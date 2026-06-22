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VOV.VN - Sáng 22/6, tại Hà Nội, Học viện An ninh nhân dân tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng và hoàn thiện học thuyết bảo vệ an ninh quốc gia của Việt Nam
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