn đời mình với vận mệnh của dân tộc. Từ đây, mỗi trí thức, văn nghệ sĩ thực sự trở thành người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa. 80 năm qua, văn hóa Việt Nam đã đồng hành cùng với dân tộc qua mọi khúc quanh của lịch sử. Những định hướng lớn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch ra năm 1946 đã thấm vào mọi lĩnh vực của đời sống, trở thành sức mạnh để dân tộc ta chiến đấu, chiến thắng và phát triển.

"Ngọn đuốc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh thắp lên tại Nhà hát Lớn 80 năm trước đã được trao truyền qua bao thế hệ. Hôm nay, ngọn đuốc ấy được trao cho chúng ta và truyền cho thế hệ trẻ - những người sẽ đưa đất nước đến các mốc son năm 2030 và năm 2045 và những năm tiếp theo. Giữ cho ngọn đuốc ấy cháy sáng là trách nhiệm của mỗi người Việt Nam dù ở bất cứ cương vị nào và ở bất cứ nơi đâu. Ngày Văn hóa Việt Nam hằng năm sẽ là dịp nhắc nhớ mỗi người Việt Nam: Mình đã làm gì để giữ gìn tiếng Việt trong sáng, để nếp nhà thêm ấm, để quê hương thêm đẹp; mình đã sống tử tế, trung thực và có trách nhiệm hơn hay chưa; mình đã góp gì để văn hóa Việt Nam đến được với thế giới, nhất là trên không gian số và trên trường quốc tế. Văn hóa không ở đâu xa, văn hóa ở trong mỗi lời nói, mỗi việc làm, mỗi hoạt động văn hóa và mỗi tác phẩm sáng tạo của nhân dân", Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu nghe GS.TS Phùng Hữu Phú đại diện cho các nhà nghiên cứu văn hóa phát biểu nhận định về vai trò, tầm quan trọng và những đóng góp của văn hóa đối với sự phát triển của đất nước; ca sĩ Phương Mỹ Chi, đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam phát biểu bày tỏ tình cảm, suy nghĩ, quyết tâm của tuổi trẻ. Các đại biểu phát biểu khẳng định, 80 năm qua, văn hóa Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc qua mọi giai đoạn lịch sử đất nước. Những định hướng lớn về văn hóa mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra từ năm 1946 đã thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống, trở thành sức mạnh để dân tộc ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Đảng ta ban hành và lãnh đạo quyết liệt thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Nghị quyết thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng về văn hóa, đặt văn hóa ở vị thế nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững đất nước; gắn kết, thấm sâu vào mọi lĩnh vực, trở thành sức mạnh mềm quốc gia.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi bày tỏ: "Chúng con nguyện phát huy trí tuệ, tài năng và sức sáng tạo, chủ động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, làm chủ kỹ năng để gìn giữ di sản và sáng tạo những sản phẩm văn hóa giàu tính nhân văn, đậm đà bản sắc Việt; ứng xử văn minh trên không gian mạng, lan tỏa những thông điệp tích cực và câu chuyện đẹp. Chúng con sẽ cùng nhau đóng góp ý kiến, sáng kiến, quảng bá những giá trị tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc. 80 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt niềm tin vào sức mạnh soi đường của văn hóa. Hôm nay, thế hệ trẻ chúng con nguyện tiếp nối niềm tin ấy bằng trách nhiệm và hành động của chính mình, để những giá trị văn hóa cha ông trao truyền mãi được tiếp nối, để dù đi đến đâu mỗi người trẻ Việt Nam vẫn luôn tự hào về nguồn cội của mình, tự tin mang theo hồn Việt trên hành trình đi tới tương lai".

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, ngày 24/11/1946, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự và phát biểu khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Giữa bộn bề công việc, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho văn hóa, quy tụ những người làm văn hóa chung sức, chung lòng bảo vệ và kiến thiết quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Hội nghị kế thừa tư tưởng của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943, với các nguyên tắc dân tộc, khoa học, đại chúng để xây dựng nền văn hóa mới. Quan điểm ấy gắn với nâng cao dân trí, bồi đắp trách nhiệm với đất nước và chăm lo đời sống nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm.

"Tại Hội nghị, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi". Người lấy hạnh phúc của nhân dân làm nền tảng cho văn hóa mới, đề cao ý thức tự chủ, nhắc chúng ta học hỏi điều tốt đẹp của thế giới, sửa những thói xấu trong xã hội và chăm lo thế hệ trẻ. Theo Người, nước nhà độc lập thì người dân phải được tự do, học hành và làm chủ cuộc sống.

Văn hóa mới phải góp phần bồi dưỡng phẩm chất người làm chủ, giúp mỗi người biết trọng lẽ phải, có ý chí vươn lên, sống nghĩa tình và có trách nhiệm với đồng bào, đất nước. Để giữ vững độc lập, dân tộc ta cần tri thức, lòng tin, ý thức làm chủ và bản lĩnh vượt qua thử thách. Đặt văn hóa trong công cuộc bảo vệ và kiến thiết quốc gia giữa muôn vàn khó khăn thể hiện tầm nhìn xa trông rộng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chăm lo văn hóa là quy tụ lòng người, biến tình yêu nước của mỗi người thành sức mạnh hành động thống nhất của cả dân tộc. Bài học ấy vẫn nguyên giá trị cho đến hôm nay", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong 80 năm qua, tinh thần Hội nghị năm 1946 đã gắn bó với từng chặng đường cách mạng của dân tộc. Văn hóa giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về một Việt Nam giàu truyền thống, yêu chuộng hòa bình và cởi mở với thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong phát triển văn hóa như: Ứng xử thiếu văn hóa và sự xuống cấp đạo đức ở một bộ phận xã hội còn gây lo ngại. Điều kiện tiếp cận và thụ hưởng văn hóa giữa các vùng, các nhóm dân cư còn chênh lệch. Việc bồi dưỡng tài năng, bảo vệ di sản có nơi chưa được coi trọng đúng mức. Kho tàng văn hóa phong phú chưa được khai thác tốt để tạo nên tác phẩm, sản phẩm hấp dẫn. Có nơi, đầu tư còn nặng về công trình, nhẹ về con người và chất lượng hoạt động.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, khi văn hóa chưa được coi trọng đúng mức, việc chăm lo con người và bồi đắp những giá trị lâu dài cũng dễ bị hạn chế. Vì vậy, Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28 của Quốc hội đã xác định chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển văn hóa. Cả hệ thống chính trị có trách nhiệm đưa những quyết sách của Đảng về văn hóa vào cuộc sống, khơi dậy sức sáng tạo và chăm lo đời sống tinh thần của nhân dân. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cần phát huy vai trò của văn hóa trong định hướng phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, thành quả phát triển đất nước phải thể hiện ở chất lượng cuộc sống, nhân cách con người và những quan hệ xã hội tốt đẹp: "Văn hóa phải định hướng từ lựa chọn mục tiêu, ban hành quyết sách đến tổ chức thực hiện. Mỗi quyết sách cần tính đến tác động đối với con người, môi trường sống, di sản và lợi ích lâu dài của nhân dân. Tăng trưởng kinh tế phải đi cùng tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, tạo điều kiện để con người phát triển toàn diện, không để ai bị bỏ lại phía sau. Trước hết, cần xây dựng văn hóa trong Đảng và bộ máy nhà nước. Sự liêm chính, công tâm, tinh thần phụng sự nhân dân phải thể hiện qua thực thi quyền lực, giữ lời hứa với dân và tận tâm giải quyết công việc.

Cán bộ giữ cương vị càng cao, trách nhiệm nêu gương càng lớn. Trong kinh tế phải coi trọng đạo đức kinh doanh, khuyến khích làm giàu chính đáng gắn với trách nhiệm đối với người lao động, cộng đồng và đất nước. Lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và sự tôn trọng lẫn nhau cần được bồi đắp hằng ngày. Khi người dân tin tưởng, cùng gánh vác việc chung, chúng ta có thêm sức mạnh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát triển văn hóa phải giúp mỗi người sống tốt đẹp hơn, làm chủ cuộc sống. Vì vậy cần bồi dưỡng lòng yêu nước, lòng nhân ái, tính trung thực, tự trọng và ý thức thượng tôn pháp luật, đồng thời phát triển trí tuệ, thể lực, năng lực thẩm mỹ và tư duy độc lập. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam cần thể hiện trong giáo dục và ứng xử hằng ngày.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, mỗi thế hệ có trách nhiệm gìn giữ những giá trị được trao truyền và đóng góp giá trị mới. Cần trân trọng tiếng Việt, tiếng nói, chữ viết của các dân tộc, giữ gìn giá trị gốc của di sản, bảo vệ môi trường sống và sinh hoạt văn hóa của cộng đồng. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, di sản có sức sống lâu bền khi cộng đồng còn hiểu, còn thực hành, còn thiết tha truyền lại cho con cháu và được hưởng lợi chính đáng từ công sức của mình:

"Cần nâng cao năng lực sáng tạo, sản xuất và đưa sản phẩm văn hóa Việt Nam đến công chúng trong nước và quốc tế. Gắn kết người sáng tạo, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và các tổ chức văn hóa để phát triển công nghiệp văn hóa có bản sắc, chất lượng, sức cạnh tranh. Cùng với phát triển thị trường, phải gìn giữ, bồi đắp những giá trị lâu dài và chăm lo những nhu cầu văn hóa mà thị trường chưa đáp ứng đầy đủ. Trên không gian số, cần nâng cao năng lực sáng tạo nội dung, làm chủ công nghệ và mở rộng khả năng tiếp cận công chúng. Dữ liệu tin cậy về tiếng Việt, lịch sử, di sản là nền tảng phát triển sản phẩm văn hóa mới. Trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ sáng tạo, giúp người dân tiếp cận văn hóa thuận lợi hơn. Khi ứng dụng công nghệ, phải bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan và lợi ích hợp pháp của người sáng tạo. Cùng với ngăn chặn hành vi xuyên tạc lịch sử, xâm hại những giá trị văn hóa tốt đẹp, cần tác phẩm hấp dẫn, giàu tri thức để công chúng, nhất là người trẻ, hiểu và yêu văn hóa dân tộc", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước định hướng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày tại lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với văn hóa; coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu vấn đề mới, kịp thời đề ra chủ trương phù hợp và kiểm tra việc tổ chức thực hiện. Phát huy dân chủ, lắng nghe Nhân dân, đối thoại với trí thức, văn nghệ sĩ và những người trực tiếp hoạt động văn hóa. Đồng thời Nhà nước cần hoàn thiện thể chế, chính sách phù hợp với đặc thù văn hóa, nghệ thuật, kịp thời tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, cách thức quản lý để hoạt động văn hóa phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu phải chăm lo đội ngũ, bảo đảm nguồn lực và chịu trách nhiệm về kết quả phát triển văn hóa thuộc phạm vi phụ trách. Cán bộ văn hóa phải hiểu văn hóa, có năng lực và tâm huyết. Đánh giá kết quả phải dựa vào giá trị tạo ra cho con người và cộng đồng. Cần tôn trọng thời gian tích lũy, trưởng thành của tài năng và đặc thù lao động sáng tạo, đồng thời sử dụng nguồn lực có trách nhiệm, khắc phục bệnh thành tích.

Nhấn mạnh việc chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam thể hiện sự trân trọng văn hóa, tạo điều kiện để nhân dân tham gia đời sống văn hóa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong các thế hệ gặp gỡ, tìm hiểu và thêm yêu văn hóa dân tộc trong dịp này. Gia đình cùng đọc sách, lớp học tìm hiểu di sản, cộng đồng cùng sinh hoạt nghệ thuật đều góp phần làm nên niềm vui ngày hội. Các hoạt động cần thiết thực, tiết kiệm, để người dân tự nguyện tham gia theo nhu cầu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong từ ngày hội hôm nay, hãy vun đắp thói quen tốt đẹp trong mỗi gia đình, nhà trường, cơ quan và cộng đồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào trong và ngoài nước cùng chăm lo văn hóa bằng trách nhiệm trong công việc, lòng nhân ái trong cách sống và khát vọng cống hiến cho đất nước. Hãy để những giá trị tốt đẹp của dân tộc được tiếp nối trong mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng, trở thành sức mạnh phi thường đưa Việt Nam phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.