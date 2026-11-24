VOV.VN - Sáng 24/11, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, diễn ra Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026). Buổi lễ được Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng trực tiếp trên VOV1 và các nền tảng số.
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VOV.VN - Những cánh hoa giấy Thanh Tiên, bức tranh làng Sình, tà áo dài truyền thống và làn điệu Ca Huế được giới thiệu, trình diễn trong không gian mở, thu hút đông đảo người dân, du khách.
VOV.VN - Những cánh hoa giấy Thanh Tiên, bức tranh làng Sình, tà áo dài truyền thống và làn điệu Ca Huế được giới thiệu, trình diễn trong không gian mở, thu hút đông đảo người dân, du khách.
VOV.VN - Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), mấy ngày qua trên vùng đất Vĩnh Long, không khí lễ hội đã rộn ràng với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và du lịch được tổ chức ở nhiều địa phương trong tỉnh.
VOV.VN - Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), mấy ngày qua trên vùng đất Vĩnh Long, không khí lễ hội đã rộn ràng với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và du lịch được tổ chức ở nhiều địa phương trong tỉnh.
VOV.VN - Năm 2026 là năm đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Hưởng ứng sự kiện này, nhiều địa phương tại thành phố Cần Thơ tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và giao lưu giữa các dân tộc, tạo không khí vui tươi, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc.
VOV.VN - Năm 2026 là năm đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Hưởng ứng sự kiện này, nhiều địa phương tại thành phố Cần Thơ tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và giao lưu giữa các dân tộc, tạo không khí vui tươi, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc.